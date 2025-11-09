Возьмём от тура максимум: за 5 дней успеем и полакомиться блюдами северной кухни, и познакомиться с саамами, и покормить оленей. Вы также побываете в Териберке и полюбуетесь Баренцевым морем, осмотрите достопримечательности Мурманска, а ещё сможете сами приготовить кулинарный шедевр на мастер-классе. Скучать не придётся, ведь летом и зимой мы подбираем интересные активности, которые помогут получить от путешествия как можно больше удовольствия!

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис;

солнцезащитные очки;

фотоаппарат, зарядки косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук);

средства личной гигиены;

хоба (для того, чтобы сидеть на камнях или снегу);

нижнее бельё

термобельё, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, шарф;

утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик и тёплые штаны;

тёплые варежки-перчатки, флисовые перчатки;

футболки 2-3 шт.;

носки тонкие 3-4 пары;

маленький рюкзачок для радиальных выходов;

личная аптечка

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.