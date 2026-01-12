Приглашаем вас погрузиться в удивительную атмосферу быта и традиций самого северного народа — саами. На сегодняшний день саами насчитывают около 1500 человек и все они проживают преимущественно в Ловезерском районе Кольского полуострова. Чтобы познакомиться с условиями жизни коренных жителей Севера мы с вами отправимся за 100 км. от Мурманска, где в деревне проживает одна самая настоящая саамская община оленеводов из 11 человек. Вас ожидает увлекательная этно-экскурсия, которую проведет местный житель — коренной саам. Она включает в себя:

посещение аллеи идолов, где вы сможете загадать желание;

знакомство с национальными строениями (чумы и куваксы);

• общение с животными: олени, лисы, песцы, кролики, хаски и даже енот. Программа развлечений:

фотографирование в национальных костюмах • различные саамские игры: перетягивание шеста, саамский футбол.

зимой вы сможете посетить обрядовое озеро на снегоходах или оленьих упряжках, а летом-на квадроциклах. В завершение нашей экскурсии вас угостят местными блюдами: лим (уха) и пакула (чай на травах). Организационные моменты:.

зимой вы сможете посетить обрядовое озеро на снегоходах или оленьих упряжках, а летом-на квадроциклах. В завершение нашей экскурсии вас угостят местными блюдами: лим (уха) и пакула (чай на травах). Организационные моменты:.

• зимой вы сможете посетить обрядовое озеро на снегоходах или оленьих упряжках, а летом-на квадроциклах. В завершение нашей экскурсии вас угостят местными блюдами: лим (уха) и пакула (чай на травах). Организационные моменты: