Железнодорожный вокзал – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Железнодорожный вокзал» в Мурманске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Мурманск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Знакомьтесь, Мурманск: Погружение в историю и культуру за полярным кругом
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
«Вы увидите главные достопримечательности центра города: площадь «Пять углов», 18-этажную советскую гостиницу, стадион, железнодорожный и морской вокзалы»
10 июня в 14:00
15 июня в 09:30
от 5 555 за всё до 10 чел.
Мурманск - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
«Увидите морской и ж/д вокзалы — ворота города и начало его истории»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за человека
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Знакомьтесь, Мурманск
    Сегодня были на экскурсии с Аленой- все довольны (нас было трое). Грамотно, четко, профессионально, интересно, отвечала на все наши вопросы, давала советы, получили очень приятный « комплимент» на память о городе. Начало знакомства с Мурманском и Кольским полуостровом прошло на отлично!
  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Мурманск - первое знакомство
    Очень интересная экскурсия, содержательные рассказы о местах и городе в целом!!!
  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Знакомьтесь, Мурманск
    Все прошло отлично! Нам очень понравилось! Было интересно,приятно и комфортно 😌 Спасибо,будем вас рекомендовать
    Все прошло отлично! Нам очень понравилось! Было интересно,приятно и комфортно 😌
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Знакомьтесь, Мурманск
    Отличная экскурсия, Алена образованная и умная девушка. Интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Однозначно рекомендую.
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Мурманск - первое знакомство
    Добрый день. Экскурсия классная, очень увлекательная. Больше заявленного времени, но мы были очень увлечены рассказом, поэтому не заметили как прошло время. Спасибо
    Добрый день. Экскурсия классная, очень увлекательная. Больше заявленного времени, но мы были очень увлечены рассказом, поэтомуДобрый день. Экскурсия классная, очень увлекательная. Больше заявленного времени, но мы были очень увлечены рассказом, поэтомуДобрый день. Экскурсия классная, очень увлекательная. Больше заявленного времени, но мы были очень увлечены рассказом, поэтомуДобрый день. Экскурсия классная, очень увлекательная. Больше заявленного времени, но мы были очень увлечены рассказом, поэтому
  • А
    Андрей
    18 апреля 2024
    Мурманск - первое знакомство
    Отличная экскурсия для того, что бы получше понять город. Рекомендую!
    Отличная экскурсия для того, что бы получше понять город. Рекомендую!Отличная экскурсия для того, что бы получше понять город. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Железнодорожный вокзал»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Железнодорожный вокзал" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 555. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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