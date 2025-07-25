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Туры по району Замоскворечье

Найдено 3 тура в категории «Замоскворечье» в Москве, цены от 12 285 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей
На автобусе
5 дней
Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей
Заглянуть в Третьяковскую галерею, побывать в усадьбе Кусково и посетить аттракционы будущего
Начало: Москва, холл выбранного отеля, 10:00
25 июл в 10:00
1 авг в 10:00
36 100 ₽ за человека
Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
На автобусе
На микроавтобусе
3 дня
Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои
Начало: Гостиница «Космос», 10:30
18 июл в 10:30
25 июл в 10:30
12 285 ₽ за человека
В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
На автобусе
На микроавтобусе
4 дня
В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Посетить Кремль, услышать предания Новодевичьего монастыря и рассмотреть витрины на Старом Арбате
Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30
18 июл в 10:30
25 июл в 10:30
15 470 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Замоскворечье»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей
  2. Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
  3. В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кремль
  2. Третьяковская галерея
  3. Храм Христа Спасителя
  4. Зарядье
  5. Москва-Сити
  6. Коломенское
  7. Старый Арбат
  8. Петергоф
  9. Выборгский замок
  10. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Замоскворечье" можно забронировать 3 тура от 12 285 до 36 100.
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