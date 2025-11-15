Мои заказы

Первые весенние выходные на Тверской земле с Масленицей на итальянский лад

Посетить музеи обуви и золотного шитья, попробовать «Гадючку на пенёчке» и пообедать на ферме
Едем провожать зиму и приветствовать весну неподалёку от Москвы.

Эти праздничные выходные будут пропитаны уютом русской провинции: вы полюбуетесь архитектурными ансамблями Дмитрова и Твери, посетите Кимры и Торжок, ещё в царские
времена известные обувным и золотошвейным промыслами.

В колоритной деревне Гадово окажетесь за одним столом со Змеем Горынычем и Гадюкой Васильевной и попробуете необычные блюда и напитки, например, закуску «Гадючка на пенёчке».

А неординарные масленичные гулянья с играми, забавами и обедом на итальянский лад для вас подготовят на загородной агроферме.

Ближайшие даты:
21
фев
Время начала: 07:15

Описание экскурсии

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Питание. Входят 1 завтрак и 2 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно (ужин можно заказать заранее при покупке тура).

Транспорт. Менее 19 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог. Более 19 участников — автобус Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shen Long или аналог.

Возраст участников. От 5 лет. До 14 лет — скидка.

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Дмитров, Кимры, Гадово

Утром встретимся в столице и поедем в Дмитров. По прибытии отправимся гулять. Пройдём по территории кремля, увидим памятники великомученикам Борису и Глебу, князю Кропоткину, первопечатникам Кириллу и Мефодию. Посетим Музей обуви в Кимрах: вы узнаете, бывают ли ботинки из рыбьей кожи и что такое осташи, венгерки и рюмочка.

Отобедаем в деревне Гадово в компании Змея Горыныча и Гадюки Васильевны. Осмотрим коллекцию Музея гадов и попробуем «Гадючку на пенёчке» в трактире. Вечером заселимся в номера.

Дмитров, Кимры, ГадовоДмитров, Кимры, ГадовоДмитров, Кимры, ГадовоДмитров, Кимры, Гадово
2 день

Тверь, Медное, Торжок

Позавтракаем и познакомимся с Тверью. Полюбуемся волжскими просторами с набережной Степана Разина, увидим впечатляющий обелиск Победы и самые известные памятники города. Поедем на итальянскую ферму в селе Медном, где для нас устроят запоминающееся празднование Масленицы с традиционными играми, забавами и обедом на итальянский лад. Напоследок побываем в Торжке, чтобы посетить Музей золотного шитья. Вечером вернёмся в Москву.

Тверь, Медное, ТоржокТверь, Медное, ТоржокТверь, Медное, ТоржокТверь, Медное, Торжок

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение16 950 ₽
1-местное размещение19 900 ₽
Ребёнок младше 14 лет16 750 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Ужин (по желанию) - 1250 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 2950 ₽
  • Скидка для ребёнка младше 14 лет - 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 7:15
Завершение: Москва, вечер, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

