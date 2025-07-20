Встретимся в холле гостиницы и отправимся на автобусную экскурсию по столице. Мы проедем по знаковым маршрутам: полюбуемся Кремлём с Большого Каменного моста, увидим набережные Москвы-реки, классическую архитектуру храма Христа Спасителя и ультрасовременные силуэты небоскрёбов «Москва-Сити». Остановимся у стен Новодевичьего монастыря, и вы узнаете его легенды. Прогуляемся по Старому Арбату, «Зарядью» и Замоскворечью, где в каждом переулке оживает история.

Вторая часть дня будет посвящена посещению Кремля — исторического и культурного центра России. Мы исследуем его территорию, заглянем в один из соборов, увидим Царь-пушку, Царь-колокол, Арсенал, Сенат и архитектурные ансамбли, внесённые в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Программа завершится около 15:30 в центре города.