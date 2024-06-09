«Путешествие Веры и Чайкина — обыкновенное и невероятное» — спектакль, который мы записали с помощью замечательной мурманской актрисы Екатерины Ефремовой. Его задача — интересно и ёмко рассказать про кино и про Кольский край. Вы прослушаете спектакль в наушниках, но в сопровождении гида-проводника — все наши гиды работают в кино и, при желании и возможности, могут записать вас в массовку.
Зимняя киноплощадка страны
Кино на Кольском полуострове снимают уже более ста лет. Но в последние годы наш регион бьёт все рекорды по количеству снятых фильмов. Почему тут выгодно снимать кино? Какие фильмы сняты в Заполярье? Для кого пришлось перекрыть центр города ночью? Спектакль ответит на эти и другие вопросы.
История города с необычного ракурса
С помощью аудиодорожки спектакля вы перенесётесь в атмосферу кинопроизводства в местах, где создавались фильмы «Везёт», «На выдохе», «Баренцево море» и «Вера». Но наша задача — рассказать вам также и о крае! Вы услышите, чем известна область и как живёт столица Заполярья.
Вы увидите:
Памятник Валентину Пикулю
Бронзовую рыбину, запутавшуюся в металлических сетях
Главную площадь — Пять углов
Железнодорожный вокзал
Ледокол «Ленин»
И многое другое
Организационные детали
Мы выдадим вам наушники и qr-код, по которому будет доступен спектакль и фотоматериалы к нему.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Мурманске
Я продюсер короткометражного и документального кино, журналист и очень веселый человек. Вместе с командой мы занимаемся кинопроизводством и организацией культурных проектов, развитием креативной индустрии и маркетинга в Мурманской области. В копилке нашей команды огромное количество проектов, в том числе фестиваль в Териберке. Мы организаторы Международного кинофестиваля «Северный Характер», локейшен-туров для киношников, образовательных программ для молодых кинематографистов.