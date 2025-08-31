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Приглашаю прогуляться по моим родным местам, рядом с которыми я выросла и прожила почти всю свою жизнь. Мы с вами в прямом и переносном смысле совершим путешествие от села Воробьёво к Главному зданию МГУ.



Полюбуемся панорамой Москвы и изучим МГУ со всех ракурсов и во всех деталях — после экскурсии вы легко отличите его от любой другой сталинской высотки.