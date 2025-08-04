Ранним утром направимся к берегам Белого моря. Будем двигаться вдоль самой кромки, наслаждаясь суровой красотой Кольского и тишиной вокруг, часто останавливаться и пить ароматный чай из северных трав с бутербродами.

Посетим Кандалакшу, которой уже более 500 лет, и древнейшее поморское село Умба. Увидим самый большой в этих краях маяк в Кашкаранцах и диких лошадей в Кузомене. Доберёмся к единственной на полуострове пустыне и старинной Варзуге.