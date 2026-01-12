Приглашаем вас в гости к самому северному народу нашей страны — саамам! Всего в ста километрах от Мурманска, в деревне Самь-Сыйт живут 11 оленеводов, в гости к которым мы и отправимся.
Посмотрим, как устроен быт коренных народов Севера, поиграем в саамский футбол и перетягивание шеста, поедим местных угощений, а по пути полюбуемся красотами Ловозерских тундр.
Посмотрим, как устроен быт коренных народов Севера, поиграем в саамский футбол и перетягивание шеста, поедим местных угощений, а по пути полюбуемся красотами Ловозерских тундр.
Описание экскурсии
Приглашаем вас погрузиться в удивительную атмосферу быта и традиций самого северного народа — саами. На сегодняшний день саами насчитывают около 1500 человек и все они проживают преимущественно в Ловезерском районе Кольского полуострова. Чтобы познакомиться с условиями жизни коренных жителей Севера мы с вами отправимся за 100 км. от Мурманска, где в деревне проживает одна самая настоящая саамская община оленеводов из 11 человек. Вас ожидает увлекательная этно-экскурсия, которую проведет местный житель — коренной саам. Она включает в себя:
- посещение аллеи идолов, где вы сможете загадать желание;
- знакомство с национальными строениями (чумы и куваксы);
• общение с животными: олени, лисы, песцы, кролики, хаски и даже енот. Программа развлечений:
фотографирование в национальных костюмах • различные саамские игры: перетягивание шеста, саамский футбол.
зимой вы сможете посетить обрядовое озеро на снегоходах или оленьих упряжках, а летом-на квадроциклах. В завершение нашей экскурсии вас угостят местными блюдами: лим (уха) и пакула (чай на травах). Организационные моменты:.
зимой вы сможете посетить обрядовое озеро на снегоходах или оленьих упряжках, а летом-на квадроциклах. В завершение нашей экскурсии вас угостят местными блюдами: лим (уха) и пакула (чай на травах). Организационные моменты:.
• зимой вы сможете посетить обрядовое озеро на снегоходах или оленьих упряжках, а летом-на квадроциклах. В завершение нашей экскурсии вас угостят местными блюдами: лим (уха) и пакула (чай на травах). Организационные моменты:
- Продолжительность экскурсии в деревне занимает около 3 часов.
- Для того что бы загадывать желание лучше взять с собой монетки. Важная информация: Возьмите с собой по шесть монет(номинал монет неважен) для загадывания желаний.
Ежедневно с 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание Мурманск - Cаамская деревня - Мурманск
- Питание по программе: уха, хлеб, чай
- 3х-часовая экскурсионная программа в саамской деревне (игры, фото в нац. одежде, катание на оленях, снегоходах, банане)
Что не входит в цену
- Билеты оплачиваются самостоятельно 2500 с человека
- Дополнительное питание в кафе
- Сувениры, обереги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Завершение: Трансфер в любую точку Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой по шесть монет (номинал монет неважен) для загадывания желаний
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная поездка,внимательный и пунктуальный гид и водитель Андрей.
Интересно рассказывал о Мурманске и окрестностях.
Угощал горячим чаем и фотографировал по пути на красивых локациях.
В самой деревне активные игры на свежем воздухе,катание на
Интересно рассказывал о Мурманске и окрестностях.
Угощал горячим чаем и фотографировал по пути на красивых локациях.
В самой деревне активные игры на свежем воздухе,катание на
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С
Экскурсия отличная! Экскурсовод просто супер.
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Е
Спасибо водителю Сергею за комфортное вождение, беседу о Мурманске, кофейное угощение. В Саамской деревне нам понравилось катание на оленьих упряжках, на бананах. Было интересно покормить оленей и других животных. К сожалению, размер групп был большой, особенно иностранных, поэтому программа проходила в спешке и была лишь развлекательной. О культуре и быте древнего саамского народа лучше узнавать в музее или у гидов.
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Е
Впринципе неплохо, понравились катания на оленях и банане, уха очень вкусная
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В
В поездке нам достался потрясающий гид Михаил. Помимо аккуратной и Бережной езды, мы получили много впечатлений от красоты в дороге (Михаил всю дорогу пытался найти для нас Сияние), а также
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А
Большое спасибо за такую чудесную экскурсию!
Нас забрали прямо из дома, довезли вовремя, автомобиль очень комфортный, после экскурсии привезли обратно. Билеты были на нас куплены гидом заранее, всё прошло как по
Нас забрали прямо из дома, довезли вовремя, автомобиль очень комфортный, после экскурсии привезли обратно. Билеты были на нас куплены гидом заранее, всё прошло как по
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