Из Мурманска в Саамскую деревню

Приглашаем вас погрузиться в удивительную атмосферу быта и традиций самого северного народа - саами

Приглашаем вас погрузиться в удивительную атмосферу быта и традиций самого северного народа — саами.

На сегодняшний день саами насчитывают около 1500 человек и все они проживают преимущественно в Ловезерском районе Кольского полуострова.

Чтобы познакомиться с условиями жизни коренных жителей Севера мы с вами отправимся за 100 км от Мурманска, где в деревне Самь-Сыйт проживает одна самая настоящая саамская община оленеводов из 11 человек.
Из Мурманска в Саамскую деревню
Из Мурманска в Саамскую деревню
Из Мурманска в Саамскую деревню
Из Мурманска в Саамскую деревню
Из Мурманска в Саамскую деревню

Что вы увидите 🤩

  • Ловозерские тундры
  • Обереговое озеро
  • Деревня Самь-Сыйт
Приглашаем вас погрузиться в удивительную атмосферу быта и традиций самого северного народа — саами. На сегодняшний день саами насчитывают около 1500 человек и все они проживают преимущественно в Ловезерском районе Кольского полуострова. Чтобы познакомиться с условиями жизни коренных жителей Севера мы с вами отправимся за 100 км от Мурманска, где в деревне Самь-Сыйт проживает одна самая настоящая саамская община оленеводов из 11 человек.

Вас ожидает увлекательная этно-экскурсия, которую проведет местный житель — коренной саам. Она включает в себя:

  • посещение аллеи идолов, где вы сможете загадать желание;
  • знакомство с национальными строениями (чумы и куваксы);
  • общение с животными: олени, лисы, песцы, кролики, хаски и даже енот.
Также предусмотрена интересная программа развлечений%
  • фотографирование в национальных костюмах
  • различные саамские игры: перетягивание шеста, саамский футбол.
  • зимой вы сможете посетить обрядовое озеро на снегоходах или оленьих упряжках, а летом-на квадроциклах.
  • В завершение нашей экскурсии вас угостят местными блюдами: лим (уха) и пакула (чай на травах).
  • Продолжительность экскурсии в деревне занимает около 3 часов. Для того что бы загадывать желание лучше взять с собой монетки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-12 человек
Саамская деревня
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание Мурманск-саамская деревня-Мурманск
  • сопровождение гида
  • питание по программе: уха, хлеб, чай
  • 3х часовая экскурсионная программа в саамской деревне (игры, фото в нац. одежде, катание на оленях, снегоходах, банане
Что не входит
  • дополнительное питание в кафе
  • сувениры, обереги
Где начинаем и завершаем
Начало: трансфер из любой точки Мурманска
Завершение: трансфер в любую точку Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09.00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 09.00

Надежда
Надежда
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