Что посмотреть в Москве: интересные места столицы, которые можно посетить сегодня, в выходные и другие дни, бесплатно. Подбор самых лучших достопримечательностей и парков Москвы. А ещё 2 маршрута в бонус!

Потрясающий вид на Москва-Сити

Россия – это удивительная страна, которая ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира. Каждый из её регионов обладает уникальной инфраструктурой, природой и атмосферой. Однако наибольший туристический интерес как для иностранных, так и для отечественных путешественников представляет столица.

Москва – столица туризма

Фестиваль цветов в Гуме, Москва

Как бы банально не звучало, но Москва – это действительно город контрастов, «Большая деревня» и «третий Рим». Жизнь здесь кипит круглосуточно, а после захода солнца столичные улицы освещаются тысячами фонарей, создавая невероятно праздничную атмосферу. Спрашивая москвичей куда сходить в Москве, можно потратить целый день на выслушивание ответа. И это неудивительно, ведь список достопримечательностей уже давно перешагнул за тысячу.

Многие ошибочно полагают, что приехать сюда погулять на выходные – это пустая трата времени и денег, ведь за короткий срок невозможно прочувствовать столичную атмосферу. Но это ошибочное мнение. Даже за 2 дня удается посетить большую часть главных достопримечательностей. Более того, большинство из них предоставляет возможность сходить бесплатно, что значительно экономит личные финансовые средства.

Москва – интересная находка как для современной молодежи, так и для людей, предпочитающих спокойный и размеренный отдых. Именно здесь любой желающий может отдохнуть телом, а также найти занятие по душе. Изобилие ночных клубов, театров, парков, музеев, памятников, старинных сооружений – это далеко не полный список того, чем способен удивить российский мегаполис.

Куда можно сходить?

Фонтан "Театральный" перед зданием Большого театра

Перечислить все заслуживающие внимания московские достопримечательности не под силу даже коренному москвичу. Поэтому, размышляя над тем, что посмотреть в Москве, стоит заранее расставить приоритеты и определиться с личными предпочтениями.

Отличительной особенностью и преимуществом столицы является возможность ежедневно развлечь себя посещением увлекательного заведения или мероприятия. Здесь ежедневно проходят шумные концерты, представления, модные показы, театральные постановки и юмористические сценки. Поэтому развлечение – это последнее о чём можно переживать, планируя данное путешествие.

Любители более размеренного и продуктивного с точки зрения знаний, однозначно оценят музеи, картинные галереи, филармонии и театры, которые получили мировую известность.

Собираясь на прогулку с детьми, мы предлагаем для вас другую нашу статью: «Куда сходить с ребёнком в Москве». Столица предлагает множество развлечений для малышей: огромные детские площадки, цирки, парки аттракционов, аквапарк, зоопарки и регулярные развлекательные программы на улицах города или в парках.

Видео от Макеева: ТОП-5 неочевидных мест для прогулок в Москве

Основные досто­приме­чатель­ности

Несмотря на изобилие интересных, старинных и исторически важных объектов, существует перечень обязательных для посещения достопримечательностей. Не зная, что посмотреть в Москве за 1 день, можно запросто воспользоваться этим списком. Это перечень того, что должен посетить любой путешественник, впервые приезжающий в столицу:

Кремль

Красная площадь расположенная у стен кремля, Москва, Россия

Московский Кремль расположен в самом центре мегаполиса. Он представляет собой историческую и культурную ценность для всей России. Это уникальная деревянная крепость с восхитительным ансамблем памятником. Она находится под защитой ЮНЕСКО и служит официальной резиденцией главы государства. Здание расположилось на берегу Москвы-реки, а возле его стен находятся Александровский сад, Красная площадь, Васильевский спуск и Кремлёвская набережная.

Мавзолей В.И.Ленина

Мавзолей В.И. Ленина

Это одна из главных достопримечательностей Российской Федерации. Здесь находится забальзамированное тело вождя мирового пролетариата – Владимира Ильича Ленина, выставленное с момента его кончины в 1924 году. Мавзолей представляет собой сооружение из гранита, архитектура которого полностью передаёт стиль прошлого века. Здесь ежедневно собираются очереди из туристов, поэтому стоит заранее спланировать эту экскурсию. Работает он не всегда, стоит уточнить эту информацию заранее.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы или Собор Василия Блаженного

Собор Покрова Пресвятой Богородицы или Собор Василия Блаженного, Москва, Россия

Это действующий храм и одно из самых узнаваемых мест на планете. Он также находится под защитой ЮНЕСКО, так как представляет собой огромную ценность для исторического наследия. Его высота составляет 65 метров, а каждый из 9 престолов был освящен в честь церковных праздников, в дни ожесточенных боёв за Казань.

