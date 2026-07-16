Присоединяйтесь к водной прогулке по одному из самых популярных маршрутов по Москве-реке! Отправление — от центрального городского причала в парке «Зарядье».
Теплоход проследует по главной водной артерии, открывающей панорамы центра столицы: от современных набережных до исторических районов.
Теплоход проследует по главной водной артерии, открывающей панорамы центра столицы: от современных набережных до исторических районов.
Описание экскурсии
Теплоход совершит круговой рейс по главному отрезку Москвы-реки, чтобы вы насладились красивыми пейзажами и знаковыми архитектурными шедеврами.
Маршрут
Причал у парка «Зарядье» — Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Собор Василия Блаженного — Причал у парка «Зарядье»
Организационные детали
- Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается
- Проходит на теплоходе «Лоцман»
- Продолжительность 1 ч 5 мин
- Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки
- Можно взять собственный алкоголь, но не более 1 бутылки на пару (кроме пенных напитков). При себе обязательно иметь чек о покупке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|взрослый билет
|1200 ₽
|детский билет БЕЗ МЕСТА!, от 0 до 5 лет
|10 ₽
|детский билет, от 6 до 11 лет
|900 ₽
|льготный билет, билет строго по предъявлению удостоверения многодетной семьи все дети должны присутствовать на посадке, инвалидного и пенсионного удостоверения.
|1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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