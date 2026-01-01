Выходные в Кинешме, Суздале и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 7:...
4 июл в 07:45
18 июл в 07:45
18 900 ₽ за человека
Гастротур с отдыхом в спа-отеле и обедом на загородной экоферме
Попробовать «космический» десерт и суп по-царски из перепелов, исследовать 5 городов и космонавтику
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 7:30
15 авг в 07:30
19 сен в 07:30
17 500 ₽ за человека
Через всю Россию по Транссибирской магистрали: большое путешествие от Москвы до Владивостока
Изучить 8 городов, отдохнуть на Байкале и Аракуле, посетить Свияжск, Красноярские Столбы и музеи
Начало: Москва, Казанский вокзал, 19:40
3 июл в 19:40
183 000 ₽ за человека
Русские пейзажи и шарм Прованса: Гороховец, Нижний Новгород и Константиново за выходные
Погулять по лавандовому полю, побывать в нижегородской Каппадокии
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:00
18 июл в 07:00
1 авг в 07:00
21 950 ₽ за человека
В Тулу и Елец на поезде из Москвы
Научиться печь тульские пряники, побывать в доме, где жил И.А. Бунин, и посмотреть мини-спектакль
Начало: Киевский вокзал, Москва, отправление поезда в 22:0...
9 окт в 22:05
39 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Искусство и музеи»
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- Гастротур с отдыхом в спа-отеле и обедом на загородной экоферме;
- Через всю Россию по Транссибирской магистрали: большое путешествие от Москвы до Владивостока;
- Русские пейзажи и шарм Прованса: Гороховец, Нижний Новгород и Константиново за выходные;
- В Тулу и Елец на поезде из Москвы.
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