Красная площадь

Красная площадь, Москва, Россия Красная площадь, вид на главный музей России Кстати, размеры площади не такие больше как кажется, на фото практически вся её площадь. Справа ГУМ, на переднем плане памятник Минину и Пожарскому

Когда туристы задают вопрос: – «Куда сходить в Москве?», именно её называет практически 100% людей, ведь это главная и центральная площадь столицы. Её длина составляет 330 м., а ширины – 75 метров. Сейчас она является официальной пешеходной зоной, где запрещено передвигаться на любом виде транспорта (даже на велосипеде). Здесь ежегодно проходит праздничный парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, который собирает возле экранов миллионы россиян. Здесь также можно увидеть знаменитый памятник Минину, Пожарскому и маршалу Жукову.

Третьяковская галерея

Третьяковская галерея, Москва Третьяковская галерея

Исторический музейный комплекс, представляющий собой крупнейшую в мире коллекцию российской живописи. Здесь можно воочию увидеть старейшие иконы, датированные XI веком, лучшие произведения Васнецова, Шишкина, Перова и многих других. Особую известность получило картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван», Сурикова «Боярыня Морозова» и Саврасова «Грачи прилетели». Здесь также регулярно проводятся выставки современного искусства, которые может посетить любой желающий.

Арбат

Старый Арбат, Москва Памятник Булату Окуджаве

Старейшая московская улица, берущая начало ещё с XV века. Здесь наибольший туристический поток, ведь Арбат богат старинными и роскошными сооружениями с богатой историей. Любой желающий может прогуляться вдоль стены памяти Виктору Цою, Дома с Рыцарями, театра Вахтангова, мемориальной квартиры Пушкина и изведать изысканных блюд в ресторане «Прага», который был открыт в 1872 году.

Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя, Москва Храм внутри Храм Христа Спасителя на фоне заката

Обладает наивысшей духовной и религиозной ценностью для всей страны. Он одновременно является памятником павшим воинам в Отечественной войне 1812 года, а также благодарностью Богу от людей за предоставленное спасение. Здесь на постоянной основе хранятся мощи святителя Филарета Московского, частички ризы Иисуса Христа и Богородицы. Каждый православный праздник сочетается большим потоком верующих людей, желающих прикоснуться к древним святыням.

Лучшие парки

Московские парковые зоны – это тема, заслуживающая отдельного внимания. Пытаясь найти где погулять, парки Москвы – это то, что входит в перечень обязательных мест для посещения. И это неудивительно, ведь их на территории столицы множество. Каждый из них обладает уникальной природой, атмосферой, стилем и спецификой. Они занимают большую площадь, а также размещают на своей территории множество развлекательных заведений, которые придутся о душе взрослым и детям. Это:

Люди гуляют в парке ВДНХ, Москва Зимой ВДНХ превращается в крупнейший каток во всей Европе

ВДНХ ВДНХ – всё о выставочном центре, павильонах и парке

Выставка достояния народного хозяйства – это масштабный выставочный, культурно-развлекательный и исторический комплекс во всём мире. ВДНХ включает 49 уникальных архитектурных памятников. Здесь на протяжении всего года проводятся увлекательные экскурсии, яркие фестивали, бесплатные концертные программы и даже деловые встречи. При наступлении зимы, здесь формируется Главный каток России. В теплое время года здесь развлекаются и катаются множество роллеров и велосипедистов, пестрят фееричные фонтаны и цветники.

