Приглашаем проникнуться романтикой железнодорожного путешествия, в котором поезд — одновременно и транспорт, и отель: ночи вы будете проводить в уютном купе и каждый день просыпаться в новом месте. Состав отправится

из Москвы на Кавказ и обратно и за неделю успеет посетить 5 республик. Конечно, будут горы: в Карачаево-Черкесии нас встретят пики Домбая, а в Кабардино-Балкарии — седой двуглавый Эльбрус. Проникнемся уютом осетинского Владикавказа, полюбуемся роскошью мечетей в чеченских Грозном и Шали, прикоснёмся к древности в дагестанском Дербенте. Будем не только смотреть, но и погружаться во вкусы и традиции: в программе запланированы национальные обеды и ужины с этношоу — отличный способ лучше узнать культуру разных народов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Путешествие проходит на поезде №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

Лица, не достигшие 16-ти лет, на территорию коньячного комбината не допускаются. Дети находятся в дегустационном зале (без дегустации).

*В выходные и праздничные дни дегустации и экскурсии по Дербентскому коньячному комбинату не проводятся, посещение Дербентского коньячного комбината будет заменено на посещение Дербентской винодельческой компании (Дербент Вино) с экскурсией и дегустаций.

Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется. Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.

Внимание! В период с 1 по 30 сентября 2026 года канатные дороги ВТРК «Эльбрус» будут закрыты для проведения плановых регламентных работ, будет осуществляться подъем на кресельной канатной дороге на склон горы Чегет (вид на Эльбрус со стороны). Две очереди: первая очередь 2-х кресельная дорога до 2 750 метров над уровнем моря. Вторая очередь 1-но кресельная дорога до 3 000 метров над уровнем моря.

Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.