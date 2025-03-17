Здание железнодорожного вокзала – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание железнодорожного вокзала» в Мурманске, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Мурманск - история одного города
На машине
4 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманск - история одного города
Увидеть ключевые достопримечательности столицы Заполярья в комфортном формате
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3700 ₽ за человека
Весь Мурманск за один день
На машине
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
24 апр в 12:00
25 апр в 12:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    17 марта 2025
    Мурманск - история одного города
    Александр прекрасный рассказчик - четкая речь, поддержание разговора. Стандартные точки города + точка на противоположном берегу. Обязательно вернусь ещё, может не этим, но летом!
  • К
    Катя
    22 февраля 2025
    Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
    Это была замечательная прогулка! Нам понравился и сюжет, и маршрут, и качество записи. Такой продукт, который подойдет на любое время года. Наши дети (и мы, взрослые) были увлечены от начала и до конца. Желаем больших успехов вашему проекту! Браво👏🏻
    Это была замечательная прогулка! Нам понравился и сюжет, и маршрут, и качество записи. Такой продукт, который подойдет на любое время годаЭто была замечательная прогулка! Нам понравился и сюжет, и маршрут, и качество записи. Такой продукт, который подойдет на любое время годаЭто была замечательная прогулка! Нам понравился и сюжет, и маршрут, и качество записи. Такой продукт, который подойдет на любое время года
  • М
    Максим
    16 декабря 2024
    Мурманск - история одного города
    Спасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадов. Действительно, они оказались вкуснее
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    и больше, чем в Териберке. Представляете, на улице мороз -25, но Александр справился полностью. В машине кстати было тепло и уютно. Мы так были увлечены экскурсией, что даже не попробовали его чай из термоса.

    Спасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадовСпасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадовСпасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадовСпасибо Александру за замечательную экскурсию по городу. Также показал хорошие места, где можно приобрести морских гадов
  • К
    Ксения
    29 сентября 2024
    Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
    Отличная обратная связь, бережное и понимающее отношение к клиентам
  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
    Отличная, атмосферная экскурсия! Аудиосопровождение создает настроение, позволяя погрузится в историю города. Большое спасибо нашему гиду Светлане, которая рассказала множество интересных историй
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    о городе, помогла сделать правильный гастрономический выбор, порекомендовала отличные рестораны и магазины. Экскурсия построена таким образом, что интересно будет и взрослым, и детям.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Здание железнодорожного вокзала»

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  6. Набережная
  7. Кольский мост
  8. Морской вокзал
  9. Площадь пяти углов
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в апреле 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Здание железнодорожного вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 8000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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