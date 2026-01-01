Мои заказы

Искусство и музеи – туры в Москве

Найдено 5 туров в категории «Искусство и музеи» в Москве, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Выходные в Кинешме, Суздале и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
На автобусе
Круизы
2 дня
10 отзывов
Выходные в Кинешме, Суздале и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 7:...
4 июл в 07:45
18 июл в 07:45
18 900 ₽ за человека
Гастротур с отдыхом в спа-отеле и обедом на загородной экоферме
На автобусе
2 дня
6 отзывов
Гастротур с отдыхом в спа-отеле и обедом на загородной экоферме
Попробовать «космический» десерт и суп по-царски из перепелов, исследовать 5 городов и космонавтику
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 7:30
15 авг в 07:30
19 сен в 07:30
17 500 ₽ за человека
Через всю Россию по Транссибирской магистрали: большое путешествие от Москвы до Владивостока
На машине
17 дней
7 отзывов
Через всю Россию по Транссибирской магистрали: большое путешествие от Москвы до Владивостока
Изучить 8 городов, отдохнуть на Байкале и Аракуле, посетить Свияжск, Красноярские Столбы и музеи
Начало: Москва, Казанский вокзал, 19:40
3 июл в 19:40
183 000 ₽ за человека
Русские пейзажи и шарм Прованса: Гороховец, Нижний Новгород и Константиново за выходные
На автобусе
2 дня
Русские пейзажи и шарм Прованса: Гороховец, Нижний Новгород и Константиново за выходные
Погулять по лавандовому полю, побывать в нижегородской Каппадокии
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:00
18 июл в 07:00
1 авг в 07:00
21 950 ₽ за человека
В Тулу и Елец на поезде из Москвы
На поезде
3 дня
В Тулу и Елец на поезде из Москвы
Научиться печь тульские пряники, побывать в доме, где жил И.А. Бунин, и посмотреть мини-спектакль
Начало: Киевский вокзал, Москва, отправление поезда в 22:0...
9 окт в 22:05
39 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
  1. Выходные в Кинешме, Суздале и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу;
  2. Гастротур с отдыхом в спа-отеле и обедом на загородной экоферме;
  3. Через всю Россию по Транссибирской магистрали: большое путешествие от Москвы до Владивостока;
  4. Русские пейзажи и шарм Прованса: Гороховец, Нижний Новгород и Константиново за выходные;
  5. В Тулу и Елец на поезде из Москвы.
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Золотое кольцо;
  2. Кремль;
  3. Красная площадь;
  4. Набережная;
  5. Третьяковская галерея;
  6. Храм Христа Спасителя;
  7. Коломенское;
  8. Новгородский кремль;
  9. Старый Арбат;
  10. Царицыно.
Сколько стоит тур в Москве в июне 2026
Сейчас в Москве в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 5 авторских туров от 17 500 до 183 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Москве на 2026 год по теме «Искусство и музеи», 23 ⭐ отзыва, цены от 17500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август