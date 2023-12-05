Териберка - ворота Арктики

Индивидуальная экскурсия в Мурманске
Вы бывали когда-нибудь на краю земли? Он совсем недалеко, в паре часов езды от Мурманска. Мы отправимся в рыбацкий поселок Териберка. Небольшой, но с удивительным колоритом Арктики. Здесь — Баренцево море, пляж «Логово дракона», кладбище заброшенных кораблей и северные олени. А с высоты сопок открываются невероятные виды.
Териберка - ворота Арктики
Териберка - ворота Арктики
Териберка - ворота Арктики
Териберка - ворота Арктики
Териберка - ворота Арктики
Териберка - ворота Арктики
Ближайшие даты:
5
дек
6
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Что вас ожидает:

  • Северный Ледовитый океан
  • Кладбище кораблей
  • Каменный пляж (Яйца дракона)
  • Водопад (в зависимости от маршрута и сезона)
  • Логово дракона (в зависимости от маршрута)
  • Песчаный пляж с качелями
  • Выброшенное штормом судно
  • Посетим парк с хаски и оленями

Описание

Арктическая сказка

Зимой Териберка по-своему красива. А в летний период можно насладиться ее просторами с высоты сопок. По дороге нас встретят необычные пейзажи, которые сможете запечатлеть. Увидите вживую, как лесотундра переходит в тундру. При желании и смелости вы можете ощутить дыхание Ледовитого океана, окунувшись в его воды. Важная информация:
  • Выбирайте теплую и ветронепродуваемую одежду и обувь, так как большую часть времени мы будем находиться на улице.
  • Если вы решите пообедать в ресторанах (без предварительной брони), ожидание составит свыше 1 часа.
  • В связи с погодными условиями дорога на Териберку может быть закрыта МЧС. Если был выезд из Мурманска по вашей инициативе, за топливо — 1500 руб.
  • Кроме гида автомобиль вмещает 4 человека (посадка на заднем сидение — 3 человека, как в обычном автомобиле, то есть плечо к плечу). Наиболее комфортна поездка в группе до 3 участников.
  • Экскурсию проводит один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль
  • Услуги гида
Что не входит
  • На санях за снегоходом по одному из двух маршрутов — 1000 руб. /час и 1500 руб. /час с человека.
  • Посещение парка с ездовыми собаками и оленями в Териберке — 300 руб. с человека
  • Обед в ресторане — 2000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Завершение: Привезем обратно в место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Выбирайте теплую и ветронепродуваемую одежду и обувь, так как большую часть времени мы будем находиться на улице.
  • Заберем вас в месте вашего проживания или местонахождении и доставим обратно (в пределах Мурманска бесплатно).
  • Если вы решите пообедать в ресторанах (без предварительной брони) — ожидание свыше 1 часа + 2000 руб. к стоимости экскурсии. Без бронирования стола ожидание приготовления (подачи блюда) в ресторанах составляет 1-1,5 часа, либо не попасть вовсе.
  • Отдельно оплачивается посещение парка с ездовыми собаками и оленями в Териберке — 300 руб. с человека (покормить оленей не через ограждение).
  • Доступ к достопримечательностям зимой: на санях за снегоходом имеются 2 маршрута. Стоимость – 1000 руб. /час и 1500 руб. /час с человека.
  • В связи с погодными условиями дорога на Териберку может быть закрыта МЧС. Если был выезд из Мурманска по вашей инициативе, за топливо — 1500 руб.
  • Кроме гида автомобиль вмещает 4 человека (посадка на заднем сидение – 3 человека, как в обычном автомобиле, то есть плечо к плечу). Наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников.
  • Экскурсию проводит один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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