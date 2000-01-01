Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм Брат-2.



Здесь же узнаем, откуда появилось знаменитое выражение «У чёрта на Куличиках». Далее мы побываем в самом криминальном районе девятнадцатого века.



Посмотрим на Москву Гиляровского.



Заглянем в старинный дворик дома Ярошенко.



Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени.



Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже графитти девятнадцатого века, а также многое другое.