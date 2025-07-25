Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей
Заглянуть в Третьяковскую галерею, побывать в усадьбе Кусково и посетить аттракционы будущего
Начало: Москва, холл выбранного отеля, 10:00
25 июл в 10:00
1 авг в 10:00
36 100 ₽ за человека
Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои
Начало: Гостиница «Космос», 10:30
18 июл в 10:30
25 июл в 10:30
12 285 ₽ за человека
В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Посетить Кремль, услышать предания Новодевичьего монастыря и рассмотреть витрины на Старом Арбате
Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30
18 июл в 10:30
25 июл в 10:30
15 470 ₽ за человека
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