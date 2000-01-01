Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм...
Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм Брат-2.
Здесь же узнаем, откуда появилось знаменитое выражение «У чёрта на Куличиках». Далее мы побываем в самом криминальном районе девятнадцатого века.
Посмотрим на Москву Гиляровского.
Заглянем в старинный дворик дома Ярошенко.
Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени.
Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже графитти девятнадцатого века, а также многое другое.
Здесь же узнаем, откуда появилось знаменитое выражение «У чёрта на Куличиках». Далее мы побываем в самом криминальном районе девятнадцатого века.
Посмотрим на Москву Гиляровского.
Заглянем в старинный дворик дома Ярошенко.
Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени.
Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже графитти девятнадцатого века, а также многое другое.
Что вы увидите 🤩
- Храм Всех Святых на Кулишках
- Соляной дом
- Храм Рождения Пресвятой Богородицы на Кулишках
- Хитровская площадь
- Дом Ярошенко
- Храм Николая Чудотворца в Подкопаях
- Морозовский сад
- Палаты Украинцева и нотопечатня Юргенсона
- Арт-квартал Хохловка
- Книжный магазин "Гиперион"
- Особняк Юргенсона и особняк Снигиревой
- Палаты Мазепа
- Евангелическо-Лютеранский Кафедральный собор Святых Петра и Павла
- Аллея правителей
- Парк Горка
- Стена плача
Что вас ждет:
- Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм Брат-2. Здесь же узнаем, откуда появилось знаменитое выражение «У чёрта на Куличиках».
- Далее мы побываем в самом криминальном районе девятнадцатого века. Посмотрим на Москву Гиляровского. Заглянем в старинный дворик дома Ярошенко. Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени. Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже графитти девятнадцатого века.
- Во второй части экскурсии мы переместимся в атмосферный арт-квартал Хохловка. Здесь собираются творческие и креативные ребята, открываются модные рестораны и шоурумы. В одном из двориков мы зайдём в самый лучший книжный магазин Москвы «Гиперион».
- Посмотрим Лютеранский Кафедральный собор святых Петра и Павла, построенный в неоготическом стиле. Познакомимся с местами, связанными с Петром Чайковским, Петром Юргенсоном и Фёдором Достоевским.
- А закончим нашу прогулку в московском Иерусалиме.
- За время этой экскурсии мы побываем в разных веках, увидим много деталей и артефактов города и получим огромное количество эмоций.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- услуги гида
- Что не входит
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Памятник Кириллу и Мефодию. Метро Китай-городЗавершение: Метро Китай-город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 10 до 22Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Каждый день с 10 до 22
Екатерина Ф.
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