Приглашаем вас провести атмосферные выходные в городе на семи холмах.Гуляя по Златоглавой вместе с гидом, вы увидите все визитные карточки, от впечатляющего масштабами храма Христа Спасителя до стеклянных небоскрёбов «Москва-Сити»,

от древних стен Новодевичьего монастыря до утопающего в зелени футуристичного «Зарядья». А также побываете в самом сердце столицы — среди остроконечных башен и золотых куполов Кремля. При желании сможете дополнить поездку экскурсиями «Москва дворянская» и «Императоры России» или погулять самостоятельно — забронированный для вас отель удобно расположен в центре рядом с ВДНХ, Останкинской телебашней, «Москвариумом». В гостинице есть большой крытый бассейн — отличный способ расслабиться после экскурсий.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание! Встречи с экскурсоводом/сопровождающим происходят строго по расписанию в программе. Программа тура с информацией по времени встречи на экскурсионные дни выдаётся при первой встрече. Время встречи и начала экскурсий может изменяться. Окончание экскурсий — в центре города. Компания оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения заменять её на равнозначную, с сохранением объёма и качества услуг. При опоздании ко времени сбора группы непредоставленные услуги не компенсируются.

Услуги камеры хранения в отеле в стоимость тура не входят. Проезд общественным транспортом или на такси в стоимость тура не входит и оплачивается вами самостоятельно. Все дополнительные услуги бронируются и оплачиваются заранее. При группе менее 5 участников экскурсии, кроме обзорной по Москве, пешеходные.