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12 часов
Популярное предложение
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» из Мурманска
Проведите незабываемый день в Хибинах: от горнолыжного курорта до Таинственного леса и исторических открытий в Кировске
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Кировск и Хибины - сказка севера
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Хибины: 390 миллионов лет истории
Начало: Место вашего проживания Мурманске
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
Начало: Мурманск, пр. - т. Ленина, 80
Расписание: Ежедневно по запросу
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
от 12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся30 апреля 2024Хибины впечатляют🙂 день прошёл отлично, комфортная машина, доехали быстро туда-обратно, сопровождал нас Александр, много интересной информации, остались тёплые воспоминания. У Надежды отличная Команда!
- ООлеся10 апреля 2024Очень увлекательное приключение в Кировск с отличным гидом Александром. Была в группе с иностранцами, но было весело и непринужденно. Посмотрела
- 992608129444 апреля 2024Всё просто замечательно! Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо гиду Ильи за интересный рассказ и весёлую поездку!
- ИИрина24 февраля 2024Очень понравилось путешествие в Хибины и Кировск! Николай очень душевный гид, понравилось все!) Получилось сказочно, хоть и без ботанического сада, но мы ехали не за этим, а за скульптурами💨
- ММарина17 января 2024Поездка мне очень понравилась. Видели все что заявлено в программе,особенно впечатлила снежная деревня. Обед был в ресторане на вершине горы с красивым видом. Спасибо вам большое за организацию и интересные рассказы по пути.
- ВВладимир16 января 2024Тур оставил только самые яркие впечатления. Гид и организация на высшем уровне. Отдельный большой плюс это быстрая коммуникация и ответы на все вопросы.
- ССтароверова8 ноября 2023Хибины - многовековой горный массивЭкскурсия прошла легко, интересно в приятной компании гида Сергея, который учитывал все наши пожелания и предложения. Узнали много интересного, природа невероятная.
- ВВиктория7 ноября 2023Все понравилось, с погодой повезло, виды на подъёмнике супер! Экскурсовод Влад все интересно рассказал!
- ННаталья4 ноября 2023Хибины - многовековой горный массивНаилучшие рекомендации и пожелания! Замечательный гид Сергей Валдайцев открыл нам красоту севера нашей Родины! Это была невероятно душевная экскурсия! Сергей по дороге нам рассказал и историю края, и интересные современные факты ну и конечно обсудили северное сияние! Влюбились в Хибины!
- ЕЕкатерина23 мая 2023Хибиногорск и красоты древнейших гор на планетеНесмотря на то, что мы ездили в межсезонье, нам понравилось! Алексей очень интересно рассказывал, провёл достаточно насыщенную экскурсию, останавливался, по
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ресторан Плато»
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