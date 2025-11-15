Утром встретимся в столице и поедем в Дмитров. По прибытии отправимся гулять. Пройдём по территории кремля, увидим памятники великомученикам Борису и Глебу, князю Кропоткину, первопечатникам Кириллу и Мефодию. Посетим Музей обуви в Кимрах: вы узнаете, бывают ли ботинки из рыбьей кожи и что такое осташи, венгерки и рюмочка.

Отобедаем в деревне Гадово в компании Змея Горыныча и Гадюки Васильевны. Осмотрим коллекцию Музея гадов и попробуем «Гадючку на пенёчке» в трактире. Вечером заселимся в номера.