Приглашаем вас погрузиться в удивительную атмосферу быта и традиций самого северного народа — саами. На сегодняшний день саами насчитывают около 1500 человек и все они проживают преимущественно в Ловезерском районе Кольского полуострова. Чтобы познакомиться с условиями жизни коренных жителей Севера мы с вами отправимся за 100 км от Мурманска, где в деревне Самь-Сыйт проживает одна самая настоящая саамская община оленеводов из 11 человек.
Вас ожидает увлекательная этно-экскурсия, которую проведет местный житель — коренной саам. Она включает в себя:
- посещение аллеи идолов, где вы сможете загадать желание;
- знакомство с национальными строениями (чумы и куваксы);
- общение с животными: олени, лисы, песцы, кролики, хаски и даже енот.
Также предусмотрена интересная программа развлечений%
- фотографирование в национальных костюмах
- различные саамские игры: перетягивание шеста, саамский футбол.
- зимой вы сможете посетить обрядовое озеро на снегоходах или оленьих упряжках, а летом-на квадроциклах.
- В завершение нашей экскурсии вас угостят местными блюдами: лим (уха) и пакула (чай на травах).
- Продолжительность экскурсии в деревне занимает около 3 часов. Для того что бы загадывать желание лучше взять с собой монетки.