Красная площадь, Зарядье, Кремль, Александровский сад… Живое, горячее сердце России, прекрасная корона нашей древней столицы. Для иностранных гостей – яркая визитка Москвы, невероятно притягательная, всегда вызывающая восторг. Но мы, москвичи, слишком привычны к этой неизменной составляющей нашей жизни, и в суете повседневности пробегаем мимо, не замечая удивительного вокруг. А у наших дорогих гостей столицы часто слишком мало времени, чтобы вобрать в себя всю магию этого места, расслышать безмолвный голос этих старых стен, памятников, самой брусчатки… разглядеть детали, узнать необычные факты, «сказки, легенды, тосты»… вдохнуть запах седой старины… - вспомнить причудливое советское прошлое - и ощутить вибрирующий нерв современности.

Все это будет на нашей увлекательной экскурсии.

Здесь вы узнаете

истории основания города и древней торговли, легендарных сражений и Крещения Руси, тайны старинной крепости и малоизвестные факты чужеземных нашествий, подвиги героев и дипломатов, горькие уроки предательства и примеры святости, жертвенной любви к родной земле.

Вас ждет караван захватывающих историй

А был ли вообще пресловутый Боровицкий холм?

Все-таки кто и когда основал Москву?

Как двуглавый орел «превратился» в ласточкин хвост?

Какие сокровища и какие скелеты хранит «двойное дно» Кремля?

Почему после мая 1987 годы Красную площадь в шутку называли Шереметьево-3?

Когда и как ГУМ был жилым объектом, и кто были его постояльцы?

Как было наказано вероломство Юрия Долгорукого?

Какие звери жили в зоопарке на Красной площади?

Как прятали Кремль во время Великой отечественной войны?

Из-за чего у куполов Храма Василия Блаженного постоянно менялся цвет?

Как Минин и Пожарский помогали в войне с Наполеоном — два века спустя после смерти?

Кто такие 12 апостолов у Кремлевской стены

Почему сорвалась первая террористическая попытка Ивана Каляева против Великого Князя Сергея Александровича?

В каких драматических событиях Кремль в последний раз играл роль крепости?

Что было скрыто за парадным фасадом знаменитой уже несуществующей гостиницы Россия?

Кто из высоких иностранных гостей Москвы жил вместо 5-звездного отеля в личном шатре на территории Кремля?

Как московский купец поплатился за клятвопреступление перед иконой в Казанском храме?

Для съемок какого фильма однажды погасили кремлевские звезды?

Я обещаю, что на этой экскурсии будет одинаково интересно и моим землякам-москвичам, и гостям столицы. Потому что исторический центр Москвы – это огромная шкатулка с секретом. Давайте вместе откроем непростые замки и печати Боровицкого «ларца», настоящего места силы, исполненного мощного магнетизма.