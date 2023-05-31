Побывать в северных горах и насладиться марсианскими пейзажами
Отправляемся в одно из самых живописных мест Кольского полуострова — на гору Аллуайв.
Прямо на автомобиле мы доедем до вершины, а оттуда пешком прогуляемся на перевал Геологов, с которого вам откроются невероятные виды на Хибины и Умбозеро.
Прямо на автомобиле мы доедем до вершины, а оттуда пешком прогуляемся на перевал Геологов, с которого вам откроются невероятные виды на Хибины и Умбозеро.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🛣 Выезжаем из Мурманска в направлении центра культурной жизни саамов — села Ловозеро. Дорога займёт около 2 часов. Гид расскажет вам о Кольском полуострове, его коренном населении — саами и Ловозерских тундрах.
🗻 Нам нужно добраться до посёлка Ревда: отсюда начнётся наш путь на вершину горы Аллуайв — к перевалу Геологов! Мы доедем до отметки 1051 м и уже пешком прогуляемся по перевалу. Это перешеек шириной 150–200 метров, разделяющий ледниковые цирки Раслака. С перевала вы полюбуетесь фантастическими видами на талые озёра у подножия цирков, Хибины и Умбозеро.
🍽 После прогулки по перевалу (около 3 км) мы устроим небольшой ланч на вершине горы Аллуайв.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
- В стоимость поездки всё включено, а именно:
— трансфер Мурманск — Ревда — Мурманск
— сопровождение дипломированного гида-экскурсовода
— трансфер Ревда — перевал Геологов — Ревда
— ланч (чай, кофе, бутерброды)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 113 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимофей, с 2015 года я занимаюсь организацией и проведением туров и экскурсий по самым живописным местам Кольского полуострова. Представляю команду профессиональных гидов, большинство из которых, так же как и я, — коренные жители Мурманской области, обладающие внушительным багажом знаний об истории Крайнего Севера и его удивительной природе. Работа в команде профессионалов позволяет поддерживать в актуальном состоянии маршруты и программы путешествий, осуществлять мониторинг погодных условий, изучать отзывы гостей и, конечно же, находить что-то новое. Главная цель наших путешествий — ваши незабываемые впечатления и эмоции!
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