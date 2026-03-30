Красная площадь, Кремль, Александровский сад — прекрасная корона столицы России.
Но как часто мы пробегаем мимо, не ощущая магии этого места? На экскурсии и жители столицы, и гости Москвы смогут услышать таинственный голос старины, вспомнить причудливое советское прошлое и ощутить живой нерв современной Москвы.
Мы увидим Монетный двор и Иверскую часовню, мавзолей Ленина и Храм Василия Блаженного и много других достопримечательностей.
Но как часто мы пробегаем мимо, не ощущая магии этого места? На экскурсии и жители столицы, и гости Москвы смогут услышать таинственный голос старины, вспомнить причудливое советское прошлое и ощутить живой нерв современной Москвы.
Мы увидим Монетный двор и Иверскую часовню, мавзолей Ленина и Храм Василия Блаженного и много других достопримечательностей.
Описание экскурсииНезнакомая Москва Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду под руководством опытного гида поможет увидеть необычную Москву: вдохнуть запах седой старины, вспомнить причудливое советское прошлое, ощутить живой нерв современности. А также узнать интересные факты, сказки, легенды и тосты столицы. На экскурсии вам откроются:
- истории основания города и древней торговли, • легенды сражений и Крещения Руси, • тайны старинной крепости • малоизвестные факты чужеземных нашествий, • подвиги героев и дипломатов. Вас ждет караван захватывающих историй • Все-таки кто и когда основал Москву?
- Какие сокровища и скелеты хранит «двойное дно» Кремля?
- Почему после мая 1987 годы Красную площадь в шутку называли Шереметьево-3?
- Когда и как ГУМ был жилым объектом, и кто были его постояльцы?
- Из-за чего у куполов Храма Василия Блаженного постоянно менялся цвет? Я обещаю, что на этой экскурсии будет одинаково интересно и моим землякам-москвичам, и гостям столицы. Потому что исторический центр Москвы – это огромная шкатулка с секретом. Давайте вместе откроем непростые замки и печати Боровицкого «ларца», настоящего места силы, исполненного мощного магнетизма.
Ежедневно с 11:00 до 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровский сад
- Манежная площадь: первое здание МГУ, отель "Националь", Исторический музей, "нулевой" километр, Вознесенские ворота, Иверская часовня
- Красная площадь: Монетный двор, Казанский собор, ГУМ, мавзолей Ленина, стены и башни Кремля, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Гостиный двор
Что включено
- Фото с наилучшего ракурса на профессиональную камеру и ваш смартфон.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход из м. Библиотека им. Ленина у библиотеки
Завершение: Москворецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень интересная экскурсия с замечательным гидом Татьяной!
Смогла подобрать интересный формат для всей нашей разновозрастной компании!
Узнали для себя много нового. Нам не хватило времени - 2 часа пролетели как 5 минут.
Смогла подобрать интересный формат для всей нашей разновозрастной компании!
Узнали для себя много нового. Нам не хватило времени - 2 часа пролетели как 5 минут.
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И
Экскурсия очень понравилась. Рекомендую всем. Познавательно и интересно. Экскурсовод Юлия провела экскурсию очень увлекательно. Время прошло с пользой.
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В
Спасибо большое - очень познавательная экскурсия - Юлия рассказала много неизвестных фактов о казалось бы всем известных исторических местах. Было интересно и мне, и 13-летнему сыну)
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А
Светлана- отличный экскурсовод!
Осень интересно, легко, познавательно!
Прекрасная прогулка!
Осень интересно, легко, познавательно!
Прекрасная прогулка!
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А
Светлана- отличный экскурсовод!
Осень интересно, легко, познавательно!
Прекрасная прогулка!
Осень интересно, легко, познавательно!
Прекрасная прогулка!
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Е
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