Приглашаю прогуляться по моим родным местам, рядом с которыми я выросла и прожила почти всю свою жизнь. Мы с вами в прямом и переносном смысле совершим путешествие от села Воробьёво к Главному зданию МГУ.
Полюбуемся панорамой Москвы и изучим МГУ со всех ракурсов и во всех деталях — после экскурсии вы легко отличите его от любой другой сталинской высотки.
Полюбуемся панорамой Москвы и изучим МГУ со всех ракурсов и во всех деталях — после экскурсии вы легко отличите его от любой другой сталинской высотки.
Описание экскурсии
- Начнём у метро «Воробьёвы горы» и поднимемся по недавно восстановленной эскалаторной галерее.
- Полюбуемся панорамой Москвы со знаменитой смотровой площадки на Воробьёвых горах, а затем с ещё одной, про которую знают в основном только местные.
- Прогуляемся по парковой территории вокруг МГУ. Я расскажу, почему она практически не изменилась со времен постройки высотки.
- Изучим Главное здание МГУ с разных ракурсов и рассмотрим его детали вблизи.
Что вы узнаете
- Чем прославилось село Воробьёво и почему оно так называлось.
- Что строили на Воробьёвых горах помимо МГУ и что из этого сохранилось.
- Что связывает МГУ и Храм Христа Спасителя.
- Какие загадки скрывают парки вокруг.
- Правда ли, что под МГУ есть множество подземных этажей и гигантские холодильники.
- Что показывают часы МГУ помимо времени.
- Кто обитает в высотке помимо студентов, аспирантов и профессоров.
- Что находится внутри самого высокого университета.
- И многое-многое другое.
Организационные детали
- Маршрут довольно долгий, но комфортный, так как проходит по парковой зоне. Поэтому одевайтесь поудобнее и рассчитывайте свои силы. Эту экскурсию можно сравнить с фитнес-прогулкой.
- Начнём у метро «Воробьёвы горы», а закончим на крыльце МГУ ближе к Ломоносовскому проспекту
Отсюда легко добраться до метро «Университет»: пешком ~15 минут или на автобусе ~10 минут.
- Могу подсказать вам, где на территории МГУ можно пообедать в столовой, не имея при этом пропуска или студенческого (единственное, у неё ограниченные часы работы).
- Рекомендую посетить после экскурсии живописный Ботанический сад.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1043 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Мария. Люблю гулять по своему родному городу, рассматривать детали и узнавать, какие истории скрывают его фасады. Долгое время это было моим хобби, но со временем я
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большое спасибо Марие за прекрасную насыщенную прогулку😊 Удобно, что есть аудиогиды
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Экскурсовод очень приятная девушка, вежливая, добрая. Маршрут продуман, выстроен, фотографировались. Но информации почти никакой. Ожидала большего. Ни про строительство МГУ толком ничего не было, ни про историю тех мест. Буквально
Мария
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за ваш отзыв!
Сожалею, что мне не удалось освятить все вопросы, которые были бы вам интересны. Мне хотелось сделать
Сожалею, что мне не удалось освятить все вопросы, которые были бы вам интересны. Мне хотелось сделать
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Очень интересный рассказ про историю этих мест, откуда пошло это место, о истории МГУ.
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