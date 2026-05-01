Культовый и дикий Кольский: Мурманск, Териберка, Ловозерские тундры и Терский берег (без детей)

Ледокол «Ленин», кладбище кораблей, драконьи яйца, Сейдозеро, тоня Тетрина, Умба, саамы и поморы
Приглашаем вас в суровый край за полярным кругом, где встречаются тундра и Северный Ледовитый океан, озёра окутаны саамскими преданиями о духах сейдов, а моря — поморскими сказаниями о хранителях глубин.
Мы начнём с излюбленных многими путешественниками Мурманска и Териберки.

Пройдём по палубам, отсекам, камбузу ледокола «Ленин», вспомним трагедию подлодки «Курск» и увидим гиганта «Алёшу».

Отправимся к прославленному «Левиафаном» посёлку, погуляем по кладбищу кораблей и пляжу драконьих яиц, при желании устроим небольшое приключение в поисках китов. Продолжим там, где редко бывают гости.

Доберёмся в сердце Ловозерских тундр к священному Сейдозеру, где верят в злодея-великана Куйву и снежного человека Афоню и ищут следы описанной древними греками Гипербореи.

Финальным аккордом станет Терский берег: прикоснёмся к рыбацкому быту в тоне Тетриной и Умбе, а также осмотрим петроглифы Канозера, которые появились раньше, чем пирамиды в Египте.

Описание тура

Организационные детали

Как добраться из Москвы:
ж/д: в Мурманск на поезде 016А (отправление в 00:41, прибытие в 12:05), из Кандалакши на поезде 015А (отправление в 1:01, прибытие в 7:19)
авиа: в Мурманск любой рейс с прибытием до 12:00, обратно любой рейс с вылетом после 1:00

Настоятельно рекомендуем взять удлинённые резиновые плащи или дождевики и непромокаемую обувь (лучше резиновые сапоги).

Программа тура по дням

1 день

Столица Заполярья - Мурманск

Сегодня вам откроется величие города-героя за полярным кругом, где всё подчинено законам моря и пропитано подвигами.

Порт. Оценим мощь российского флота: пришвартованные и отходящие корабли, деревянные царские суда, танкеры. Поговорим о спасении и гибели подлодки «Курск».

Достопримечательности. Увидим памятники погибшим в мирное время подводникам и ждущим родных женщинам, а также визитную карточку Мурманска — мемориал «Алёша». Осмотрим храм Спас на Водах, маяк и поднятую со дна Баренцева моря рубку «Курска».

Ледокол «Ленин». Посетим первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Узнаем об устройстве корабля и отрасли, заглянем в машинное отделение, кают-компанию, столовую и медсанчасть.

Вечером — заселение в отель.

2 день

Край земли - Териберка

Отправимся в атмосферный посёлок у Северного Ледовитого океана. Когда-то здесь кипела рыбацкая жизнь, потом последовали десятилетия забвения, а второе рождение заброшенный край получил благодаря фильму «Левиафан». По пути сделаем несколько остановок с видами бескрайней тундры.

Кладбище кораблей. Осмотрим рыболовные лодочки, величественные корабли и старинные парусники, нашедшие здесь последний причал.

Артбатарея береговой обороны. Посетим остатки сооружения, чей боевой триумф состоялся летом 1941-го, когда рядом с мысом заметили немецкую подлодку.

Батарейский водопад. Полюбуемся Малым Батарейским озером, которое с грохотом сливается с Баренцевым морем.

Пляж с яйцами динозавров. Погуляем среди округлых валунов, напоминающих кладку древних рептилий.

Также в Териберке пообедаем и выпьем ароматного травяного чая. По желанию и за доплату можно отправиться на поиски китов.

3 день

Царство саамских легенд - Ловозерские тундры

Едем в Русскую Лапландию, где пытаются найти прародину человечества — Гиперборею. На стыке леса и тундры много грибов и ягод. А ещё здесь, говорят, живёт снежный человек, которого ласково называют Афоня. На катере или лодке мы пересечём Ловозеро и доберёмся к священным берегам саамов.

Сейдъявр, или Сейдозеро. Посетим труднодоступное и пропитанное легендами место. Здесь ходит саамский миф о злодее-великане Куйве, изображённом на скале. Тут же нашли следы гиперборейской цивилизации, проходы в города шаманов и другие мистические сооружения. Поговорим о загадках, поверьях, аномалиях, природных феноменах, обсудим экспедиции учёных, эзотериков, авантюристов и секретные миссии НКВД.

Далее: катер на турбазу, обед, катер в Ловозеро, трансфер на автобусе в Кандалакшу, заселение в отель.

4 день

Земля поморов - Терский берег

Поспешим навстречу Белому морю — надо успеть проехать в отлив. Будем двигаться по бездорожью на УАЗе и любоваться аскетичной природой.

Тоня Тетрина. Восстановленный рыбацкий стан — как машина времени: как и сотни лет назад, тут работает солеварня, на покатях стоят деревянные суда, в леднике хранится заготовленный с зимы снег. Познакомимся с бытом поморов и лопарей, вспомним битву за Арктику.

Умба. Пообедаем, погуляем по дощатым мостовым, рассмотрим шедевры деревянного зодчества. Узнаем, в чём разница между старой и новой Умбой, как местные отличают полярный день от ночи и почему посёлок считают Меккой рыболовов.

Петроглифы. В музее познакомимся с наскальными рисунками, обнаруженными на островах Канозера. Увидим фотографии петроглифов, которым около 6 тысячелетий, — они старше египетских пирамид!

Затем вернёмся в Кандалакшу или Мурманск и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет41 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 3 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе (кроме Сейдозера и морской прогулки)
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город из Мурманска/Кандалакши
  • Завтраки и обеды вне программы, ужины
  • Экскурсия на Сейдозеро (обязательно) - 7800 ₽
  • Морская прогулка к китам (опционально) - 4900 ₽
  • 1-местное проживание - 44 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель или центр Мурманска, 14:00
Завершение: Ж/д вокзал Кандалакши, 19:00 или аэропорт Мурманска, 23:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша команда имеет опыт работы в создании авторских путешествий с 1997 г. География наших туров: от Калининграда до Урала, от Карелии до Кавказа. Мы всегда стараемся делать программы «как для себя», максимально удобные для путешественников и по самой выгодной цене.

