читать дальше

никуда не торопится - всё как нам нравится. Побывали в разных частях города, увидели и узнали, что из себя представляет Мурманск. Посмотрели все объекты, заявленные в программе. Впечатлил огромный "Алёша", каким и положено быть русскому защитнику. Военная тематика хорошо освещена, печные трубы оставили неизгладимый след в памяти. Запомнился мемориальный комплекс Маяк с книгами о погибших моряках, летчиках, рыбаках. Поговорили о "Курске". Очень понравилась безоценочная подача материала, всё очень корректно. Антон прекрасно владеет материалом, вопросов особо и не было, но на имеющиеся получили исчерпывающий ответ. С интересом слушали про архитектуру города, про жизнь мурманчан, выяснили, почему в городе практически нет церквей. Прекрасный вариант экскурсии для тех, кому не хочется бегать, но хочется познакомиться с историей и жизнью Мурманска. Нам город очень понравился, хотя все спрашивали, что мы в нём собираемся смотреть, если там смотреть нечего. Есть что здесь смотреть и о чём слушать. Главное, чтобы нашёлся тот, кто умеет показать и рассказать. Нам повезло.