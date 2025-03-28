Туры выходного дня – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Туры выходного дня» в Мурманске, цены от 30 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
На машине
Джиппинг
3 дня
Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
Проехать вдоль Белого моря, рассмотреть шатровые храмы, посетить сёла поморов и погрузиться в их быт
Начало: Мурманск 8:00-9:00
28 мар в 08:00
4 апр в 08:00
38 000 ₽ за человека
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 дня
-
10%
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
1 июн в 10:00
1 июл в 10:00
30 600 ₽34 000 ₽ за человека
Открывая ворота Арктики: выходные на Кольском с проживанием в сосновом бору
На машине
На квадроциклах
3 дня
Открывая ворота Арктики: выходные на Кольском с проживанием в сосновом бору
Остановиться в коттедже или куполе, съездить в Териберку или Хибины и погрузиться в культуру саамов
Начало: Аэропорт Мурманска, до 11:00
23 мая в 11:00
24 мая в 11:00
71 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Туры выходного дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
  2. Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
  3. Открывая ворота Арктики: выходные на Кольском с проживанием в сосновом бору
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Пляж драконьих яиц
  5. Полуостров Рыбачий
  6. Полуостров Средний
  7. Сейдозеро
  8. Набережная
  9. Кандалакшский лабиринт
  10. Снежная деревня
Сколько стоит тур в Мурманске в марте 2025
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