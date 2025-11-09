Мои заказы

Дары Кольского полуострова в мини-группе: арктические деликатесы и культура саамов

Почувствовать себя шеф-поваром, «поймать» северное сияние и погулять по саамской деревне
Возьмём от тура максимум: за 5 дней успеем и полакомиться блюдами северной кухни, и познакомиться с саамами, и покормить оленей.

Вы также побываете в Териберке и полюбуетесь Баренцевым морем, осмотрите достопримечательности Мурманска, а ещё сможете сами приготовить кулинарный шедевр на мастер-классе.

Скучать не придётся, ведь летом и зимой мы подбираем интересные активности, которые помогут получить от путешествия как можно больше удовольствия!
Дары Кольского полуострова в мини-группе: арктические деликатесы и культура саамов
Дары Кольского полуострова в мини-группе: арктические деликатесы и культура саамов
Дары Кольского полуострова в мини-группе: арктические деликатесы и культура саамов
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис;
солнцезащитные очки;
фотоаппарат, зарядки косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук);
средства личной гигиены;
хоба (для того, чтобы сидеть на камнях или снегу);
нижнее бельё
термобельё, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, шарф;
утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик и тёплые штаны;
тёплые варежки-перчатки, флисовые перчатки;
футболки 2-3 шт.;
носки тонкие 3-4 пары;
маленький рюкзачок для радиальных выходов;
личная аптечка

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск

Встретим вас в аэропорту и поедем размещаться в отеле. У вас будет время отдохнуть после дороги, а вечером мы соберёмся на ужин в ресторане «Тундра», чтобы начать погружение в мир гастрономических изысков Севера. Зимой вы сможете увидеть северное сияние.

Прибытие в МурманскПрибытие в МурманскПрибытие в Мурманск
2 день

Знакомство с Териберкой

Позавтракав, отправимся в знаменитую Териберку. Во время экскурсии вы узнаете много интересных фактов из истории этого села, понаблюдаете за повседневной жизнью местных и полюбуетесь Баренцевым морем, впадающим в Северный Ледовитый океан. Зимой часть экскурсии пройдёт на снегоходах, а летом мы прокатимся на катере по водам Баренцева моря.

Пообедать зайдём в ресторан, из окон которого открываются невероятные виды.

Знакомство с ТериберкойЗнакомство с ТериберкойЗнакомство с ТериберкойЗнакомство с Териберкой
3 день

Саамская деревня: Аллея идолов, Хаски парк и быт саамов

Сегодня побываем в Саамской деревне. Для нас проведут экскурсию и поведают о том, как живут саамы — коренной народ Кольского полуострова. Мы осмотрим традиционные жилища, посетим Аллею идолов, на которой загадаем желания, а также сможем покормить оленей, увидеть лис и устроить фотосессию в национальных костюмах. Зимой покатаемся на банане за снегоходом.

Затем заглянем в Хаски парк, где пообщаемся с хвостатыми друзьями. Пообедаем в национальном кафе, а после вернёмся в отель.

Саамская деревня: Аллея идолов, Хаски парк и быт саамовСаамская деревня: Аллея идолов, Хаски парк и быт саамовСаамская деревня: Аллея идолов, Хаски парк и быт саамовСаамская деревня: Аллея идолов, Хаски парк и быт саамов
4 день

Кулинарный мастер-класс

После завтрака отправимся в кулинарную студию. Вас ждёт мастер-класс по приготовлению блюд арктической кухни. Шеф-повар раскроет вам свои профессиональные секреты, а затем под его чутким руководством вы сможете приготовить морские деликатесы и полакомиться ими после.

Получив море гастрономического удовольствия, вернёмся в отель.

Кулинарный мастер-классКулинарный мастер-классКулинарный мастер-классКулинарный мастер-класс
5 день

Мурманск: "Алёша", Абрам-Мыс, ледокол "Ленин"

Вот и подошло к концу наше путешествие. Расставаться совсем не хочется, поэтому мы еще проведём время вместе, исследуя достопримечательности Мурманска. Осмотрим памятник «Алёша», который по высоте уступает только монументу «Родина-мать». Вам расскажут историю города, покажут Абрам-Мыс. Также дойдём до ледокола «Ленин».

По окончании экскурсии мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Мурманск: "Алёша", Абрам-Мыс, ледокол "Ленин"Мурманск: "Алёша", Абрам-Мыс, ледокол "Ленин"Мурманск: "Алёша", Абрам-Мыс, ледокол "Ленин"Мурманск: "Алёша", Абрам-Мыс, ледокол "Ленин"

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет95 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Кулинарный мастер-класс
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мурманска и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Мурманска, около 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
читать дальше

работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Зимне-весенние заполярные приключения на Кольском полуострове
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Зимне-весенние заполярные приключения на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
15 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 47 400 ₽ за человека
В поисках северного сияния на Кольском полуострове
На автобусе
3 дня
3 отзыва
В поисках северного сияния на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
12 дек в 10:00
26 дек в 10:00
от 88 000 ₽ за человека
Сияние Севера. Новый год на Кольском полуострове
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Новый год на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
30 дек в 10:00
от 62 100 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска