читать дальше этих зданий имеют свою особую историю и интересную архитектуру.



На экскурсии мы поговорим об истории застройки территории, сравним между собой здания разных факультетов и будем искать красоту даже в тех корпусах, которые обычно принято ругать.

Экскурсия проводится только по улице, без захода в здания! МГУ обычно ассоциируется со сталинской высоткой, но сам университет расположен не только в ней.Факультеты, лаборатории, научные институты, спортивные объекты — многие из