Мои заказы

Жемчужины Кавказа: на поезде в 5 республик с национальными блюдами и этношоу

Отдохнуть в горах Адыгеи и на Эльбрусе, изучить Владикавказ, Грозный, Дербент, сравнить разные кухни
Предлагаем взять в отпуск любимую книгу, заменить отельный номер на купе в поезде и сэкономить время на трансферах: пока вы спите ночью, машинист будет перевозить вас из города в город,
читать дальшеуменьшить

а днём запланирована насыщенная экскурсионная программа. За неделю вы проследуете из столицы на Северный Кавказ и обратно и посетите 5 республик.

Полюбуетесь горами Адыгеи и Северной Осетии и увидите настоящего великана — спящий вулкан Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Во Владикавказе погуляете среди старинной архитектуры, в Грозном и Шали рассмотрите купола и минареты красавиц-мечетей, в Дербенте попетляете по переулкам магалов и лабиринтам крепости Нарын-кала.

И, конечно, погрузитесь в колорит и культуру разных народов, пробуя национальные блюда и наслаждаясь этношоу.

Жемчужины Кавказа: на поезде в 5 республик с национальными блюдами и этношоу
Жемчужины Кавказа: на поезде в 5 республик с национальными блюдами и этношоу
Жемчужины Кавказа: на поезде в 5 республик с национальными блюдами и этношоу

Описание тура

Организационные детали

Путешествие проходит на поезде №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

Лица, не достигшие 16-ти лет, на территорию коньячного комбината не допускаются. Дети находятся в дегустационном зале (без дегустации).
*В выходные и праздничные дни дегустации и экскурсии по Дербентскому коньячному комбинату не проводятся, посещение Дербентского коньячного комбината будет заменено на посещение Дербентской винодельческой компании (Дербент Вино) с экскурсией и дегустаций.

Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется. Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.
Внимание! В период с 1 по 30 сентября 2026 года канатные дороги ВТРК «Эльбрус» будут закрыты для проведения плановых регламентных работ, будет осуществляться подъем на кресельной канатной дороге на склон горы Чегет (вид на Эльбрус со стороны). Две очереди: первая очередь 2-х кресельная дорога до 2 750 метров над уровнем моря. Вторая очередь 1-но кресельная дорога до 3 000 метров над уровнем моря.

Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

В 11:00 — самостоятельная посадка в поезд, отправление с Казанского вокзала Москвы.

2 день

Адыгея: Майкоп, горы, национальный ужин с шоу

К 13:05 прибудем в Майкоп и продолжим путь на автобусе. Посетим смотровую на хребте Азиш-Тау, откуда видны горы Большой и Малый Тхач, Чёртовы Ворота, Чугуш и другие. Проследуем по гротам Азишской пещеры, увидим подземную реку, сталактиты и сталагмиты. Рассмотрим каменные мосты и извилистые склоны Хаджохской теснины. Будет свободное время для самостоятельных прогулок и покупок сувениров.

Вечером состоится национальный ужин с дегустацией адыгейского сыра и выступлением танцевального ансамбля. Будет возможность приобрести мёд, работы мастеров народных художественных промыслов и другие товары.

В 21:10 поезд отправится дальше, во Владикавказ.

Адыгея: Майкоп, горы, национальный ужин с шоуАдыгея: Майкоп, горы, национальный ужин с шоуАдыгея: Майкоп, горы, национальный ужин с шоуАдыгея: Майкоп, горы, национальный ужин с шоу
3 день

Северная Осетия: Владикавказ, горы, аланский вечер

Во Владикавказ прибудем в 10:10. Сразу поедем в горы. В Алагирском ущелье осмотрим наскальный монумент Уастырджи — покровителя мужчин, путников и воинов, одного из главных героев нартского эпоса.

Посетим жемчужину республики — Цейское ущелье. Многие столетия оно является священным — тут располагаются знаковые места поклонения и силы. На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся к Сказскому леднику, вокруг которого раскинулись вершины, луга, леса и реки. После лёгкого перекуса в живописном уголке доедем к скульптуре древнего божества Афсати и остановимся у обелиска братьям Газдановым, погибшим в Великой Отечественной войне.

По возвращении во Владикавказ состоится аланский вечер — ужин и шоу-программа в национальном стиле. Вы познакомитесь с традициями застолья и главным ритуалом — кувдом, формой коллективной молитвы.

Потом погуляем по осетинской столице. В окружении кавказских гор увидим набережную Терека и старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию 19 века, дома инженера Бёме и купца Оганова. В 22:00 — отправление в Грозный.

Северная Осетия: Владикавказ, горы, аланский вечерСеверная Осетия: Владикавказ, горы, аланский вечерСеверная Осетия: Владикавказ, горы, аланский вечерСеверная Осетия: Владикавказ, горы, аланский вечер
4 день

Чечня: Грозный, Шали, Нихалойские водопады, древние башни

В 9:30 будем в Грозном. Направимся к Нихалойским водопадам — 12 каскадам, с одной стороны которых нависает утёс, а с другой бежит стремительная горная река. Пообедаем и поедем к Ушкалойским башням — встроенным в скалы сооружениям-близнецам 11-12 веков.

Ещё один комплекс на нашем пути — Пхакоч у входа в ущелье Тазбичи. Внутри крепостных стен расположены несколько жилых и 1 боевая башня, водяная мельница, каменные строения. Тут же работает музей, в котором выставлены старинные предметы быта, утварь, оружие, орудия труда.

