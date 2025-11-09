Вы также побываете в Териберке и полюбуетесь Баренцевым морем, осмотрите достопримечательности Мурманска, а ещё сможете сами приготовить кулинарный шедевр на мастер-классе.
Скучать не придётся, ведь летом и зимой мы подбираем интересные активности, которые помогут получить от путешествия как можно больше удовольствия!
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис;
солнцезащитные очки;
фотоаппарат, зарядки косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук);
средства личной гигиены;
хоба (для того, чтобы сидеть на камнях или снегу);
нижнее бельё
термобельё, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, шарф;
утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик и тёплые штаны;
тёплые варежки-перчатки, флисовые перчатки;
футболки 2-3 шт.;
носки тонкие 3-4 пары;
маленький рюкзачок для радиальных выходов;
личная аптечка
Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск
Встретим вас в аэропорту и поедем размещаться в отеле. У вас будет время отдохнуть после дороги, а вечером мы соберёмся на ужин в ресторане «Тундра», чтобы начать погружение в мир гастрономических изысков Севера. Зимой вы сможете увидеть северное сияние.
Знакомство с Териберкой
Позавтракав, отправимся в знаменитую Териберку. Во время экскурсии вы узнаете много интересных фактов из истории этого села, понаблюдаете за повседневной жизнью местных и полюбуетесь Баренцевым морем, впадающим в Северный Ледовитый океан. Зимой часть экскурсии пройдёт на снегоходах, а летом мы прокатимся на катере по водам Баренцева моря.
Пообедать зайдём в ресторан, из окон которого открываются невероятные виды.
Саамская деревня: Аллея идолов, Хаски парк и быт саамов
Сегодня побываем в Саамской деревне. Для нас проведут экскурсию и поведают о том, как живут саамы — коренной народ Кольского полуострова. Мы осмотрим традиционные жилища, посетим Аллею идолов, на которой загадаем желания, а также сможем покормить оленей, увидеть лис и устроить фотосессию в национальных костюмах. Зимой покатаемся на банане за снегоходом.
Затем заглянем в Хаски парк, где пообщаемся с хвостатыми друзьями. Пообедаем в национальном кафе, а после вернёмся в отель.
Кулинарный мастер-класс
После завтрака отправимся в кулинарную студию. Вас ждёт мастер-класс по приготовлению блюд арктической кухни. Шеф-повар раскроет вам свои профессиональные секреты, а затем под его чутким руководством вы сможете приготовить морские деликатесы и полакомиться ими после.
Получив море гастрономического удовольствия, вернёмся в отель.
Мурманск: "Алёша", Абрам-Мыс, ледокол "Ленин"
Вот и подошло к концу наше путешествие. Расставаться совсем не хочется, поэтому мы еще проведём время вместе, исследуя достопримечательности Мурманска. Осмотрим памятник «Алёша», который по высоте уступает только монументу «Родина-мать». Вам расскажут историю города, покажут Абрам-Мыс. Также дойдём до ледокола «Ленин».
По окончании экскурсии мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Кулинарный мастер-класс
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Перелёт до Мурманска и обратно
- Остальное питание