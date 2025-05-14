Индивидуальная
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Влюбиться в Кировск за 1 день
Древние Хибины, фуникулёр, таинственные минералы и светящийся лёд
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9350 ₽ за человека
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Погрузитесь в атмосферу Мурманска, исследуя нетуристические маршруты. Откройте для себя деревянный монастырь и муралы самого длинного дома
Начало: На ул. Воровского
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
6000 ₽ за человека
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 мая 2025Благодарим Антона за очень интересную экскурсию и индивидуальный подход!
- ООльга8 апреля 2025Все понравилось
- ННаталья8 апреля 2025Экскурсия замечательная! Антон - очень эрудированный человек, хороший рассказчик. Благодаря ему мы получили полное представление о городе и его истории.
- ТТатьяна20 февраля 2025Очень хорошо, что экскурсия автомобильно-пешеходная, это очень спасало в мороз. Отлично провели время в компании с Антоном. Неспешно, спокойно, никто
- ЯЯна4 ноября 2024Все соответствовало договоренностям и необходимой специфике: экскурсия была адаптирована для детей, начало в аэропорту. Антон, спасибо!
- ИИнна3 ноября 2024Великолепная экскурсия, очень приятный гид, интересные рассказы о городе. Всё чётко организовано, 3,5 часа пролетели незаметно.
- ЕЕвгения1 ноября 2024Были на обзорной экскурсии по Мурманску. У нас было ограничено время пребывания в городе. Антон согласился встретить из аэропорта и
- ННадежда7 октября 2024Спасибо Антону за увлекательное повествование, интересный и содержательный рассказ про историю города:) Очень рада, что именно вас выбрала в качестве гида!
- ККсения23 августа 2024Шикарнейшая экскурсия, нам очень понравилось! Антон великолепный рассказчик, подача материала легкая, а сам материал очень глубоко проработан. Однозначно рекомендуем эту экскурсию и заранее любые другие экскурсии, которые ведет этот экскурсовод!
- ТТатьяна28 июля 2024Благодарим Антона за знакомство с городом Мурманском! Понравилось все! Интересный рассказ, комфортный автомобиль и, конечно, сам гид! Самые лучшие рекомендации!
- ДДарья14 июля 2024Отличная экскурсия. В этой поездке брали много разных экскурсий с разными гидами, среди них работа Антона заслуживает особого внимания.
Граммотная речь, отличные знания, экскурсия структурирована, хорошо организованна! 10 из 10!
- ЕЕкатерина17 мая 2024Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
- ТТатьяна2 мая 2024Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍
- ААнастасия4 апреля 2024Все прошло отлично! Антон прекрасный коммуникабельный гид с хорошим знанием материала.
- ММихаил1 апреля 2024Познавательная экскурсия от А до Я. Антон, благодарю!
- ММарина22 марта 2024Вчера состоялось мое знакомство с Мурманском и благодаря гиду Антону оно стало впечатляющим запоминающимся! Чёткая структура экскурсии, много информации с
- ННаталья22 февраля 2024День был облачный, серый и холодный, но Антон учел все наши пожелания, поэтому экскурсия удалась! Во время поездки получили ответы на все возникающие вопросы, чувствовалось, что Антон знает и любит свой город! Рекомендуем к посещению!
- ААнна21 февраля 2024Экскурсия прошла прекрасно! Узнали много нового о Мурманске и его истории, при этом информация не «сухая», не перегружена. Отдельно хотелось
- ЕЕлена29 декабря 2023Экскурсия нам очень понравилась: интересно, динамично, увлекательно. Много доп. информации, благодаря которой хочется приехать в Мурманск ещё и летом!)
- ЯЯна29 ноября 2023Моя группа просто в восторге от Антона. Коротко: профессионал, патриот своего города. Эрудиция Антона, эмоциональная подача материала и этичность подкупают и сразу располагают! Огромное ему спасибо! Заказывайте эту экскурсию: не пожалеете ни разу!
