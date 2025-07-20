Мои заказы

В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор

Посетить Кремль, услышать предания Новодевичьего монастыря и рассмотреть витрины на Старом Арбате
Вы увидите не только легендарные достопримечательности, но и откроете для себя многослойную историю Москвы.

Мы проедем по знаковым маршрутам: полюбуемся Кремлём и исследуем его территорию, посмотрим на набережные Москвы-реки, храм Христа
Спасителя и современные небоскрёбы. Остановимся у Новодевичьего монастыря, и вы узнаете его легенды. Пройдёмся по Старому Арбату, «Зарядью» и Замоскворечью, где в каждом переулке оживает прошлое.

Ещё 3 дня вы сможете провести по своему усмотрению: самостоятельно погулять по мегаполису или отправиться на предлагаемые экскурсии: от императорских резиденций в «Царицыно» и «Коломенском» до 89 этажа башни «Федерация» в «Москва-Сити».

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 10:30

Описание тура

Организационные детали

Встреча с экскурсоводом/сопровождающим в день экскурсии происходит строго по расписанию, указанному в программе.
Программа тура с точным временем начала экскурсий выдаётся при первой встрече с гидом.
В случае опоздания ко времени сбора группы услуги, не предоставленные за этот период, компенсации не подлежат.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий, а при невозможности проведения — заменять их на равнозначные по содержанию.
Завершение экскурсий — в центре Москвы.
При количестве участников менее 5 человек экскурсии (кроме обзорной) проводятся в пешеходном формате.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная автобусная экскурсия, посещение Кремля

Встретимся в холле гостиницы и отправимся на автобусную экскурсию по столице. Мы проедем по знаковым маршрутам: полюбуемся Кремлём с Большого Каменного моста, увидим набережные Москвы-реки, классическую архитектуру храма Христа Спасителя и ультрасовременные силуэты небоскрёбов «Москва-Сити». Остановимся у стен Новодевичьего монастыря, и вы узнаете его легенды. Прогуляемся по Старому Арбату, «Зарядью» и Замоскворечью, где в каждом переулке оживает история.

Вторая часть дня будет посвящена посещению Кремля — исторического и культурного центра России. Мы исследуем его территорию, заглянем в один из соборов, увидим Царь-пушку, Царь-колокол, Арсенал, Сенат и архитектурные ансамбли, внесённые в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Программа завершится около 15:30 в центре города.

2 день

Свободный день или дополнительная экскурсия по Арбату и в храм Христа Спасителя

Этот день вы можете провести на своё усмотрение или отправиться на дополнительную экскурсию. За отдельную плату будет организована прогулка по Арбату — знаменитой улице, где жили и творили писатели, художники и музыканты. Арбат — это живая галерея уличных артистов, лавки с сувенирами, арт-пространства и старинная атмосфера.

После мы направимся в храм Христа Спасителя — главный православный собор Москвы. Вы узнаете его непростую историю — от строительства и разрушения до воссоздания — и увидите роскошные интерьеры с уникальными росписями и мозаиками.

3 день

Свободный день или дополнительная экскурсия в "Царицыно" и "Коломенское"

Ещё один свободный день или дополнительная поездка сразу в два знаковых дворцово-парковых ансамбля Москвы. В «Царицыно» вы увидите архитектурный ансамбль, спроектированный по заказу Екатерины II, пройдётесь по тенистым аллеям и мостикам над прудами, а также узнаете, как гениальные архитекторы Баженов и Казаков создали один из самых эффектных комплексов 18 века.

В усадьбе «Коломенское» мы познакомимся с древнейшей историей русской знати. Здесь сохранились памятники архитектуры 16-19 веков, включая первую шатровую церковь в истории Руси — храм Вознесения Господня, включённый в список ЮНЕСКО. Это место было любимой летней резиденцией русских правителей.

4 день

Свободное время или экскурсия в «Москва-Сити»

Финальный день можно посвятить самостоятельной прогулке или присоединиться к экскурсии в «Москва-Сити». Мы поднимемся на 89 этаж башни «Федерация» — со смотровой площадки Panorama360 открывается захватывающий вид на мегаполис. Вас ждёт не только панорама столицы с высоты птичьего полёта, но и возможность побывать на самых высоко расположенных в мире фабриках шоколада и мороженого.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки со 2-го дня
  • Обзорная экскурсия по Москве
  • Входной билет в Московский Кремль
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Москвы и обратно
  • Обеды, ужины, завтрак в 1-й день
  • Услуги камеры хранения
  • Проезд на общественном транспорте и такси
  • 1-местное проживание - 5655 ₽
  • Дополнительные экскурсии в свободные дни:
  • «Москва дворянская»: 4615 ₽, школьники - 4550 ₽
  • «Императоры России»: 4485 ₽, школьники - 4355 ₽
  • «Москва-Сити»: 7150 ₽, школьники - 6500 ₽
  • Все дополнительные услуги бронируются и оплачиваются заранее
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30
Завершение: Москва, гостиница «Космос», 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Москве
Показываем настоящую Россию — такую, какой её знают только местные. В нашей команде — профессиональные гиды, влюблённые в своё дело. Мы создаём маршруты по городам, которые хранят многовековую историю, и
по местам, где природа по-настоящему захватывает дух, и о которых говорят: «здесь нужно побывать хотя бы раз в жизни». Каждая программа — это погружение в атмосферу, а не просто смена локаций. Используем маршруты, которые не найти в туристических буклетах, и делимся историями, которые не прочитать в путеводителях. Увлечённость, знание дела и внимание к деталям делают наши поездки живыми и запоминающимися. Наши гиды — знатоки регионов, в которых работают. Они умеют не только показать, но и почувствовать, с чем хочется уехать каждому гостю. Если вы хотите увидеть Россию глубже и искреннее — будем рады провести для вас это путешествие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
20 июл 2025
Экскурсионный тур Выходные в Москве. Проживание в гостинице «Космос». Очень остались довольными обслуживанием в гостинице. Но еще больше восхищены нашим гидом (экскурсоводом) Екатериной. Благодарны ей за интересные, познавательные путешествия по Москве, за теплое отношение к нам – туристам. Екатерина – профессионал высшей пробы, её эрудиция просто ошеломляет. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Москвы

