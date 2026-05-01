Описание тура
Организационные детали
Как добраться из Москвы:
ж/д: в Мурманск на поезде 016А (отправление в 00:41, прибытие в 12:05), из Кандалакши на поезде 015А (отправление в 1:01, прибытие в 7:19)
авиа: в Мурманск любой рейс с прибытием до 12:00, обратно любой рейс с вылетом после 1:00
Настоятельно рекомендуем взять удлинённые резиновые плащи или дождевики и непромокаемую обувь (лучше резиновые сапоги).
Программа тура по дням
Столица Заполярья - Мурманск
Сегодня вам откроется величие города-героя за полярным кругом, где всё подчинено законам моря и пропитано подвигами.
Порт. Оценим мощь российского флота: пришвартованные и отходящие корабли, деревянные царские суда, танкеры. Поговорим о спасении и гибели подлодки «Курск».
Достопримечательности. Увидим памятники погибшим в мирное время подводникам и ждущим родных женщинам, а также визитную карточку Мурманска — мемориал «Алёша». Осмотрим храм Спас на Водах, маяк и поднятую со дна Баренцева моря рубку «Курска».
Ледокол «Ленин». Посетим первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Узнаем об устройстве корабля и отрасли, заглянем в машинное отделение, кают-компанию, столовую и медсанчасть.
Вечером — заселение в отель.
Край земли - Териберка
Отправимся в атмосферный посёлок у Северного Ледовитого океана. Когда-то здесь кипела рыбацкая жизнь, потом последовали десятилетия забвения, а второе рождение заброшенный край получил благодаря фильму «Левиафан». По пути сделаем несколько остановок с видами бескрайней тундры.
Кладбище кораблей. Осмотрим рыболовные лодочки, величественные корабли и старинные парусники, нашедшие здесь последний причал.
Артбатарея береговой обороны. Посетим остатки сооружения, чей боевой триумф состоялся летом 1941-го, когда рядом с мысом заметили немецкую подлодку.
Батарейский водопад. Полюбуемся Малым Батарейским озером, которое с грохотом сливается с Баренцевым морем.
Пляж с яйцами динозавров. Погуляем среди округлых валунов, напоминающих кладку древних рептилий.
Также в Териберке пообедаем и выпьем ароматного травяного чая. По желанию и за доплату можно отправиться на поиски китов.
Царство саамских легенд - Ловозерские тундры
Едем в Русскую Лапландию, где пытаются найти прародину человечества — Гиперборею. На стыке леса и тундры много грибов и ягод. А ещё здесь, говорят, живёт снежный человек, которого ласково называют Афоня. На катере или лодке мы пересечём Ловозеро и доберёмся к священным берегам саамов.
Сейдъявр, или Сейдозеро. Посетим труднодоступное и пропитанное легендами место. Здесь ходит саамский миф о злодее-великане Куйве, изображённом на скале. Тут же нашли следы гиперборейской цивилизации, проходы в города шаманов и другие мистические сооружения. Поговорим о загадках, поверьях, аномалиях, природных феноменах, обсудим экспедиции учёных, эзотериков, авантюристов и секретные миссии НКВД.
Далее: катер на турбазу, обед, катер в Ловозеро, трансфер на автобусе в Кандалакшу, заселение в отель.
Земля поморов - Терский берег
Поспешим навстречу Белому морю — надо успеть проехать в отлив. Будем двигаться по бездорожью на УАЗе и любоваться аскетичной природой.
Тоня Тетрина. Восстановленный рыбацкий стан — как машина времени: как и сотни лет назад, тут работает солеварня, на покатях стоят деревянные суда, в леднике хранится заготовленный с зимы снег. Познакомимся с бытом поморов и лопарей, вспомним битву за Арктику.
Умба. Пообедаем, погуляем по дощатым мостовым, рассмотрим шедевры деревянного зодчества. Узнаем, в чём разница между старой и новой Умбой, как местные отличают полярный день от ночи и почему посёлок считают Меккой рыболовов.
Петроглифы. В музее познакомимся с наскальными рисунками, обнаруженными на островах Канозера. Увидим фотографии петроглифов, которым около 6 тысячелетий, — они старше египетских пирамид!
Затем вернёмся в Кандалакшу или Мурманск и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|41 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 3 обеда
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе (кроме Сейдозера и морской прогулки)
Что не входит в цену
- Билеты в Мурманск и обратно в ваш город из Мурманска/Кандалакши
- Завтраки и обеды вне программы, ужины
- Экскурсия на Сейдозеро (обязательно) - 7800 ₽
- Морская прогулка к китам (опционально) - 4900 ₽
- 1-местное проживание - 44 500 ₽