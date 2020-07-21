4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Териберка — открыть неистовую красоту Арктики

Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка

Николай
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Николай – ваш гид
Железные скелеты кораблей, обретшие покой на берегу океана, и левиафановские панорамы, «драконьи яйца» и саамские сейды — все вместе это легендарная Териберка.

Я покажу ее самые необыкновенные места, расскажу об истории поселка и природе края.

А также отвезу в гости к хаски с оленями и предложу отведать вина из северных ягод!

От 12000 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики

Что вас ожидает

Кладбище кораблей прошлого века
Возле одной из самых известных достопримечательностей Териберки я расскажу о далеких 50-х, когда, как говорят, все эти суда активно использовались рыболовами. Вы услышите о промысловом быте поселка и былой бурной жизни вокруг старых рыболовецких заводов. И, конечно, яркие впечатления оставят сами виды железных корабельных каркасов, напоминающие скелеты гигантских животных.

Стихия Северного Ледовитого океана
Поездка в Териберку — это, в первую очередь, встреча с мощью океана, к которому не так просто подобраться в других местах Русского Севера. Обсудим, как незамерзающий океан ломал стереотипы, оказываясь не свинцовым и угрюмым, а тихим и ласковым, совсем как южные моря. С водой, отдающей бирюзой, будто это не суровое Заполярье, а знойное Средиземноморье. Однако не обойдем вниманием обманчивость этой безмятежности и поговорим о беспощадном Баренцевом море.

Водопад и «яйца дракона»
Вы также посетите объект, который неизменно значится в любом списке must see приезжающих в Териберку: водопад из Малого Батарейского озера с красными скалами и шумящим потоком чистейшей воды, стремительно утекающей в море по каньону. А затем отправитесь на пляж, где рассмотрите редкой формы камни, идеально отполированные сильным прибоем.

Метеостанция и песчаная бухта
Кроме того, я отвезу вас к первой на мурманском побережье Кольского полуострова гидрометеорологической станции и расскажу о ее почетном свидетельстве. На песчаном берегу вы сможете покататься на огромных качелях, наслаждаясь горизонтом. А после осмотрите священные камни саамов — сейды — и узнаете, какие традиции уже много веков живут на просторах бескрайней белоснежной арктической тундры.

Авторский эксклюзив и бонусы для счастливчиков
Изучив все знаковые объекты Териберки, вы поедете в гости. И угадайте к кому! К обаятельным животным Крайнего Севера — хаски и оленям. А в завершение программы продегустируете местное вино из северных ягод и посетите самую северную пивоварню страны. При очень большой удаче вы сможете увидеть китов (белуху или финвала), дельфинов и морских котиков. И, если повезет, посмотрите, как вдоль побережья летает сам орлан-белохвост.

Организационные детали

  • Трансфер, посещение фермы и дегустации вина входят в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается питание в ресторане (два заведения на выбор), морские деликатесы (краб, морской ёж, гребешок), зимой поездка в санях на снегоходе
  • Каждому гостю останется от меня памятный сувенир
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в месте вашего проживания в Мурманске.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Всем доброго времени суток! Меня зовут Николай, и я гид-экскурсовод. Один из немногих дипломированных, лицензированных специалистов в нашем регионе. Я молодой и амбициозный человек, который всегда ищет новое и увлекательное в обыденном, ведь на всё можно смотреть с разных сторон — и будут отличия. Посетив первый раз край Земли, я понял, что это Любовь с первого взгляда. Природная стихия затянула меня полностью. Каждый раз я с большим удовольствием еду в Териберку. И с радостью приглашаю вас с собой!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 июля 2020
Все увиденное не описать словами! Величественная, таинственная природа завораживает, отличное путешествие в замечательной компании Николая!
18 июля 2020
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7 июля 2020
Это было незабываемо!
1 июля 2020
Место которое манит, врачует, возбуждает и останется с вами навсегда. Катарсис. Описывать смысла нет, да и слова любые будут бледны... Смотреть, дышать, впитывать и наслаждаться! Дорога нормальная, машина проходимая, ребята чудесные, цена приемлемая. Браво!

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