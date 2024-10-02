Экскурсия проводится только по улице, без захода в здания! МГУ обычно ассоциируется со сталинской высоткой, но сам университет расположен не только в ней.
Факультеты, лаборатории, научные институты, спортивные объекты — многие из
Факультеты, лаборатории, научные институты, спортивные объекты — многие из
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииНовое «гнёздышко» МГУ 1-го сентября 1953 года на Воробьевых (тогда ещё Ленинских) горах был аншлаг — Московский университет переехал на новую территорию. Для студентов открылись двери общежития на 6 тысяч человек, новые столовые, спортивные площадки. Три факультета получили свои отдельные здания. Для биологов разбили ботанический сад. Для физиков и химиков построили отдельные лаборатории с учётом специфики оборудования. Больше не нужно было тесниться в маленьких корпусах на Моховой — для главного университета страны выделен новый огромный участок! А новое здание сталинской высотки почти сразу стало символом образования и науки во всём СССР. И сегодня МГУ, как правило, ассоциируется со сталинской высоткой, но сам университет расположен не только в ней. Факультеты, лаборатории, научные институты, спортивные объекты — многие из этих зданий имеют свою особую историю и интересную архитектуру. На экскурсии мы поговорим об истории застройки территории, сравним между собой здания разных факультетов и будем искать красоту даже в тех корпусах, которые обычно принято ругать. Что нас ждёт?
- Мы прогуляемся по университетскому городку и познакомимся с разными факультетами.
- Подробно рассмотрим сталинскую высотку и развенчаем мифы о ней, сравним жилищные условия студентов и преподавателей, обсудим студенческие традиции и праздники.
- Увидим, где же на фасаде главного здания гнездятся соколы-сапсаны и узнаем, что за странные звуки издаёт метеостанция.
- Вспомним учёных, в честь которых были названы местные улицы.
- Узнаем, как внешний вид корпуса может помочь понять, что в нём находится и почему самые «некрасивые» корпуса построили именно такими.
По воскресеньям в 13:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главное здание МГУ
- Здания химического, физического и биологического факультета
- Метеостанция МГУ
- Первый гуманитарный корпус
- Памятники российским учёным
- Единственный на территории МГУ памятник иностранцу
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Ломоносовский проспект, выход 5
Завершение: 1-ый учебный корпус МГУ, Ленинские Горы, 1, стр. 51
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 13:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 окт 2024
Я впервые побывала в этом месте Москвы. Экскурсия очень понравилась. Замечательное место. Прежде думала, что до университета нет смысла пройтись в выходные дни, опасалась утомительных гор)))
Большое спасибо Юлии Забелиной за возможность познакомится с Университетом
Большое спасибо Юлии Забелиной за возможность познакомится с Университетом
А
Алексей
23 сен 2024
Отличная экскурсия, было очень интересно! Юлия рассказала про основные корпуса на территории МГУ, весёлые истории из жизни студентов и всё это было цельной живой историей.
Входит в следующие категории Москвы
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