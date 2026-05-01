Сегодня вам откроется величие города-героя за полярным кругом, где всё подчинено законам моря и пропитано подвигами.

Порт. Оценим мощь российского флота: пришвартованные и отходящие корабли, деревянные царские суда, танкеры. Поговорим о спасении и гибели подлодки «Курск».

Достопримечательности. Увидим памятники погибшим в мирное время подводникам и ждущим родных женщинам, а также визитную карточку Мурманска — мемориал «Алёша». Осмотрим храм Спас на Водах, маяк и поднятую со дна Баренцева моря рубку «Курска».

Ледокол «Ленин». Посетим первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Узнаем об устройстве корабля и отрасли, заглянем в машинное отделение, кают-компанию, столовую и медсанчасть.

Вечером — заселение в отель.