Исследовать Воробьёвы горы и территорию МГУ в компании гида-инсайдера
Приглашаю прогуляться по моим родным местам, рядом с которыми я выросла и прожила почти всю свою жизнь. Мы с вами в прямом и переносном смысле совершим путешествие от села Воробьёво к Главному зданию МГУ.
Полюбуемся панорамой Москвы и изучим МГУ со всех ракурсов и во всех деталях — после экскурсии вы легко отличите его от любой другой сталинской высотки.
Полюбуемся панорамой Москвы и изучим МГУ со всех ракурсов и во всех деталях — после экскурсии вы легко отличите его от любой другой сталинской высотки.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Начнём у метро «Воробьёвы горы» и поднимемся по недавно восстановленной эскалаторной галерее.
- Полюбуемся панорамой Москвы со знаменитой смотровой площадки на Воробьёвых горах, а затем с ещё одной, про которую знают в основном только местные.
- Прогуляемся про парковой территории вокруг МГУ. Я расскажу, почему она практически не изменилась со времен постройки высотки.
- Изучим Главное здание МГУ с разных ракурсов и рассмотрим его детали вблизи.
Что вы узнаете
- Чем прославилось село Воробьёво и почему оно так называлось.
- Что строили на Воробьёвых горах помимо МГУ и что из этого сохранилось.
- Что связывает МГУ и Храм Христа Спасителя.
- Какие загадки скрывают парки вокруг.
- Правда ли, что под МГУ есть множество подземных этажей и гигантские холодильники.
- Что показывают часы МГУ помимо времени.
- Кто обитает в высотке помимо студентов, аспирантов и профессоров.
- Что находится внутри самого высокого университета.
- И многое-многое другое.
Организационные детали
- Маршрут довольно долгий, но комфортный, так как проходит по парковой зоне. Поэтому одевайтесь поудобнее и потеплее, так как на Воробьёвых горах может быть ветрено.
- Начнём у метро «Воробьёвы горы», а закончим на крыльце МГУ ближе к Ломоносовскому проспекту.
Отсюда легко добраться до метро «Университет»: пешком ~15 минут или на автобусе ~10 минут.
- Могу подсказать вам, где на территории МГУ можно пообедать в столовой, не имея при этом пропуска или студенческого (единственное, у неё ограниченные часы работы).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Воробьёвы горы»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Приветствую всех! Меня зовут Мария. Люблю гулять по своему родному городу, рассматривать детали и узнавать, какие истории скрывают его фасады. Часто нам нужно куда-то спешить по делам, поэтому не хватает времени рассмотреть красоту вокруг, но экскурсии помогают нам взглянуть на знакомые места по-новому. Поэтому я прошла обучение в школе гидов, чтобы ещё лучше узнать свой город и начать делиться своей любовью к нему с другими.
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