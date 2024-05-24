Е Екатерина Знакомьтесь, Мурманск Сегодня были на экскурсии с Аленой- все довольны (нас было трое). Грамотно, четко, профессионально, интересно, отвечала на все наши вопросы, давала советы, получили очень приятный « комплимент» на память о городе. Начало знакомства с Мурманском и Кольским полуостровом прошло на отлично!

Д Дмитрий Мурманск - первое знакомство Очень интересная экскурсия, содержательные рассказы о местах и городе в целом!!!

Ю Юлия Знакомьтесь, Мурманск Все прошло отлично! Нам очень понравилось! Было интересно,приятно и комфортно 😌 Спасибо,будем вас рекомендовать

Е Екатерина Знакомьтесь, Мурманск Отличная экскурсия, Алена образованная и умная девушка. Интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Однозначно рекомендую.

О Ольга Мурманск - первое знакомство Добрый день. Экскурсия классная, очень увлекательная. Больше заявленного времени, но мы были очень увлечены рассказом, поэтому не заметили как прошло время. Спасибо