Описание тура
Организационные детали
Встреча с экскурсоводом/сопровождающим в день экскурсии происходит строго по расписанию, указанному в программе.
Программа тура с точным временем начала экскурсий выдаётся при первой встрече с гидом.
В случае опоздания ко времени сбора группы услуги, не предоставленные за этот период, компенсации не подлежат.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий, а при невозможности проведения — заменять их на равнозначные по содержанию.
Завершение экскурсий — в центре Москвы.
При количестве участников менее 5 человек экскурсии (кроме обзорной) проводятся в пешеходном формате.
Программа тура по дням
Обзорная автобусная экскурсия, посещение Кремля
Встретимся в холле гостиницы и отправимся на автобусную экскурсию по столице. Мы проедем по знаковым маршрутам: полюбуемся Кремлём с Большого Каменного моста, увидим набережные Москвы-реки, классическую архитектуру храма Христа Спасителя и ультрасовременные силуэты небоскрёбов «Москва-Сити». Остановимся у стен Новодевичьего монастыря, и вы узнаете его легенды. Прогуляемся по Старому Арбату, «Зарядью» и Замоскворечью, где в каждом переулке оживает история.
Вторая часть дня будет посвящена посещению Кремля — исторического и культурного центра России. Мы исследуем его территорию, заглянем в один из соборов, увидим Царь-пушку, Царь-колокол, Арсенал, Сенат и архитектурные ансамбли, внесённые в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Программа завершится около 15:30 в центре города.
Свободный день или дополнительная экскурсия по Арбату и в храм Христа Спасителя
Этот день вы можете провести на своё усмотрение или отправиться на дополнительную экскурсию. За отдельную плату будет организована прогулка по Арбату — знаменитой улице, где жили и творили писатели, художники и музыканты. Арбат — это живая галерея уличных артистов, лавки с сувенирами, арт-пространства и старинная атмосфера.
После мы направимся в храм Христа Спасителя — главный православный собор Москвы. Вы узнаете его непростую историю — от строительства и разрушения до воссоздания — и увидите роскошные интерьеры с уникальными росписями и мозаиками.
Свободный день или дополнительная экскурсия в "Царицыно" и "Коломенское"
Ещё один свободный день или дополнительная поездка сразу в два знаковых дворцово-парковых ансамбля Москвы. В «Царицыно» вы увидите архитектурный ансамбль, спроектированный по заказу Екатерины II, пройдётесь по тенистым аллеям и мостикам над прудами, а также узнаете, как гениальные архитекторы Баженов и Казаков создали один из самых эффектных комплексов 18 века.
В усадьбе «Коломенское» мы познакомимся с древнейшей историей русской знати. Здесь сохранились памятники архитектуры 16-19 веков, включая первую шатровую церковь в истории Руси — храм Вознесения Господня, включённый в список ЮНЕСКО. Это место было любимой летней резиденцией русских правителей.
Свободное время или экскурсия в «Москва-Сити»
Финальный день можно посвятить самостоятельной прогулке или присоединиться к экскурсии в «Москва-Сити». Мы поднимемся на 89 этаж башни «Федерация» — со смотровой площадки Panorama360 открывается захватывающий вид на мегаполис. Вас ждёт не только панорама столицы с высоты птичьего полёта, но и возможность побывать на самых высоко расположенных в мире фабриках шоколада и мороженого.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 470 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки со 2-го дня
- Обзорная экскурсия по Москве
- Входной билет в Московский Кремль
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Москвы и обратно
- Обеды, ужины, завтрак в 1-й день
- Услуги камеры хранения
- Проезд на общественном транспорте и такси
- 1-местное проживание - 5655 ₽
- Дополнительные экскурсии в свободные дни:
- «Москва дворянская»: 4615 ₽, школьники - 4550 ₽
- «Императоры России»: 4485 ₽, школьники - 4355 ₽
- «Москва-Сити»: 7150 ₽, школьники - 6500 ₽
- Все дополнительные услуги бронируются и оплачиваются заранее