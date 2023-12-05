Вы бывали когда-нибудь на краю земли? Он совсем недалеко, в паре часов езды от Мурманска. Мы отправимся в рыбацкий поселок Териберка. Небольшой, но с удивительным колоритом Арктики. Здесь — Баренцево море, пляж «Логово дракона», кладбище заброшенных кораблей и северные олени. А с высоты сопок открываются невероятные виды.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Северный Ледовитый океан
- Кладбище кораблей
- Каменный пляж (Яйца дракона)
- Водопад (в зависимости от маршрута и сезона)
- Логово дракона (в зависимости от маршрута)
- Песчаный пляж с качелями
- Выброшенное штормом судно
- Посетим парк с хаски и оленями
Описание
Арктическая сказкаЗимой Териберка по-своему красива. А в летний период можно насладиться ее просторами с высоты сопок. По дороге нас встретят необычные пейзажи, которые сможете запечатлеть. Увидите вживую, как лесотундра переходит в тундру. При желании и смелости вы можете ощутить дыхание Ледовитого океана, окунувшись в его воды. Важная информация:
- Выбирайте теплую и ветронепродуваемую одежду и обувь, так как большую часть времени мы будем находиться на улице.
- Если вы решите пообедать в ресторанах (без предварительной брони), ожидание составит свыше 1 часа.
- В связи с погодными условиями дорога на Териберку может быть закрыта МЧС. Если был выезд из Мурманска по вашей инициативе, за топливо — 1500 руб.
- Кроме гида автомобиль вмещает 4 человека (посадка на заднем сидение — 3 человека, как в обычном автомобиле, то есть плечо к плечу). Наиболее комфортна поездка в группе до 3 участников.
- Экскурсию проводит один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобиль
- Услуги гида
- Что не входит
- На санях за снегоходом по одному из двух маршрутов — 1000 руб. /час и 1500 руб. /час с человека.
- Посещение парка с ездовыми собаками и оленями в Териберке — 300 руб. с человека
- Обед в ресторане — 2000 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас в месте вашего проживанияЗавершение: Привезем обратно в место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Выбирайте теплую и ветронепродуваемую одежду и обувь, так как большую часть времени мы будем находиться на улице.
- Заберем вас в месте вашего проживания или местонахождении и доставим обратно (в пределах Мурманска бесплатно).
- Если вы решите пообедать в ресторанах (без предварительной брони) — ожидание свыше 1 часа + 2000 руб. к стоимости экскурсии. Без бронирования стола ожидание приготовления (подачи блюда) в ресторанах составляет 1-1,5 часа, либо не попасть вовсе.
- Отдельно оплачивается посещение парка с ездовыми собаками и оленями в Териберке — 300 руб. с человека (покормить оленей не через ограждение).
- Доступ к достопримечательностям зимой: на санях за снегоходом имеются 2 маршрута. Стоимость – 1000 руб. /час и 1500 руб. /час с человека.
- В связи с погодными условиями дорога на Териберку может быть закрыта МЧС. Если был выезд из Мурманска по вашей инициативе, за топливо — 1500 руб.
- Кроме гида автомобиль вмещает 4 человека (посадка на заднем сидение – 3 человека, как в обычном автомобиле, то есть плечо к плечу). Наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников.
- Экскурсию проводит один из гидов нашей команды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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