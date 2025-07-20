Гуляя по Златоглавой вместе с гидом, вы увидите все визитные карточки, от впечатляющего масштабами храма Христа Спасителя до стеклянных небоскрёбов «Москва-Сити»,
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание! Встречи с экскурсоводом/сопровождающим происходят строго по расписанию в программе. Программа тура с информацией по времени встречи на экскурсионные дни выдаётся при первой встрече. Время встречи и начала экскурсий может изменяться. Окончание экскурсий — в центре города. Компания оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения заменять её на равнозначную, с сохранением объёма и качества услуг. При опоздании ко времени сбора группы непредоставленные услуги не компенсируются.
Услуги камеры хранения в отеле в стоимость тура не входят. Проезд общественным транспортом или на такси в стоимость тура не входит и оплачивается вами самостоятельно. Все дополнительные услуги бронируются и оплачиваются заранее. При группе менее 5 участников экскурсии, кроме обзорной по Москве, пешеходные.
Питание. Входят завтраки во 2-3 дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Менее 19 участников — минивэн/микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Более 19 участников — автобус Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shenlong или аналог.
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Главные достопримечательности Москвы и территория Кремля
В 10:30 — встреча с гидом в холле отеля. Сегодня вы увидите все знаковые достопримечательности Москвы. Это Большой Каменный мост и Москворецкая набережная, стены, башни и золотые купола Кремля, величественный храм Христа Спасителя и футуристичные небоскрёбы «Москва-Сити», Новодевичий монастырь, Новый Арбат, «Зарядье», Замоскворечье и многие другие локации. Многовековая история города на семи холмах неспешно развернётся перед вами в древних улицах, зданиях, легендах.
Также вы посетите самое сердце столицы — Кремль, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляетесь по территории с многочисленными храмами и зайдёте в один из них, увидите дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, Царь-пушку и Царь-колокол.
Свободный день или экскурсия «Москва дворянская»
По желанию и за доплату в этот день — променад по дворянской Москве. Гуляя по центру, вы увидите знаменитый Арбат, пестрящий памятниками и адресами великих писателей, поэтов и художников, привлекающий выступлениями уличных трубадуров, многочисленными сувенирными лавками и музеями. Посетите храм Христа Спасителя — главную святыню столицы и Русской православной церкви, где познакомитесь с историей строительства, разрушения и воссоздания этого религиозного шедевра и полюбуетесь великолепным убранством.
Свободный день или экскурсия «Императоры России»
По желанию и за доплату в этот день — погружение в судьбы русских монархов. Вы побываете в музее-заповеднике «Царицыно», созданном в 18 веке гениальными зодчими для Екатерины Великой. Пройдёте по парку с каскадом прудов и фигурными мостиками, заглянете в Большой и Малый дворцы, Оперный дом.
Следующий пункт — одна из красивейших царских резиденций, музей-усадьба «Коломенское». Вы узнаете, кто её основал, посетите Государев двор с памятниками архитектуры 16-19 столетий, осмотрите первую шатровую церковь Руси — храм Вознесения Господня, причисленный к наследию ЮНЕСКО.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 285 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Обзорная экскурсия по Москве
- Входной билет в Московский Кремль
Что не входит в цену
- Билеты в Москву и обратно в ваш город
- Трансферы до/от гостиницы
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 3 770 ₽
- Доплата за проживание в номере повышенной комфортности - по запросу
- По желанию в свободные дни:
- Экскурсия «Москва дворянская» по Старому Арбату и храму Христа Спасителя - 4 615 ₽ взрослый, 4 550 ₽ школьник младше 16 лет
- Экскурсия "Императоры России" с посещением музеев-заповедников "Коломенское" и "Царицыно" - 4 485 ₽ взрослый, 4 355 ₽ школьник младше 16 лет