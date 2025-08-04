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Шёпот волн, арктические дали, поморские селения: перезагрузка на Терском берегу

Увидеть уклад местных, найти петроглифы и диких лошадей и пить чай из котелка, любуясь морем
Отправимся вдоль кромки Белого моря и исследуем Терский берег от Кандалакши до Варзуги, овеваемые солёным бризом.

Посетим древние сёла, в которых веками живут поморы, и этнокомплекс «Тоня Тетрина»: погрузимся в быт
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и узнаем, как местные приспособились к суровым условиям Заполярья.

Будем останавливаться в самых живописных локациях, чтобы насладиться арктическими просторами Кольского, выпить ароматного чая на северных травах с бутербродами и сладостями.

Атмосферу дополнит романтика полевой кухни: будем все вместе готовить, а потом завтракать и ужинать под шёпот волн и шум прибоя.

Если захотите полного единения с природой, можем ночевать в палатках прямо на побережье — всё необходимое предоставим.

5
2 отзыва
Шёпот волн, арктические дали, поморские селения: перезагрузка на Терском берегу
Шёпот волн, арктические дали, поморские селения: перезагрузка на Терском берегу
Шёпот волн, арктические дали, поморские селения: перезагрузка на Терском берегу

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять:
- спортивную удобную и запасную одежду
- индивидуальную косметичку, аптечку
- рюкзак вместо чемодана
- повербанк

Программа тура по дням

1 день

От Кандалакши до Варзуги

Ранним утром направимся к берегам Белого моря. Будем двигаться вдоль самой кромки, наслаждаясь суровой красотой Кольского и тишиной вокруг, часто останавливаться и пить ароматный чай из северных трав с бутербродами.

Посетим Кандалакшу, которой уже более 500 лет, и древнейшее поморское село Умба. Увидим самый большой в этих краях маяк в Кашкаранцах и диких лошадей в Кузомене. Доберёмся к единственной на полуострове пустыне и старинной Варзуге.

От Кандалакши до ВарзугиОт Кандалакши до ВарзугиОт Кандалакши до ВарзугиОт Кандалакши до ВарзугиОт Кандалакши до ВарзугиОт Кандалакши до ВарзугиОт Кандалакши до ВарзугиОт Кандалакши до ВарзугиОт Кандалакши до Варзуги
2 день

Прогулки на свежем воздухе и этнопогружение

Утром все вместе приготовим завтрак и продолжим исследовать Терский берег. Дойдём к святым источникам у реки Варзуги, вдохнём освежающий бриз на морском побережье. Рассмотрим наскальные петроглифы древних людей и погрузимся в быт поморских рыбаков в этнокомплексе «Тоня Тетрина». После — свободное время, прогулки по селу, совместные посиделки.

Прогулки на свежем воздухе и этнопогружениеПрогулки на свежем воздухе и этнопогружениеПрогулки на свежем воздухе и этнопогружениеПрогулки на свежем воздухе и этнопогружениеПрогулки на свежем воздухе и этнопогружениеПрогулки на свежем воздухе и этнопогружение
3 день

Гора Волосяная

Послушаем шум волн Белого моря, гуляя вдоль берега, и отправимся в обратный путь. Сделаем остановку у Волосяной горы, священной для древних саамов. Тут сохранилось капище из сейдов и открываются чарующие виды. Вечером вернёмся к месту старта и попрощаемся.

Гора ВолосянаяГора ВолосянаяГора ВолосянаяГора ВолосянаяГора ВолосянаяГора Волосяная

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда палаток, спальников, пенок (при необходимости)
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск/Кировск и обратно в ваш город
  • Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск/Кировск, точное место - по договорённости, 6:00
Завершение: Мурманск/Кировск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 742 туристов
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и, самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двух
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лет, и за это время показала красоты Кольского полуострова более чем 200 путешественникам и гостям нашего края. Предлагаю множество направлений в любое время года, индивидуальный подход к каждому. Если вы любите природу, горы и незабываемые виды — тогда бронируйте места! Работаю с командой квалифицированных гидов, любящих свой край. Мы с удовольствием поделимся нашей северной красотой с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Эта поездка оставила в сердце тепло и особенное чувство ❤️ Терский берег, бескрайнее Белое море, тишина и простор — всё это просто завораживало. Жили в маленьком домике прямо у реки, и это было реально здорово. Организация на высшем уровне, видно, что всё делается с душой и любовью к этим краям. Спасибо за такие два потрясающих дня!
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О
Провели два дня на Терском берегу Белого моря — и это было что-то невероятное ✨ Вокруг тишина, красота природы, море рядом и такой уютный домик у реки — как будто из сказки. Все было организовано здорово, ехали спокойно, без суеты и с большим удовольствием. Очень благодарны за ту атмосферу и внимание, уезжали с душой полной и массой впечатлений!
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Тур входит в следующие категории Мурманска

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