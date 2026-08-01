Индивидуальная
до 4 чел.
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Через ловозерские тундры к вершине Аллуайв - из Мурманска
Отправиться в треккинг по горному хребту и полюбоваться природой Кольского Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 08:30
16 авг в 08:30
23 авг в 08:30
11 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Доисторические лабиринты Лапландии
Отправиться в поход к таинственным знакам, которые находят на северной земле (из Мурманска)
Начало: По договорённости
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
3800 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Настоящая тундра в шаге от города: прогулка на сопку Беляева
Погрузитесь в природу Заполярья и насладитесь панорамой Мурманска с высоты 268 метров
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в будние дни в 09:30 и 15:00, в субботу в 10:00
1 окт в 09:30
2 окт в 09:30
3800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Хайкинг»
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