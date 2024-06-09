Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия

Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Это спектакль с элементами краеведения, который построен по драматическому сценарию.

Вы станете свидетелями невероятного приключения, узнаете, какие фильмы снимались в Мурманской области, какие звёзды здесь побывали и какие события отразились в кино.

Весь путь вы пройдёте вместе с проводником, который покажет нужный маршрут и здания, о которых рассказывают герои истории.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наш спектакль

«Путешествие Веры и Чайкина — обыкновенное и невероятное» — спектакль, который мы записали с помощью замечательной мурманской актрисы Екатерины Ефремовой. Его задача — интересно и ёмко рассказать про кино и про Кольский край. Вы прослушаете спектакль в наушниках, но в сопровождении гида-проводника — все наши гиды работают в кино и, при желании и возможности, могут записать вас в массовку.

Зимняя киноплощадка страны

Кино на Кольском полуострове снимают уже более ста лет. Но в последние годы наш регион бьёт все рекорды по количеству снятых фильмов. Почему тут выгодно снимать кино? Какие фильмы сняты в Заполярье? Для кого пришлось перекрыть центр города ночью? Спектакль ответит на эти и другие вопросы.

История города с необычного ракурса

С помощью аудиодорожки спектакля вы перенесётесь в атмосферу кинопроизводства в местах, где создавались фильмы «Везёт», «На выдохе», «Баренцево море» и «Вера». Но наша задача — рассказать вам также и о крае! Вы услышите, чем известна область и как живёт столица Заполярья.

Вы увидите:

  • Памятник Валентину Пикулю
  • Бронзовую рыбину, запутавшуюся в металлических сетях
  • Главную площадь — Пять углов
  • Железнодорожный вокзал
  • Ледокол «Ленин»
  • И многое другое

Организационные детали

Мы выдадим вам наушники и qr-код, по которому будет доступен спектакль и фотоматериалы к нему.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рябиновой аллее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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