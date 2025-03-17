Индивидуальная
до 10 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманск - история одного города
Увидеть ключевые достопримечательности столицы Заполярья в комфортном формате
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
24 апр в 12:00
25 апр в 12:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон17 марта 2025Александр прекрасный рассказчик - четкая речь, поддержание разговора. Стандартные точки города + точка на противоположном берегу. Обязательно вернусь ещё, может не этим, но летом!
- ККатя22 февраля 2025Это была замечательная прогулка! Нам понравился и сюжет, и маршрут, и качество записи. Такой продукт, который подойдет на любое время года. Наши дети (и мы, взрослые) были увлечены от начала и до конца. Желаем больших успехов вашему проекту! Браво👏🏻
- ММаксим16 декабря 2024Спасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадов. Действительно, они оказались вкуснее
- ККсения29 сентября 2024Отличная обратная связь, бережное и понимающее отношение к клиентам
- ИИрина7 августа 2024Отличная, атмосферная экскурсия! Аудиосопровождение создает настроение, позволяя погрузится в историю города. Большое спасибо нашему гиду Светлане, которая рассказала множество интересных историй
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Здание железнодорожного вокзала»
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