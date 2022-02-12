Что вас ожидает

Хайкинг в незабываемой компании

Для хаски-треккинга мы выбрали красивейшие природные тропы в окрестностях Мурманска. В компании пушистого товарища вы отправитесь к загадочному Рогозерскому лабиринту, исследуете Могильный ров и древние священные камни сейдовых комплексов. В пути мы проведем пару местных ритуалов, научим вас общаться с собаками и покажем места, насквозь пропитанные духом Севера. Хаски-хайкинг доступен круглый год: зимой мы гоняем по снежным просторам, а летом покоряем самые дикие уголки полуострова.

Ваши проводники — первооткрыватели и чемпионы

С вами на поводке будет идти активный и дружелюбный хаски из приюта для ездовых собак: все наши подопечные когда-то по разным причинам остались без хозяев. Но они не унывают! Наоборот, тренируются, работают, получают новые эмоции — и дарят их всем желающим. А зимой 2020 года наша команда хаски стала первой в истории упряжкой, добравшейся до озера Сейд. Уверены, вы полюбите наших хаски так же, как мы. И — кто знает? — может, из поездки вы вернетесь не только с кусочком Севера в душе, но и с верным другом.

Организационные детали