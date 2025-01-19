Рождественский бал в Старице: зимние активности, баня и танцы в особняке (из Москвы)
Погрузиться в атмосферу старины, устроить гадания, посетить хаски-парк и обучиться салонному этикету
Представьте себе вечер, наполненный блеском нарядов, музыкой и огнями — нет, это не прошлое, а современный рождественский бал! Погрузитесь в традиции 19 века в старинном купеческом особняке.
Мы приглашаем вас провести читать дальше
январские выходные в автотуре по Старице: погулять по окрестностям, проникнуться атмосферой русских монастырей, окунуться в зимние забавы и научиться бальному этикету времён Пушкина.
Всё это и даже больше ждёт вас в небольшом городке Тверской области — празднику быть! Если вы едете на машине организатора, встречаемся в Москве.
5
2 отзыва
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание, что это автотур — перемещение между объектами будет проходить на автомобилях участников. Есть также несколько мест в машине организатора – узнавайте о наличии при необходимости.
Программа тура по дням
1 день
История, природа и мистика
Встречаемся в Старице на центральной площади. Начнём день с прогулки: зайдём на древнее городище, осмотрим старинные соборы и заберёмся на колокольню церкви Спаса Нерукотворного Образа, чтобы полюбоваться живописными окрестностями. Затем отправимся в Свято-Успенский монастырь — главную достопримечательность Старицы, вольготно расположенную у самой Волги. Пообедаем в трапезной белокаменного комплекса и поедем заселяться в отель.
После отдыха вас ждёт насыщенный вечер! Сначала заглянем в Старицкие пещеры: в местных каменоломнях можно немного пощекотать нервы встречей с летучими мышами, а после утешиться в подземном баре — здесь делают вкусные настойки.
Ближе к вечеру мы переоденемся и отправимся на ужин в отель: будем гадать по старинным поверьям, а после попаримся в просторной и русской бане.
2 день
Зимние забавы и рождественский бал
Позавтракав, выезжаем в экокомплекс «Чукавино»: здесь можно прокатиться на ватрушках, снегоходе и пообщаться с добрейшими хаски, маламутами и самоедами. Затем — горячий обед из блюд русской кухни в таверне и дегустация местных настоек.
После обеда мы посетим Преображенскую церковь в селе Красное: необычная готическая наружность храма делает его центром притяжения и так и просится в объектив.
А вечером мы отправимся в дом купца Филиппова на Рождественский бал! По легенде, в этом старинном особняке вдохновенно вальсировал с местными барышнями А. С. Пушкин. Так поступим и мы — обучимся салонному этикету и будем танцевать полонез, польку и мазурку. И конечно, какой рождественский бал без шампанского и украшенной елки — да будут веселье, смех и праздничный блеск!
Бал станет финальным аккордом наших рождественских выходных — в завершение вас ждёт прощание и дорога домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
На машине организатора
17 800 ₽
На своей машине
15 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды и ужины
Рождественский бал с шампанским (для детей - сок)
Народные рождественские гадания
Русская баня
Услуги гида
Входные билеты на достопримечательности
Фотографии и видеофильм
Посещение хаски-парка, Старицких пещер и катакомб с подземным баром
Катание на снегоходе
Что не входит в цену
Транспорт - ваше авто или машина организатора за доплату
Трансфер до Старицы и обратно в ваш город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, м. Строгино, 8:00 (если путешествуете на машине организатора)
Завершение: Москва, м. Строгино, 22:00 (если путешествуете на машине организатора)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 69 туристов
Анастасия — более 15 лет бессменный руководитель компании путешествий. Мы сами разрабатываем новые маршруты и тестируем разные направления. Мы знаем, что путешествовать можно и нужно по-разному. Иногда это желание уединения читать дальше
и погружения в негу и тишину, а иногда наоборот — желание влиться в безумный и сумасшедший ритм большого города. Путешествия для того и существуют, чтобы узнавать, видеть, смотреть, слушать и трогать что-то новое. Наши туры именно такие — живые и интерактивные.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Алиса
19 янв 2025
За 2 дня мы объяли необъятное😄 Анастасия составила очень насыщенную программу, чтобы мы узнали о городе и его окрестностях максимум. Больше всего меня впечатлил поход в гости к летучим мышам в читать дальше
пещеры-каменоломни🦇, знакомство с хаски🐕🦺, верблюдом🐫 и оленями🦌 и, конечно, настоящий бал с танцами и шампанским💃🏼🥂 Отдельное спасибо за очень удобный трансфер по всему маршруту и позитивный настрой гида👍🏻👍🏻 Гостиница вполне приятная. Единственное, что стоило бы улучшить - питание)
Н
Надежда
10 янв 2025
Нас трудно чем то удивить, но праздник организованный Анастасией выше всяческих похвал. Неожиданные впечатления в пещерах, чудесный интерактивный музей-усадьба. Прекрасно подобранные места локаций обедов. Спасибо. Надежда. Санкт-Петербург