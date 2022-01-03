Как попасть в Государственную Оружейную палату в московском Кремле? Как купить билет 🎫 онлайн без очередей, что посмотреть в музее, какие экспонаты там размещены, какие правила посещения существуют

Музей Кремлёвская Оружейная палата

Москва известна туристам огромным количеством достопримечательностей, но почетное первое место по праву занимает Кремль. Если на Красную площадь попасть не составит труда, так как она открыта для посещения, то в Кремль потребуется билет, приобрести который можно как на месте, так и на специальных сайтах. Стоит быть готовым к большим очередям и потоку туристов, так что о покупке билета лучше подумать заранее.

Покупка билета

Просто купить билет и распечатать его недостаточно. Для того чтобы попасть в Оружейную палату, необходимо успеть обменять его в кассе. Здесь также будут очереди, но обменять заранее купленный билет быстрее, чем приобрести на месте. К слову, кассы начинают свою работу только за 45 минут до начала сеанса, так что прибытие на час-два раньше не поможет быстрее приобрести билет.

Время посещения Оружейной палаты ограничено – 1,5 часа, поэтому стоит заранее просмотреть для себя витрины с наиболее интересными экспонатами, чтобы не упустить главное.

Дополнительно есть возможность воспользоваться аудиогидом, мобильным приложением или услугами экскурсовода.

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Условия посещения Оружейной палаты

Для того чтобы попасть в Оружейную палату, известную как музей-сокровищницу, необходимо добраться до Боровицких ворот, где и произойдет проверка билетов и досмотр ручной клади.

Для пребывания на территории Кремля следует придерживаться некоторых правил:

Не допускается наличие больших сумок, рюкзаков и баулов. Запрещено проносить колющие или режущие предметы, способные нанести вред человеку. Нельзя использовать большие камеры и штативы для съемок. Только в отведенных для этого местах допускается съемка без вспышки. Запрещено проносить животных на территорию здания. Не допускаются гироскутеры, борды, самокаты, сани, лыжи и т.д. Исключение – прогулочные коляски.

Чтобы избежать неприятностей, есть возможность оставить вещи в камере хранения до завершения экскурсии.

История происхождения

«Большая казна», как ранее называлась Оружейная палата, была хранилищем подношений бояр и заморских послов царю. Это один из старейших музеев России, который славится наличием ряда очень ценных и редких экспонатов. С 1851 года появилась возможность воочию увидеть множество предметов с увлекательной историей.

Экспонаты музея-сокровищницы

Экспонаты Оружейной палаты в Кремле Кареты из Оружейной палаты Зал в Оружейной палате

В Оружейной палате размещены:

шапка Мономаха – один из самых ценных экспонатов, которым венчали царей Киевской Руси;

множество тронов, среди которых двойной трон для братьев-царевичей и Ивана Грозного;

образец мастерства народных мастеров – оружие, усыпанное драгоценными камнями;

старинные одеяния, постельные принадлежности из ценных тканей;

конное убранство, кареты и многое другое.

Оружейная палата в московском Кремле – место, обязательное к посещению каждым туристом. История народа, собранная в одном здании, открывает невероятные тайны страны.

На сегодняшний день множество организаций предлагают свои услуги в организации экскурсии, что позволяет сэкономить время и получить информативное сопровождение.