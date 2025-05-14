Мои заказы

Экскурсии из Мурманска к Свято-Никольскому собору

Найдено 5 экскурсий в категории «Свято-Никольский собор» в Мурманске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
На машине
4.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
С Мурманском на «ты»
На машине
3.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Влюбиться в Кировск за 1 день
На машине
12 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Влюбиться в Кировск за 1 день
Древние Хибины, фуникулёр, таинственные минералы и светящийся лёд
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9350 ₽ за человека
Мурманск: когда главное уже посмотрели (в мини-группе)
На машине
2.5 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Погрузитесь в атмосферу Мурманска, исследуя нетуристические маршруты. Откройте для себя деревянный монастырь и муралы самого длинного дома
Начало: На ул. Воровского
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
6000 ₽ за человека
Весь Мурманск за один день
На машине
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 мая 2025
    С Мурманском на «ты»
    Благодарим Антона за очень интересную экскурсию и индивидуальный подход!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2025
    С Мурманском на «ты»
    Все понравилось
  • Н
    Наталья
    8 апреля 2025
    С Мурманском на «ты»
    Экскурсия замечательная! Антон - очень эрудированный человек, хороший рассказчик. Благодаря ему мы получили полное представление о городе и его истории.
    читать дальше

    Антон искренне любит Мурманск и заражает этой любовью окружающих. Рассказы о боевом прошлом города оставляют глубокий эмоциональный след и желание почитать литературу на эту тему.
    Сам Антон пунктуальный, тактичный, комфортный в общении.

  • Т
    Татьяна
    20 февраля 2025
    С Мурманском на «ты»
    Очень хорошо, что экскурсия автомобильно-пешеходная, это очень спасало в мороз. Отлично провели время в компании с Антоном. Неспешно, спокойно, никто
    читать дальше

    никуда не торопится - всё как нам нравится. Побывали в разных частях города, увидели и узнали, что из себя представляет Мурманск. Посмотрели все объекты, заявленные в программе. Впечатлил огромный "Алёша", каким и положено быть русскому защитнику. Военная тематика хорошо освещена, печные трубы оставили неизгладимый след в памяти. Запомнился мемориальный комплекс Маяк с книгами о погибших моряках, летчиках, рыбаках. Поговорили о "Курске". Очень понравилась безоценочная подача материала, всё очень корректно. Антон прекрасно владеет материалом, вопросов особо и не было, но на имеющиеся получили исчерпывающий ответ. С интересом слушали про архитектуру города, про жизнь мурманчан, выяснили, почему в городе практически нет церквей. Прекрасный вариант экскурсии для тех, кому не хочется бегать, но хочется познакомиться с историей и жизнью Мурманска. Нам город очень понравился, хотя все спрашивали, что мы в нём собираемся смотреть, если там смотреть нечего. Есть что здесь смотреть и о чём слушать. Главное, чтобы нашёлся тот, кто умеет показать и рассказать. Нам повезло.

    
  • Я
    Яна
    4 ноября 2024
    С Мурманском на «ты»
    Все соответствовало договоренностям и необходимой специфике: экскурсия была адаптирована для детей, начало в аэропорту. Антон, спасибо!
  • И
    Инна
    3 ноября 2024
    С Мурманском на «ты»
    Великолепная экскурсия, очень приятный гид, интересные рассказы о городе. Всё чётко организовано, 3,5 часа пролетели незаметно.
    
  • Е
    Евгения
    1 ноября 2024
    С Мурманском на «ты»
    Были на обзорной экскурсии по Мурманску. У нас было ограничено время пребывания в городе. Антон согласился встретить из аэропорта и
    читать дальше

    провести экскурсию. За время экскурсии побвыли во всех значимых местах города, подробно узнали историю и жизнь города. Антон замечатетельный рассказчик, погруженный в историю и знающий своё дело. Очень рекомнедуем данную программу.

  • Н
    Надежда
    7 октября 2024
    С Мурманском на «ты»
    Спасибо Антону за увлекательное повествование, интересный и содержательный рассказ про историю города:) Очень рада, что именно вас выбрала в качестве гида!
  • К
    Ксения
    23 августа 2024
    С Мурманском на «ты»
    Шикарнейшая экскурсия, нам очень понравилось! Антон великолепный рассказчик, подача материала легкая, а сам материал очень глубоко проработан. Однозначно рекомендуем эту экскурсию и заранее любые другие экскурсии, которые ведет этот экскурсовод!
  • Т
    Татьяна
    28 июля 2024
    С Мурманском на «ты»
    Благодарим Антона за знакомство с городом Мурманском! Понравилось все! Интересный рассказ, комфортный автомобиль и, конечно, сам гид! Самые лучшие рекомендации!
    
  • Д
    Дарья
    14 июля 2024
    С Мурманском на «ты»
    Отличная экскурсия. В этой поездке брали много разных экскурсий с разными гидами, среди них работа Антона заслуживает особого внимания.
    Граммотная речь, отличные знания, экскурсия структурирована, хорошо организованна! 10 из 10!
    
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
    читать дальше

    дискутирует. Нас было трое, всем понравилась эта обзорная экскурсия. Отдельное спасибо Антону, что подстроился под наше свободное время и познакомил нас с замечательным городом Мурманском.

    
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍
  • А
    Анастасия
    4 апреля 2024
    С Мурманском на «ты»
    Все прошло отлично! Антон прекрасный коммуникабельный гид с хорошим знанием материала.
  • М
    Михаил
    1 апреля 2024
    С Мурманском на «ты»
    Познавательная экскурсия от А до Я. Антон, благодарю!
  • М
    Марина
    22 марта 2024
    С Мурманском на «ты»
    Вчера состоялось мое знакомство с Мурманском и благодаря гиду Антону оно стало впечатляющим запоминающимся! Чёткая структура экскурсии, много информации с
    читать дальше

    очень лёгкой, но глубокой подачей. Антон отлично знает историю города, чем край живёт сегодня и интересно рассказывает об этом. Очень рада, что мое первое знакомство с городом прошло так! Однозначно рекомендую!!!)

  • Н
    Наталья
    22 февраля 2024
    С Мурманском на «ты»
    День был облачный, серый и холодный, но Антон учел все наши пожелания, поэтому экскурсия удалась! Во время поездки получили ответы на все возникающие вопросы, чувствовалось, что Антон знает и любит свой город! Рекомендуем к посещению!
  • А
    Анна
    21 февраля 2024
    С Мурманском на «ты»
    Экскурсия прошла прекрасно! Узнали много нового о Мурманске и его истории, при этом информация не «сухая», не перегружена. Отдельно хотелось
    читать дальше

    бы отметить грамотную речь Антона - он четко и ясно выражает свои мысли, нет слов-паразитов, запинок - это позволяет долго удерживать внимание слушателей. Кроме того, Антон пунктуальный, ответственный (экскурсия началась вовремя, не было никаких задержек) и вежливый. Экскурсию смело советуем всем, особенно, если вы в Мурманске первый раз!

  • Е
    Елена
    29 декабря 2023
    С Мурманском на «ты»
    Экскурсия нам очень понравилась: интересно, динамично, увлекательно. Много доп. информации, благодаря которой хочется приехать в Мурманск ещё и летом!)
  • Я
    Яна
    29 ноября 2023
    С Мурманском на «ты»
    Моя группа просто в восторге от Антона. Коротко: профессионал, патриот своего города. Эрудиция Антона, эмоциональная подача материала и этичность подкупают и сразу располагают! Огромное ему спасибо! Заказывайте эту экскурсию: не пожалеете ни разу!
    

