Красная площадь, Зарядье, Кремль, Александровский сад… Живое, горячее сердце России, прекрасная корона нашей древней столицы. Для иностранных гостей – яркая визитка Москвы, невероятно притягательная, всегда вызывающая восторг. Но мы, москвичи, слишком привычны к этой неизменной составляющей нашей жизни, и в суете повседневности пробегаем мимо, не замечая удивительного вокруг. А у наших дорогих гостей столицы часто слишком мало времени, чтобы вобрать в себя всю магию этого места, расслышать безмолвный голос этих старых стен, памятников, самой брусчатки… разглядеть детали, узнать необычные факты, «сказки, легенды, тосты»… вдохнуть запах седой старины… - вспомнить причудливое советское прошлое - и ощутить вибрирующий нерв современности.
Все это будет на нашей увлекательной экскурсии.
Здесь вы узнаете
истории основания города и древней торговли, легендарных сражений и Крещения Руси, тайны старинной крепости и малоизвестные факты чужеземных нашествий, подвиги героев и дипломатов, горькие уроки предательства и примеры святости, жертвенной любви к родной земле.
Вас ждет караван захватывающих историй
А был ли вообще пресловутый Боровицкий холм?
Все-таки кто и когда основал Москву?
Как двуглавый орел «превратился» в ласточкин хвост?
Какие сокровища и какие скелеты хранит «двойное дно» Кремля?
Почему после мая 1987 годы Красную площадь в шутку называли Шереметьево-3?
Когда и как ГУМ был жилым объектом, и кто были его постояльцы?
Как было наказано вероломство Юрия Долгорукого?
Какие звери жили в зоопарке на Красной площади?
Как прятали Кремль во время Великой отечественной войны?
Из-за чего у куполов Храма Василия Блаженного постоянно менялся цвет?
Как Минин и Пожарский помогали в войне с Наполеоном — два века спустя после смерти?
Кто такие 12 апостолов у Кремлевской стены
Почему сорвалась первая террористическая попытка Ивана Каляева против Великого Князя Сергея Александровича?
В каких драматических событиях Кремль в последний раз играл роль крепости?
Что было скрыто за парадным фасадом знаменитой уже несуществующей гостиницы Россия?
Кто из высоких иностранных гостей Москвы жил вместо 5-звездного отеля в личном шатре на территории Кремля?
Как московский купец поплатился за клятвопреступление перед иконой в Казанском храме?
Для съемок какого фильма однажды погасили кремлевские звезды?
Я обещаю, что на этой экскурсии будет одинаково интересно и моим землякам-москвичам, и гостям столицы. Потому что исторический центр Москвы – это огромная шкатулка с секретом. Давайте вместе откроем непростые замки и печати Боровицкого «ларца», настоящего места силы, исполненного мощного магнетизма.