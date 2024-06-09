Это спектакль с элементами краеведения, который построен по драматическому сценарию. Вы станете свидетелями невероятного приключения, узнаете, какие фильмы снимались в Мурманской области, какие звёзды здесь побывали и какие события отразились в кино. Весь путь вы пройдёте вместе с проводником, который покажет нужный маршрут и здания, о которых рассказывают герои истории.

за 1-4 человека или 1200 руб. за человека, если вас больше

от 4 800 ₽ за 1-4 человека или 1200 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наш спектакль

«Путешествие Веры и Чайкина — обыкновенное и невероятное» — спектакль, который мы записали с помощью замечательной мурманской актрисы Екатерины Ефремовой. Его задача — интересно и ёмко рассказать про кино и про Кольский край. Вы прослушаете спектакль в наушниках, но в сопровождении гида-проводника — все наши гиды работают в кино и, при желании и возможности, могут записать вас в массовку.

Зимняя киноплощадка страны

Кино на Кольском полуострове снимают уже более ста лет. Но в последние годы наш регион бьёт все рекорды по количеству снятых фильмов. Почему тут выгодно снимать кино? Какие фильмы сняты в Заполярье? Для кого пришлось перекрыть центр города ночью? Спектакль ответит на эти и другие вопросы.

История города с необычного ракурса

С помощью аудиодорожки спектакля вы перенесётесь в атмосферу кинопроизводства в местах, где создавались фильмы «Везёт», «На выдохе», «Баренцево море» и «Вера». Но наша задача — рассказать вам также и о крае! Вы услышите, чем известна область и как живёт столица Заполярья.

Вы увидите:

Памятник Валентину Пикулю

Бронзовую рыбину, запутавшуюся в металлических сетях

Главную площадь — Пять углов

Железнодорожный вокзал

Ледокол «Ленин»

И многое другое

Организационные детали

Мы выдадим вам наушники и qr-код, по которому будет доступен спектакль и фотоматериалы к нему.