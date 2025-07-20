Мои заказы

Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор

Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои
Приглашаем вас провести атмосферные выходные в городе на семи холмах.

Гуляя по Златоглавой вместе с гидом, вы увидите все визитные карточки, от впечатляющего масштабами храма Христа Спасителя до стеклянных небоскрёбов «Москва-Сити»,
от древних стен Новодевичьего монастыря до утопающего в зелени футуристичного «Зарядья». А также побываете в самом сердце столицы — среди остроконечных башен и золотых куполов Кремля.

При желании сможете дополнить поездку экскурсиями «Москва дворянская» и «Императоры России» или погулять самостоятельно — забронированный для вас отель удобно расположен в центре рядом с ВДНХ, Останкинской телебашней, «Москвариумом». В гостинице есть большой крытый бассейн — отличный способ расслабиться после экскурсий.

1 отзыв
Время начала: 10:30

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание! Встречи с экскурсоводом/сопровождающим происходят строго по расписанию в программе. Программа тура с информацией по времени встречи на экскурсионные дни выдаётся при первой встрече. Время встречи и начала экскурсий может изменяться. Окончание экскурсий — в центре города. Компания оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения заменять её на равнозначную, с сохранением объёма и качества услуг. При опоздании ко времени сбора группы непредоставленные услуги не компенсируются.

Услуги камеры хранения в отеле в стоимость тура не входят. Проезд общественным транспортом или на такси в стоимость тура не входит и оплачивается вами самостоятельно. Все дополнительные услуги бронируются и оплачиваются заранее. При группе менее 5 участников экскурсии, кроме обзорной по Москве, пешеходные.

Питание. Входят завтраки во 2-3 дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Менее 19 участников — минивэн/микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Более 19 участников — автобус Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shenlong или аналог.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Главные достопримечательности Москвы и территория Кремля

В 10:30 — встреча с гидом в холле отеля. Сегодня вы увидите все знаковые достопримечательности Москвы. Это Большой Каменный мост и Москворецкая набережная, стены, башни и золотые купола Кремля, величественный храм Христа Спасителя и футуристичные небоскрёбы «Москва-Сити», Новодевичий монастырь, Новый Арбат, «Зарядье», Замоскворечье и многие другие локации. Многовековая история города на семи холмах неспешно развернётся перед вами в древних улицах, зданиях, легендах.

Также вы посетите самое сердце столицы — Кремль, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляетесь по территории с многочисленными храмами и зайдёте в один из них, увидите дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, Царь-пушку и Царь-колокол.

Главные достопримечательности Москвы и территория КремляГлавные достопримечательности Москвы и территория КремляГлавные достопримечательности Москвы и территория КремляГлавные достопримечательности Москвы и территория КремляГлавные достопримечательности Москвы и территория КремляГлавные достопримечательности Москвы и территория Кремля
2 день

Свободный день или экскурсия «Москва дворянская»

По желанию и за доплату в этот день — променад по дворянской Москве. Гуляя по центру, вы увидите знаменитый Арбат, пестрящий памятниками и адресами великих писателей, поэтов и художников, привлекающий выступлениями уличных трубадуров, многочисленными сувенирными лавками и музеями. Посетите храм Христа Спасителя — главную святыню столицы и Русской православной церкви, где познакомитесь с историей строительства, разрушения и воссоздания этого религиозного шедевра и полюбуетесь великолепным убранством.

Свободный день или экскурсия «Москва дворянская»Свободный день или экскурсия «Москва дворянская»Свободный день или экскурсия «Москва дворянская»
3 день

Свободный день или экскурсия «Императоры России»

По желанию и за доплату в этот день — погружение в судьбы русских монархов. Вы побываете в музее-заповеднике «Царицыно», созданном в 18 веке гениальными зодчими для Екатерины Великой. Пройдёте по парку с каскадом прудов и фигурными мостиками, заглянете в Большой и Малый дворцы, Оперный дом.

Следующий пункт — одна из красивейших царских резиденций, музей-усадьба «Коломенское». Вы узнаете, кто её основал, посетите Государев двор с памятниками архитектуры 16-19 столетий, осмотрите первую шатровую церковь Руси — храм Вознесения Господня, причисленный к наследию ЮНЕСКО.

Свободный день или экскурсия «Императоры России»Свободный день или экскурсия «Императоры России»Свободный день или экскурсия «Императоры России»

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 285 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Обзорная экскурсия по Москве
  • Входной билет в Московский Кремль
Что не входит в цену
  • Билеты в Москву и обратно в ваш город
  • Трансферы до/от гостиницы
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 3 770 ₽
  • Доплата за проживание в номере повышенной комфортности - по запросу
  • По желанию в свободные дни:
  • Экскурсия «Москва дворянская» по Старому Арбату и храму Христа Спасителя - 4 615 ₽ взрослый, 4 550 ₽ школьник младше 16 лет
  • Экскурсия "Императоры России" с посещением музеев-заповедников "Коломенское" и "Царицыно" - 4 485 ₽ взрослый, 4 355 ₽ школьник младше 16 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница «Космос», 10:30
Завершение: Гостиница «Космос», 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Москве
Показываем настоящую Россию — такую, какой её знают только местные. В нашей команде — профессиональные гиды, влюблённые в своё дело. Мы создаём маршруты по городам, которые хранят многовековую историю, и
по местам, где природа по-настоящему захватывает дух, и о которых говорят: «здесь нужно побывать хотя бы раз в жизни». Каждая программа — это погружение в атмосферу, а не просто смена локаций. Используем маршруты, которые не найти в туристических буклетах, и делимся историями, которые не прочитать в путеводителях. Увлечённость, знание дела и внимание к деталям делают наши поездки живыми и запоминающимися. Наши гиды — знатоки регионов, в которых работают. Они умеют не только показать, но и почувствовать, с чем хочется уехать каждому гостю. Если вы хотите увидеть Россию глубже и искреннее — будем рады провести для вас это путешествие.

Отзывы и рейтинг

Ю
Юлия
20 июл 2025
Мы с дочкой совершили экскурсионный тур по программе Выходные в Москве. Огромная благодарность экскурсоводу Екатерине, знающей и любящей свой город. С огромным удовольствием гуляли по Москве. Рассказы Екатерины воспринимались очень легко, слушали ее с особым интересом и вниманием. Программа была очень четко организована.

Тур входит в следующие категории Москвы

