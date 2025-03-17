Александр прекрасный рассказчик - четкая речь, поддержание разговора. Стандартные точки города + точка на противоположном берегу. Обязательно вернусь ещё, может не этим, но летом!

К Катя

Это была замечательная прогулка! Нам понравился и сюжет, и маршрут, и качество записи. Такой продукт, который подойдет на любое время года. Наши дети (и мы, взрослые) были увлечены от начала и до конца. Желаем больших успехов вашему проекту! Браво👏🏻