1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Мурманск: Погружение в историю и культуру за полярным кругом
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
«Вы увидите главные достопримечательности центра города: площадь «Пять углов», 18-этажную советскую гостиницу, стадион, железнодорожный и морской вокзалы»
10 июня в 14:00
15 июня в 09:30
от 5 555₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
«Увидите морской и ж/д вокзалы — ворота города и начало его истории»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина24 мая 2024Сегодня были на экскурсии с Аленой- все довольны (нас было трое). Грамотно, четко, профессионально, интересно, отвечала на все наши вопросы, давала советы, получили очень приятный « комплимент» на память о городе. Начало знакомства с Мурманском и Кольским полуостровом прошло на отлично!
- ДДмитрий19 мая 2024Очень интересная экскурсия, содержательные рассказы о местах и городе в целом!!!
- ЮЮлия18 мая 2024Все прошло отлично! Нам очень понравилось! Было интересно,приятно и комфортно 😌 Спасибо,будем вас рекомендовать
- ЕЕкатерина15 мая 2024Отличная экскурсия, Алена образованная и умная девушка. Интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Однозначно рекомендую.
- ООльга22 апреля 2024Добрый день. Экскурсия классная, очень увлекательная. Больше заявленного времени, но мы были очень увлечены рассказом, поэтому не заметили как прошло время. Спасибо
- ААндрей18 апреля 2024Отличная экскурсия для того, что бы получше понять город. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Железнодорожный вокзал»
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