Парк Сокольники, Москва Зимой улицы парка Сокольники заливают для катания на коньках, так же есть лыжные дорожки

Парк Сокольники Парк Сокольники – чем заняться, что посмотреть, как добраться до парка

Это один из самых крупных и посещаемых парковых зон Европы. Парк Сокольники пользуется особой популярностью среди семейной аудитории. В теплое время года здесь работают фонтаны и бассейны, парки аттракционов, кинотеатр под открытым небом, спортивные площадки и велосипедные дорожки. Это идеальное место для любителей спокойного отдыха и природных красот. Здесь огромное количество различных растений, деревьев и цветов, а также чистые пруды и лесопарковая зона. Дети однозначно оценят небольшой зоопарк, в котором проживают редкие виды животных. Желающие отдохнуть от городской суеты, насладиться чашечкой отменного кофе и посидеть в тишине за любимой книгой могут посетить Букводом, где также проводятся бизнес конференции и увлекательные посиделки.

Зарядье

Парк Зарядье с высоты птичьего полета, Москва Зарядье расположен вместо гостиницы России, поэтому прогулку можно совместить с посещение Красной площади, ГУМ-а и Кремля Под этим куполом находятся растения со всей России, там поддерживается уникальный климат и постоянно орошается

Парк Зарядье в Москве был открыт в честь 870-летия города и считается одним из самых живописных объектов мегаполиса. Его отличительной особенностью является «парящий» мост над Москвой-рекой и высаженные растения из четырех зон России. Здесь регулярно проводятся интересные экскурсии, выступления знаменитостей и занимательные лекции. А так же находится уникальная технология VR-полета, позволяющая любому желающую окунуться в виртуальный мир и пронестись над всеми красотами столицы в специальных очах, сидя на комфортном кресле.

Парк Горького

Парк Горького зимой превращается в большой каток Фонтан у главного входа парка В парке можно лежать на газонах, а так же он находится на набережной и можно отправиться в речную прогулку по Москва-Реке

Парк Горького – это самое популярное место для повседневного отдыха среди москвичей. Эта площадка, в большей степени, предназначена для молодежи, однако найти достойный досуг здесь могут и представители взрослого поколения. Его территория располагает Пушкинской набережной и Нескучным садок, который плавно переходит в Воробьевы горы. Сейчас любой турист может насладиться прогулкой на велосипедах, игрой в настольный теннис, просмотром кинофильмов на свежем воздухе, а также воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Места для вечерних прогулок

Где погулять вечером в Москве и куда сходить с девушкой для романтической прогулки – это также популярные темы среди туристов. Этот город способен поразить влюбленные сердца, ведь здесь создано множество объектов, которые пропитаны романтикой.

Чистые пруды

Чистые пруды, Москва

С наступлением темноты, в сквере зажигаются ночные огни, создавая атмосферу легкости. Каждый вечер сюда приходят пары влюбленных, а также любители вечерних прогулок. Здесь можно посидеть в милом ресторанчике на воде или посидеть на лавочке, любуясь видом на пруд.

Цветной бульвар

Цветной бульвар, Москва

Он пользуется популярностью среди ценителей ночной жизни ещё с XIX века. При наступлении ночи, квартальная суета утихает, а бульвар приобретает восхитительный вид. Погрузившись в тишину, можно насладиться запахом цветочных клумб и полюбоваться большим фонтаном имени Юрия Никулина.

Сад «Эрмитаж»

Сад "Эрмитаж", Москва

Популярен среди романтиков и тех, кто решился отпариться на ночной променад. Здесь в изобилие находятся изумительные лужайки, фонтаны и цветы. Но отличительным сооружением является сердце с колокольчиком внутри, выполненное из чистого серебра. По местной легенде, необходимо пройти через него и загадать желание, после чего оно обязательно сбудется.

Болотная набережная

Болотная набережная ночью, Москва

Все набережные Москвы пестрят весельем и веселым времяпрепровождением. Однако именно на Водоотводном канале можно обнаружить эпицентр современного развлечения. По обоим берегам расположены шумные бары, кафе, рестораны и ночные клубы. Каждый из них готов предоставить свои услуги для обеспечения незабываемого продолжения вечера.

Интересные прогулочные маршруты

Многие места, куда можно сходить в Москве находятся в пешей доступности. Их удаётся обойти разом, за одну прогулку. С этой целью созданы специальные маршруты, позволяющие туристам быстрее ориентироваться на местности и в максимально короткие сроки увидеть много достопримечательностей.

