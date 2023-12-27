От села Воробьёво - к небоскрёбу
Индивидуальная экскурсия в Москве

Исследовать Воробьёвы горы и территорию МГУ в компании гида-инсайдера

Приглашаю прогуляться по моим родным местам, рядом с которыми я выросла и прожила почти всю свою жизнь. Мы с вами в прямом и переносном смысле совершим путешествие от села Воробьёво к Главному зданию МГУ.

Полюбуемся панорамой Москвы и изучим МГУ со всех ракурсов и во всех деталях — после экскурсии вы легко отличите его от любой другой сталинской высотки.
От села Воробьёво - к небоскрёбу
От села Воробьёво - к небоскрёбу
От села Воробьёво - к небоскрёбу
От села Воробьёво - к небоскрёбу
От села Воробьёво - к небоскрёбу
От села Воробьёво - к небоскрёбу
От села Воробьёво - к небоскрёбу
Ближайшие даты:
27
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём у метро «Воробьёвы горы» и поднимемся по недавно восстановленной эскалаторной галерее.
  • Полюбуемся панорамой Москвы со знаменитой смотровой площадки на Воробьёвых горах, а затем с ещё одной, про которую знают в основном только местные.
  • Прогуляемся про парковой территории вокруг МГУ. Я расскажу, почему она практически не изменилась со времен постройки высотки.
  • Изучим Главное здание МГУ с разных ракурсов и рассмотрим его детали вблизи.

Что вы узнаете

  • Чем прославилось село Воробьёво и почему оно так называлось.
  • Что строили на Воробьёвых горах помимо МГУ и что из этого сохранилось.
  • Что связывает МГУ и Храм Христа Спасителя.
  • Какие загадки скрывают парки вокруг.
  • Правда ли, что под МГУ есть множество подземных этажей и гигантские холодильники.
  • Что показывают часы МГУ помимо времени.
  • Кто обитает в высотке помимо студентов, аспирантов и профессоров.
  • Что находится внутри самого высокого университета.
  • И многое-многое другое.

Организационные детали

  • Маршрут довольно долгий, но комфортный, так как проходит по парковой зоне. Поэтому одевайтесь поудобнее и потеплее, так как на Воробьёвых горах может быть ветрено.
  • Начнём у метро «Воробьёвы горы», а закончим на крыльце МГУ ближе к Ломоносовскому проспекту.
    Отсюда легко добраться до метро «Университет»: пешком ~15 минут или на автобусе ~10 минут.
  • Могу подсказать вам, где на территории МГУ можно пообедать в столовой, не имея при этом пропуска или студенческого (единственное, у неё ограниченные часы работы).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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