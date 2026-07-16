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"Золотой маршрут" по центру Москвы (от парка "Зарядье")

Увидеть Кремль, Красную площадь, Замоскворечье, Хамовники и другие знаковые места города
Присоединяйтесь к водной прогулке по одному из самых популярных маршрутов по Москве-реке! Отправление — от центрального городского причала в парке «Зарядье».

Теплоход проследует по главной водной артерии, открывающей панорамы центра столицы: от современных набережных до исторических районов.
"Золотой маршрут" по центру Москвы (от парка "Зарядье")
"Золотой маршрут" по центру Москвы (от парка "Зарядье")
"Золотой маршрут" по центру Москвы (от парка "Зарядье")

Описание экскурсии

Теплоход совершит круговой рейс по главному отрезку Москвы-реки, чтобы вы насладились красивыми пейзажами и знаковыми архитектурными шедеврами.

Маршрут

Причал у парка «Зарядье» — Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Собор Василия Блаженного — Причал у парка «Зарядье»

Организационные детали

  • Это речная теплоходная прогулка. Сопровождение гида не предполагается
  • Проходит на теплоходе «Лоцман»
  • Продолжительность 1 ч 5 мин
  • Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки
  • Можно взять собственный алкоголь, но не более 1 бутылки на пару (кроме пенных напитков). При себе обязательно иметь чек о покупке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
взрослый билет1200 ₽
детский билет БЕЗ МЕСТА!, от 0 до 5 лет10 ₽
детский билет, от 6 до 11 лет900 ₽
льготный билет, билет строго по предъявлению удостоверения многодетной семьи все дети должны присутствовать на посадке, инвалидного и пенсионного удостоверения.1000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18206 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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