Найдено 3 тура в категории « Царицыно » в Москве, цены от 12 285 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 дня Идём, шагаем по Москве: индивидуальный тур от Кремля до государевых дворцов Изучить Китай-город и Арбат, найти вид из паспорта, рассмотреть архитектуру Коломенского и Царицына Начало: Александровский сад, 12:00 «Наконец, в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно» рассмотрим башенки, шпили, искусный декор дворцов, вспоминая многих государей, от Ивана Грозного до Екатерины Великой» 29 900 ₽ за всё до 10 чел. На автобусе На микроавтобусе 3 дня Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои Начало: Гостиница «Космос», 10:30 «Вы побываете в музее-заповеднике «Царицыно», созданном в 18 веке гениальными зодчими для Екатерины Великой» 12 285 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 4 дня В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор Посетить Кремль, услышать предания Новодевичьего монастыря и рассмотреть витрины на Старом Арбате Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30 «Ещё 3 дня вы сможете провести по своему усмотрению: самостоятельно погулять по мегаполису или отправиться на предлагаемые экскурсии: от императорских резиденций в «Царицыно» и «Коломенском» до 89 этажа башни «Федерация» в «Москва-Сити»» 15 470 ₽ за человека Все туры Москвы

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Царицыно»

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