Москва известна туристам огромным количеством достопримечательностей, но почетное первое место по праву занимает Кремль. Если на Красную площадь попасть не составит труда, так как она открыта для посещения, то в Кремль потребуется билет, приобрести который можно как на месте, так и на специальных сайтах. Стоит быть готовым к большим очередям и потоку туристов, так что о покупке билета лучше подумать заранее.
Покупка билета
Просто купить билет и распечатать его недостаточно. Для того чтобы попасть в Оружейную палату, необходимо успеть обменять его в кассе. Здесь также будут очереди, но обменять заранее купленный билет быстрее, чем приобрести на месте. К слову, кассы начинают свою работу только за 45 минут до начала сеанса, так что прибытие на час-два раньше не поможет быстрее приобрести билет.
Время посещения Оружейной палаты ограничено – 1,5 часа, поэтому стоит заранее просмотреть для себя витрины с наиболее интересными экспонатами, чтобы не упустить главное.
Дополнительно есть возможность воспользоваться аудиогидом, мобильным приложением или услугами экскурсовода.
Условия посещения Оружейной палаты
Для того чтобы попасть в Оружейную палату, известную как музей-сокровищницу, необходимо добраться до Боровицких ворот, где и произойдет проверка билетов и досмотр ручной клади.
Для пребывания на территории Кремля следует придерживаться некоторых правил:
- Не допускается наличие больших сумок, рюкзаков и баулов.
- Запрещено проносить колющие или режущие предметы, способные нанести вред человеку.
- Нельзя использовать большие камеры и штативы для съемок. Только в отведенных для этого местах допускается съемка без вспышки.
- Запрещено проносить животных на территорию здания.
- Не допускаются гироскутеры, борды, самокаты, сани, лыжи и т.д. Исключение – прогулочные коляски.
Чтобы избежать неприятностей, есть возможность оставить вещи в камере хранения до завершения экскурсии.
История происхождения
«Большая казна», как ранее называлась Оружейная палата, была хранилищем подношений бояр и заморских послов царю. Это один из старейших музеев России, который славится наличием ряда очень ценных и редких экспонатов. С 1851 года появилась возможность воочию увидеть множество предметов с увлекательной историей.
Экспонаты музея-сокровищницы
В Оружейной палате размещены:
- шапка Мономаха – один из самых ценных экспонатов, которым венчали царей Киевской Руси;
- множество тронов, среди которых двойной трон для братьев-царевичей и Ивана Грозного;
- образец мастерства народных мастеров – оружие, усыпанное драгоценными камнями;
- старинные одеяния, постельные принадлежности из ценных тканей;
- конное убранство, кареты и многое другое.
Оружейная палата в московском Кремле – место, обязательное к посещению каждым туристом. История народа, собранная в одном здании, открывает невероятные тайны страны.
На сегодняшний день множество организаций предлагают свои услуги в организации экскурсии, что позволяет сэкономить время и получить информативное сопровождение.
Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палате
Электронный ваучер на экскурсию в Оружейную палату и Соборную площадь, а также на право посещения действующей временной
Электронный ваучер на экскурсию в Оружейную палату и Соборную площадь, а также на право посещения действующей временной выставки без необходимости отстаивания основной очереди к кассам. Ваучер высылается на Вашу электронную почту после оформления заявки и оплаты. Получение входного ваучера происходит в специальной кассе с 9:30 до 16:30, кроме четверга.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2900 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚩 Где начинается: Александровский сад
- 👥 Максимум 10 человек
- 🕑 По времени займёт 3 часа
Что можно увидеть
- Соборная площадь Кремля
- Оружейная палата
Что включено
- Экскурсия по территории московского Кремля
- Экскурсия по Оружейной палате
- Входные билеты в культурные объекты по программе