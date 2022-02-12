Хайкинг с Хаски в окрестностях Мурманска

Отправиться к заповедным местам Кольского полуострова в пушистой компании

Мини-группа
Кольский полуостров и хаски во многом похожи: дикой красотой, северным шармом и стихийной энергией! Вместе с неунывающими проводниками вы покорите просторы тундры, доберетесь до Рогозерского лабиринта, языческих сейдов и Могильного рва.

А еще поучаствуете в ритуалах, научитесь правильно общаться с собаками и непременно сохраните в душе кусочек Севера.
Хайкинг с Хаски в окрестностях Мурманска
Хайкинг с Хаски в окрестностях Мурманска
Хайкинг с Хаски в окрестностях Мурманска
Хайкинг с Хаски в окрестностях Мурманска
Хайкинг с Хаски в окрестностях Мурманска
Хайкинг с Хаски в окрестностях Мурманска
Хайкинг с Хаски в окрестностях Мурманска
Хайкинг с Хаски в окрестностях Мурманска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Хайкинг в незабываемой компании

Для хаски-треккинга мы выбрали красивейшие природные тропы в окрестностях Мурманска. В компании пушистого товарища вы отправитесь к загадочному Рогозерскому лабиринту, исследуете Могильный ров и древние священные камни сейдовых комплексов. В пути мы проведем пару местных ритуалов, научим вас общаться с собаками и покажем места, насквозь пропитанные духом Севера. Хаски-хайкинг доступен круглый год: зимой мы гоняем по снежным просторам, а летом покоряем самые дикие уголки полуострова.

Ваши проводники — первооткрыватели и чемпионы

С вами на поводке будет идти активный и дружелюбный хаски из приюта для ездовых собак: все наши подопечные когда-то по разным причинам остались без хозяев. Но они не унывают! Наоборот, тренируются, работают, получают новые эмоции — и дарят их всем желающим. А зимой 2020 года наша команда хаски стала первой в истории упряжкой, добравшейся до озера Сейд. Уверены, вы полюбите наших хаски так же, как мы. И — кто знает? — может, из поездки вы вернетесь не только с кусочком Севера в душе, но и с верным другом.

Организационные детали

  • Трансфер к месту старта маршрута не включен в стоимость, но мы с удовольствием расскажем, как и куда проехать. В среднем, расходы составят не больше 500 рублей на человека.
  • Хаски пойдут с вами на поводке, будьте к этому готовы. Собаки полностью лишены агрессии к людям и имеют все необходимые прививки.
  • Чай и бутерброды мы возьмем с собой и угостим вас. А вам нужно будет зарядить телефоны и взять с собой хорошее настроение… хотя, если настроения и не будет, хаски вам его подарят!
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля Огни Мурманска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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