Описание тура
Организационные детали
Путешествие проходит на поезде №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
Лица, не достигшие 16-ти лет, на территорию коньячного комбината не допускаются. Дети находятся в дегустационном зале (без дегустации).
*В выходные и праздничные дни дегустации и экскурсии по Дербентскому коньячному комбинату не проводятся, посещение Дербентского коньячного комбината будет заменено на посещение Дербентской винодельческой компании (Дербент Вино) с экскурсией и дегустаций.
Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется. Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.
Внимание! В период с 1 по 30 сентября 2026 года канатные дороги ВТРК «Эльбрус» будут закрыты для проведения плановых регламентных работ, будет осуществляться подъем на кресельной канатной дороге на склон горы Чегет (вид на Эльбрус со стороны). Две очереди: первая очередь 2-х кресельная дорога до 2 750 метров над уровнем моря. Вторая очередь 1-но кресельная дорога до 3 000 метров над уровнем моря.
Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
В 11:00 — самостоятельная посадка в поезд, отправление с Казанского вокзала Москвы.
КЧР: Домбай
В 12:35 поезд прибудет в Черкесск. Далее пересядем в автобус и поедем в Домбай. По пути гид расскажет об истории региона от древних времён до современности, самобытной культуре, традициях народов, природных богатствах и ключевых достопримечательностях.
По прибытии по канатной дороге поднимемся выше, к панорамам заснеженных вершин Кавказа, альпийских лугов с сочной зеленью, густых хвойных лесов, кристально чистых рек и водопадов. Гуляем, обедаем национальными блюдами и возвращаемся в город. В 21:10 состав отправится во Владикавказ.
Северная Осетия: Владикавказ, горы, аланский вечер
Во Владикавказ прибудем в 10:10. Сразу поедем в горы. В Алагирском ущелье осмотрим наскальный монумент Уастырджи — покровителя мужчин, путников и воинов, одного из главных героев нартского эпоса.
Посетим жемчужину республики — Цейское ущелье. Многие столетия оно является священным — тут располагаются знаковые места поклонения и силы. На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся к Сказскому леднику, вокруг которого раскинулись вершины, луга, леса и реки. После лёгкого перекуса в живописном уголке доедем к скульптуре древнего божества Афсати и остановимся у обелиска братьям Газдановым, погибшим в Великой Отечественной войне.
По возвращении во Владикавказ состоится аланский вечер — ужин и шоу-программа в национальном стиле. Вы познакомитесь с традициями застолья и главным ритуалом — кувдом, формой коллективной молитвы.
Потом погуляем по осетинской столице. В окружении кавказских гор увидим набережную Терека и старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию 19 века, дома инженера Бёме и купца Оганова. В 22:00 — отправление в Грозный.
Чечня: Грозный, Шали, Нихалойские водопады, древние башни
В 9:30 будем в Грозном. Направимся к Нихалойским водопадам — 12 каскадам, с одной стороны которых нависает утёс, а с другой бежит стремительная горная река. Пообедаем и поедем к Ушкалойским башням — встроенным в скалы сооружениям-близнецам 11-12 веков.
Ещё один комплекс на нашем пути — Пхакоч у входа в ущелье Тазбичи. Внутри крепостных стен расположены несколько жилых и 1 боевая башня, водяная мельница, каменные строения. Тут же работает музей, в котором выставлены старинные предметы быта, утварь, оружие, орудия труда.
Заедем в Шали, чтобы посетить ослепительно белую мечеть «Гордость мусульман». Она покрыта особым греческим мрамором, привезённым с острова Тасос, и отражает свет. А внутреннее убранство дополняет изящная люстра в виде цветка.
По возвращении в Грозный изучим достопримечательности. Экскурсия включит Мемориальный комплекс славы им. Ахмата Кадырова, мечеть «Сердце Чечни», небоскрёбы «Грозный-Сити», смотровую на 29 этаже, Цветочный парк, православный храм Михаила Архангела.
В 23:30 — выезд в Дербент.
Дагестан: Дербент, экраноплан «Лунь», дегустация на коньячном заводе, национальный обед с концертом
Поезд прибудет в Дербент в 7:29. Первым осмотрим экраноплан «Лунь», а затем направимся к крепости Нарын-кала, возведённой в 5-6 веках. Вы познакомитесь с уникальной системой водоснабжения, развалинами ханского дворца, подземными тюрьмами, баней.
Далее исследуем сам Дербент. Пройдём по магалам — извилистым лабиринтам улиц, изучим сооружения разных эпох, поговорим о традициях и особенностях повседневной жизни. Увидим Джума-мечеть, древнюю торговую площадь из ракушечника, Девичьи бани. Также посетим коньячный комбинат, где запланирована дегустация напитков.
Обедаем блюдами национальной кухни, смотрим концерт и едем на рынок. Далее — краткая экскурсия по набережной Каспийского моря, желающие смогут искупаться. Потом пройдёмся по Улице счастливых людей и в 20:00 продолжим путь в Нальчик.
КБР: Эльбрус, горные поляны, обед с национальным шоу
К 7:00 прибудем в Нальчик и поедем в горы. Через Баксанское ущелье доберёмся к поляне Азау. Затем канатная дорога доставит нас до станции «Гара-Баши» на склонах Эльбруса.
Налюбовавшись видами с высоты, переместимся в Чегет. За обедом попробуем национальные блюда, познакомимся с бытом, кухней и обычаями балкарского народа, насладимся музыкой и танцами. На обратном пути к ж/д вокзалу побываем на поляне Нарзанов. В 17:40 состав отправится в Москву.
Возвращение в Москву
В 23:50 — прибытие поезда на Казанский вокзал Москвы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Место в 4-местном купе (взрослый)
|128 400 ₽
|Место в 4-местном купе (ребёнок до 9 лет)
|127 500 ₽
|Место в СВ (взрослый)
|179 500 ₽
|Место в СВ (ребёнок до 9 лет)
|178 600 ₽
|1-местное размещение в СВ
|308 500 ₽
|Место в люксе (взрослый)
|269 000 ₽
|Место в люксе (ребёнок до 9 лет)
|268 000 ₽
|1-местное размещение в люксе
|489 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и проезд в 4-местном купе
- Питание по программе
- Все экскурсии по программе с гидом, трансферами на автобусе и входными билетами
Что не входит в цену
- Проезд до/от Казанского вокзала
- Питание вне программы