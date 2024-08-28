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Знаки и символы вокруг московского Кремля. Групповая экскурсия

Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Эта экскурсия откроет перед вами самые значимые страницы русской истории, а главные достопримечательности Московского Кремля предстанут с совершенно новой, символической стороны.

Мы пройдем по паркам, площадям и памятникам, где в символах сконцентрирована вся история Государства Российского, а затем попробуем расшифровать и понять глубинную символику, погружаясь в атмосферу ушедших эпох.
Знаки и символы вокруг московского Кремля. Групповая экскурсия
Знаки и символы вокруг московского Кремля. Групповая экскурсия
Знаки и символы вокруг московского Кремля. Групповая экскурсия

Описание экскурсии

Достопримечательности Московского Кремля

Наш маршрут пройдет вокруг сердца города — Московского Кремля, где принимались главные решения в истории государства. Вы прогуляетесь по Александровскому Саду, рассмотрите башни Кремля, Манежную площадь и главные объекты Красной площади. На экскурсии мы обсудим важные исторические события и найдем ключ к их пониманию, а также поговорим о личностях, сыгравших ведущую роль в судьбе России. Вы не только прикоснетесь к древнему архитектурному наследию столицы, но и сформируете свой взгляд на многие страницы русской истории.

Понять историю страны через символы

Особое внимание уделим скульптурам у стен Московского Кремля: вы рассмотрите памятники князю Владимиру Красное Солнышко, императору Александру I, патриарху Гермогену, маршалу Жукову, Минину и Пожарскому, а также обелиск в честь 300-летия Дома Романовых. Я помогу вам увидеть историю России на символическом уровне и понять значение символов для понимания прошлого нашей страны.

Музыкальная Москва

Особая роль в нашем знакомстве с историей Москвы отведена музыке. По ходу маршрута мы будем слушать песни и композиции разных эпох, которые помогут вам погрузиться в атмосферу другого времени: колоритные мотивы гуслей, бравые марши, душевные песни прошлых лет и многое другое. А в конце экскурсии мы вместе споем известную песню о Москве, осматривая город с Москворецкого моста. Это сделает наше путешествие по центру столицы еще более ярким и запоминающимся!

Кому подойдет эта экскурсия

Основная аудитория прогулки – взрослые путешественники, которые хотят понять символизм русской истории.

ежедневно в 08:00 и 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Боровицкая площадь, памятник князю Владимиру
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 1820 туристов
Я — аккредитованный гид в Москве. Муж, отец и большой ценитель русской истории и философии. Провожу яркие и нестандартные экскурсии для взрослых и детей. Специализируюсь на экскурсиях по истории религий, истории России и Москвы. Познавательной, зрелищной и запоминающейся — такой я стремлюсь сделать каждую экскурсию. Я покажу вам ту Москву, о которой вы не узнаете из путеводителей!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий- великолепный экскурсовод! Мы с друзьями в восторге! Очень интересно! Юрий задавал много вопросов на внимание и сообразительность, поэтому экскурсия шла в диалоге. Прошло время, а мы вспоминаем и обсуждаем некоторые моменты. Очень эрудированный человек! Рекомендуем!
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