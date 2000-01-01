Загадочные переулки Хитровки и Хохловки

Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм...

Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм Брат-2.

Здесь же узнаем, откуда появилось знаменитое выражение «У чёрта на Куличиках». Далее мы побываем в самом криминальном районе девятнадцатого века.

Посмотрим на Москву Гиляровского.

Заглянем в старинный дворик дома Ярошенко.

Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени.

Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже графитти девятнадцатого века, а также многое другое.
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки

Что вы увидите 🤩

  • Храм Всех Святых на Кулишках
  • Соляной дом
  • Храм Рождения Пресвятой Богородицы на Кулишках
  • Хитровская площадь
  • Дом Ярошенко
  • Храм Николая Чудотворца в Подкопаях
  • Морозовский сад
  • Палаты Украинцева и нотопечатня Юргенсона
  • Арт-квартал Хохловка
  • Книжный магазин "Гиперион"
  • Особняк Юргенсона и особняк Снигиревой
  • Палаты Мазепа
  • Евангелическо-Лютеранский Кафедральный собор Святых Петра и Павла
  • Аллея правителей
  • Парк Горка
  • Стена плача

Что вас ждет:

  • Сначала мы заглянем в атмосферный дворик Соляного дома и увидим место, где снимали легендарный фильм Брат-2. Здесь же узнаем, откуда появилось знаменитое выражение «У чёрта на Куличиках».
  • Далее мы побываем в самом криминальном районе девятнадцатого века. Посмотрим на Москву Гиляровского. Заглянем в старинный дворик дома Ярошенко. Именно здесь находились трактиры, притоны, игорные дома и ночлежки того времени. Также увидим средневековые палаты, древние изразцы и даже графитти девятнадцатого века.
  • Во второй части экскурсии мы переместимся в атмосферный арт-квартал Хохловка. Здесь собираются творческие и креативные ребята, открываются модные рестораны и шоурумы. В одном из двориков мы зайдём в самый лучший книжный магазин Москвы «Гиперион».
  • Посмотрим Лютеранский Кафедральный собор святых Петра и Павла, построенный в неоготическом стиле. Познакомимся с местами, связанными с Петром Чайковским, Петром Юргенсоном и Фёдором Достоевским.
  • А закончим нашу прогулку в московском Иерусалиме.
  • За время этой экскурсии мы побываем в разных веках, увидим много деталей и артефактов города и получим огромное количество эмоций.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Экскурсия по загадочным переулкам Хитровки и Хохловки
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Памятник Кириллу и Мефодию. Метро Китай-город
    Завершение: Метро Китай-город
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день с 10 до 22
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Каждый день с 10 до 22

    Екатерина Ф.
    Екатерина Ф.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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