Приглашаем вас погрузиться в удивительную атмосферу быта и традиций самого северного народа — саами.



На сегодняшний день саами насчитывают около 1500 человек и все они проживают преимущественно в Ловезерском районе Кольского полуострова.



Чтобы познакомиться с условиями жизни коренных жителей Севера мы с вами отправимся за 100 км от Мурманска, где в деревне Самь-Сыйт проживает одна самая настоящая саамская община оленеводов из 11 человек.