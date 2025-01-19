Встречаемся в Старице на центральной площади. Начнём день с прогулки: зайдём на древнее городище, осмотрим старинные соборы и заберёмся на колокольню церкви Спаса Нерукотворного Образа, чтобы полюбоваться живописными окрестностями. Затем отправимся в Свято-Успенский монастырь — главную достопримечательность Старицы, вольготно расположенную у самой Волги. Пообедаем в трапезной белокаменного комплекса и поедем заселяться в отель.

После отдыха вас ждёт насыщенный вечер! Сначала заглянем в Старицкие пещеры: в местных каменоломнях можно немного пощекотать нервы встречей с летучими мышами, а после утешиться в подземном баре — здесь делают вкусные настойки.

Ближе к вечеру мы переоденемся и отправимся на ужин в отель: будем гадать по старинным поверьям, а после попаримся в просторной и русской бане.