От Китай-города до Пятницкой улицы

Китай-Город, Москва

Маршрут составляет всего 4 километра, но вполне помогает изучить центральную зону мегаполиса. Пунктом отправления является станция метро возле Китай-города, с которого нужно свернуть на ул. Варварка, где расположен новый парк Зарядье и древние церкви. Они открыты для посещения, а также предоставляют возможность войти абсолютно бесплатно и поприсутствовать на священной службе. В самом Зарядье можно конечно «застрять» надолго, это уже отдельный обзор.

Затем необходимо пойти к Большому Москворецкому мосту через Москву-реку, протий по Болотной набережной и перейти по мосту Третьяковская галерея, который выводит вас в сторону где расположена сама Третьяковская галерея. На этом этапе можно насладиться знаменитыми представителями российской живописи, которые получили признание на мировой арене искусства. После этого рекомендуется не отправляться напрямую на ул. Пятницкая, а выбрать путь в её обход. Таким образом удастся запечатлеть множество дополнительных сооружений, которые несут в себе историческую ценность.

Финальной точкой является долгожданная Пятницкая улица, которая богата барами, кафе и ресторанами с вкусными кухнями. Здесь можно восполнить собственные силы, а также остаться на дальнейший ночлег в гостинице или отеле.

Пеший маршрут от м. Китай-Город до ул .Пятницкая

От Тверской до Красных ворот

Улица Тверская, Москва

Длины этого маршрута более длинная – 5 километров. Его главным достоинством считается уникальная возможность пройтись и полностью изучить одно из главных украшений столицы – Тверскую улицу. Это отличное решение для тех, кто не знает куда сходить в Москве сегодня, так как это направление не теряет свою актуальность на протяжении многих веков. Начать мини путешествие стоит с Исторического музея, экскурсия по которому станет незабываемым событием. После этого рекомендуется заглянуть в ГУМ и перекусить вкуснейшим мороженным. Затем продолжить путь к Никольской на Лубянскую площадь. Здесь находится множество баров и развлекательных заведений, где можно отдохнуть, покушать и набраться сил. Также обязательно стоит наведаться в книжный магазин «Библио-глобус», признанный настоящей находкой для книголюбов. Насладившись запахом новых книг, необходимо подняться вверх по Мясницкой и отправиться в подземное метро, где сесть в вагон, который направляется к финальной точке пешей прогулки – Красным воротам.

Какими видами транспорта передвигаться

Метро Комсомольская, Москва

ТЦ «АвиаПарк» ТЦ «Авиапарк» – обзор торгового центра, какие здесь магазины, кинотеатр, ИКЕА

Любой коренной москвич или приезжий с уверенностью скажет, что пробки – это обязательная московская составляющая. Поэтому, желающие тратить своё время с пользой предпочитают избегать наземного транспорта. Это касается не только личного автомобиля, но и такси. Оптимальный способ избегания длительного и нервного стояния в километровых пробках – это подземное метро. Его использование гарантирует сохранение времени, нервов и даже финансов.

Те, кто предпочитает передвигаться на своей машине, но приехал без него – всегда может воспользоваться услугой аренды, в том числе каршеринг. За отдельную плату предоставляются как бюджетные, так шикарные автомобили. Особую популярность получили велосипеды. Практические все парки Москвы оснащены отдельными велодорожками и почасовым прокатом. Также можно опробовать катание на роликах, самокатах и гироскутерах, которые находятся здесь в изобилие.

Интересный факт! В самом сердце мегаполиса предусмотрены речные прогулки, благодаря которым можно экономно перемещаться по различным районам на прогулочном катере. Это отличный способ одновременно соединить увлекательную экскурсию и необходимость попасть в другую часть города.

Аэросъемка самых популярных и красивых мест Москвы

Советы для отличного отдыха

Чтобы данная поездка осталась в памяти лишь приятным воспоминанием, стоит заранее спланировать свой времяпрепровождение и узнать где погулять в Москве. Для этого достаточно тщательно изучить путеводители, ознакомиться с имеющейся информацией в Интернете и почитать отзывы туристов. Таким образом получится спланировать все проведенные в столице дни, каждый из которых будет наполнен яркими эмоциями и интересными приключениями.

Лучше всего определиться с личными предпочтениями и интересами, а также выбрать жильё с удобной транспортной развязкой и местоположением. Это также поможет сэкономить временные траты, которые расходуются на передвижение и дорогу.