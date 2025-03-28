Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
Проехать вдоль Белого моря, рассмотреть шатровые храмы, посетить сёла поморов и погрузиться в их быт
Начало: Мурманск 8:00-9:00
28 мар в 08:00
4 апр в 08:00
38 000 ₽ за человека
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10%
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
1 июн в 10:00
1 июл в 10:00
30 600 ₽
34 000 ₽ за человека
Открывая ворота Арктики: выходные на Кольском с проживанием в сосновом бору
Остановиться в коттедже или куполе, съездить в Териберку или Хибины и погрузиться в культуру саамов
Начало: Аэропорт Мурманска, до 11:00
23 мая в 11:00
24 мая в 11:00
71 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Туры выходного дня»
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