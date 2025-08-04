С собой необходимо взять: - спортивную удобную и запасную одежду - индивидуальную косметичку, аптечку - рюкзак вместо чемодана - повербанк
Программа тура по дням
1 день
От Кандалакши до Варзуги
Ранним утром направимся к берегам Белого моря. Будем двигаться вдоль самой кромки, наслаждаясь суровой красотой Кольского и тишиной вокруг, часто останавливаться и пить ароматный чай из северных трав с бутербродами.
Посетим Кандалакшу, которой уже более 500 лет, и древнейшее поморское село Умба. Увидим самый большой в этих краях маяк в Кашкаранцах и диких лошадей в Кузомене. Доберёмся к единственной на полуострове пустыне и старинной Варзуге.
2 день
Прогулки на свежем воздухе и этнопогружение
Утром все вместе приготовим завтрак и продолжим исследовать Терский берег. Дойдём к святым источникам у реки Варзуги, вдохнём освежающий бриз на морском побережье. Рассмотрим наскальные петроглифы древних людей и погрузимся в быт поморских рыбаков в этнокомплексе «Тоня Тетрина». После — свободное время, прогулки по селу, совместные посиделки.
3 день
Гора Волосяная
Послушаем шум волн Белого моря, гуляя вдоль берега, и отправимся в обратный путь. Сделаем остановку у Волосяной горы, священной для древних саамов. Тут сохранилось капище из сейдов и открываются чарующие виды. Вечером вернёмся к месту старта и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Аренда палаток, спальников, пенок (при необходимости)
Питание
Все трансферы по маршруту
Трансферы от/до аэропорта
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Групповая аптечка
Что не входит в цену
Билеты в Мурманск/Кировск и обратно в ваш город
Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск/Кировск, точное место - по договорённости, 6:00
Завершение: Мурманск/Кировск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 742 туристов
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и, самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двух читать дальшеуменьшить
лет, и за это время показала красоты Кольского полуострова более чем 200 путешественникам и гостям нашего края. Предлагаю множество направлений в любое время года, индивидуальный подход к каждому. Если вы любите природу, горы и незабываемые виды — тогда бронируйте места! Работаю с командой квалифицированных гидов, любящих свой край. Мы с удовольствием поделимся нашей северной красотой с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
Эта поездка оставила в сердце тепло и особенное чувство ❤️ Терский берег, бескрайнее Белое море, тишина и простор — всё это просто завораживало. Жили в маленьком домике прямо у реки, и это было реально здорово. Организация на высшем уровне, видно, что всё делается с душой и любовью к этим краям. Спасибо за такие два потрясающих дня!
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О
Олеся
Провели два дня на Терском берегу Белого моря — и это было что-то невероятное ✨ Вокруг тишина, красота природы, море рядом и такой уютный домик у реки — как будто из сказки. Все было организовано здорово, ехали спокойно, без суеты и с большим удовольствием. Очень благодарны за ту атмосферу и внимание, уезжали с душой полной и массой впечатлений!
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