Заедем в Шали, чтобы посетить ослепительно белую мечеть «Гордость мусульман». Она покрыта особым греческим мрамором, привезённым с острова Тасос, и отражает свет. А внутреннее убранство дополняет изящная люстра в виде цветка.

По возвращении в Грозный изучим достопримечательности. Экскурсия включит Мемориальный комплекс славы им. Ахмата Кадырова, мечеть «Сердце Чечни», небоскрёбы «Грозный-Сити», смотровую на 29 этаже, Цветочный парк, православный храм Михаила Архангела.

В 23:30 — выезд в Дербент.

Чечня: Грозный, Шали, Нихалойские водопады, древние башниЧечня: Грозный, Шали, Нихалойские водопады, древние башниЧечня: Грозный, Шали, Нихалойские водопады, древние башниЧечня: Грозный, Шали, Нихалойские водопады, древние башни
5 день

Дагестан: Дербент, экраноплан «Лунь», дегустация на коньячном заводе, национальный обед с концертом

Поезд прибудет в Дербент в 7:29. Первым осмотрим экраноплан «Лунь», а затем направимся к крепости Нарын-кала, возведённой в 5-6 веках. Вы познакомитесь с уникальной системой водоснабжения, развалинами ханского дворца, подземными тюрьмами, баней.

Далее исследуем сам Дербент. Пройдём по магалам — извилистым лабиринтам улиц, изучим сооружения разных эпох, поговорим о традициях и особенностях повседневной жизни. Увидим Джума-мечеть, древнюю торговую площадь из ракушечника, Девичьи бани. Также посетим коньячный комбинат, где запланирована дегустация напитков.

Обедаем блюдами национальной кухни, смотрим концерт и едем на рынок. Далее — краткая экскурсия по набережной Каспийского моря, желающие смогут искупаться. Потом пройдёмся по Улице счастливых людей и в 20:00 продолжим путь в Нальчик.

Дагестан: Дербент, экраноплан «Лунь», дегустация на коньячном заводе, национальный обед с концертомДагестан: Дербент, экраноплан «Лунь», дегустация на коньячном заводе, национальный обед с концертомДагестан: Дербент, экраноплан «Лунь», дегустация на коньячном заводе, национальный обед с концертомДагестан: Дербент, экраноплан «Лунь», дегустация на коньячном заводе, национальный обед с концертом
6 день

КБР: Эльбрус, горные поляны, обед с национальным шоу

К 7:00 прибудем в Нальчик и поедем в горы. Через Баксанское ущелье доберёмся к поляне Азау. Затем канатная дорога доставит нас до станции «Гара-Баши» на склонах Эльбруса.

Налюбовавшись видами с высоты, переместимся в Чегет. За обедом попробуем национальные блюда, познакомимся с бытом, кухней и обычаями балкарского народа, насладимся музыкой и танцами. На обратном пути к ж/д вокзалу побываем на поляне Нарзанов. В 17:40 состав отправится в Москву.

КБР: Эльбрус, горные поляны, обед с национальным шоуКБР: Эльбрус, горные поляны, обед с национальным шоуКБР: Эльбрус, горные поляны, обед с национальным шоуКБР: Эльбрус, горные поляны, обед с национальным шоу
7 день

Возвращение в Москву

В 23:50 — прибытие поезда на Казанский вокзал Москвы.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Место в 4-местном купе (взрослый)128 400 ₽
Место в 4-местном купе (ребёнок до 9 лет)127 500 ₽
Место в СВ (взрослый)179 500 ₽
Место в СВ (ребёнок до 9 лет)178 600 ₽
1-местное размещение в СВ308 500 ₽
Место в люксе (взрослый)269 000 ₽
Место в люксе (ребёнок до 9 лет)268 000 ₽
1-местное размещение в люксе489 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и проезд в 4-местном купе
  • Питание по программе
  • Все экскурсии по программе с гидом, трансферами на автобусе и входными билетами
Что не входит в цену
  • Проезд до/от Казанского вокзала
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Казанский вокзал, 11:00
Завершение: Москва, Казанский вокзал, 23:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
читать дальшеуменьшить

и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры на «Жемчужины Кавказа: на поезде в 5 республик с национальными блюдами и этношоу»

Через всю Россию по Транссибирской магистрали: большое путешествие от Москвы до Владивостока
На машине
17 дней
7 отзывов
Через всю Россию по Транссибирской магистрали: большое путешествие от Москвы до Владивостока
Изучить 8 городов, отдохнуть на Байкале и Аракуле, посетить Свияжск, Красноярские Столбы и музеи
Начало: Москва, Казанский вокзал, 19:40
3 июл в 19:40
183 000 ₽ за человека
Москва - от прошлого к будущему: уик-энд в столице и знакомство с разными эпохами
На автобусе
3 дня
Москва - от прошлого к будущему: уик-энд в столице и знакомство с разными эпохами
Пройтись по историческим местам и посетить знаменитые усадьбы и храмы
Начало: Москва, гостиница «Заря», 10:00
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
20 865 ₽ за человека
Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
Круизы
На поезде
4 дня
Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
Проехать Серебряный маршрут с посещением Печор и Изборска, осмотреть дом Достоевского и древности
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
5 июн в 22:10
26 июн в 22:10
37 300 ₽ за человека
Из Москвы на поезде в Гомель и Могилёв
На поезде
4 дня
Из Москвы на поезде в Гомель и Могилёв
Узнать историю городов, побывать в школе, где учился Лукашенко, и посмотреть на копысские изразцы
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 19:56
5 июн в 19:30
24 июл в 19:30
47 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
128 400 ₽ за человека