Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»

Побывать в северных горах и насладиться марсианскими пейзажами

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Отправляемся в одно из самых живописных мест Кольского полуострова — на гору Аллуайв.

Прямо на автомобиле мы доедем до вершины, а оттуда пешком прогуляемся на перевал Геологов, с которого вам откроются невероятные виды на Хибины и Умбозеро.
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🛣 Выезжаем из Мурманска в направлении центра культурной жизни саамов — села Ловозеро. Дорога займёт около 2 часов. Гид расскажет вам о Кольском полуострове, его коренном населении — саами и Ловозерских тундрах.

🗻 Нам нужно добраться до посёлка Ревда: отсюда начнётся наш путь на вершину горы Аллуайв — к перевалу Геологов! Мы доедем до отметки 1051 м и уже пешком прогуляемся по перевалу. Это перешеек шириной 150–200 метров, разделяющий ледниковые цирки Раслака. С перевала вы полюбуетесь фантастическими видами на талые озёра у подножия цирков, Хибины и Умбозеро.

🍽 После прогулки по перевалу (около 3 км) мы устроим небольшой ланч на вершине горы Аллуайв.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
  • В стоимость поездки всё включено, а именно:
    — трансфер Мурманск — Ревда — Мурманск
    — сопровождение дипломированного гида-экскурсовода
    — трансфер Ревда — перевал Геологов — Ревда
    — ланч (чай, кофе, бутерброды)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На выходные
На весь день
Кольский полуостров
Ловозеро
Мурманская область
Гора Аллуайв
Популярные места
Природа и пейзажи
Горы

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