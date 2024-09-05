На огромной машине повышенной проходимости преодолеем
Описание тура
Организационные детали
Погода непредсказуема. Рекомендуем брать одежду и на солнечную погоду, и на дождливую, и на внезапное похолодание. Для сна в палатке необходимо термобельё и шерстяные носки. Не забудьте шапку, перчатки, удобную обувь, непромокаемую и непродуваемую куртку, личную аптечку, средство от комаров, налобный фонарик.
О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору.
Проживание. В 4-местных кемпинговых палатках (два отсека по два места, кровати). Размещение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Выдаются пенки-коврики для сна. Дополнительно возможно арендовать спальники со сменными вкладышами (фирма Tramp, от 0 до −15, рассчитаны на позднюю осень). Кемпинг оборудован шатром, местом с костром, стульями, столами, мобильной баней, феном, бензогенератором. Каждый день будет горячая вода и возможность помыться.
Питание. Включено 3-разовое горячее питание. Готовит повар. Из напитков: кофе, чай, вода, лимонад, квас. О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору.
Транспорт. Из Мурманска до Титовки (кемпинга) и обратно на микроавтобусе. По маршруту на внедорожном автобусе ГАЗ 66 / КамАЗ / Урал (мягкие сиденья).
Дети. Возраст по согласованию. Рекомендуем с 12 лет. Есть скидки.
Уровень сложности. Передвигаемся преимущественно на машине. Долгих прогулок не предусмотрено. Однако живём в полевых условиях, спим в палатках. Есть баня. Технику возможно зарядить только во время переездов, рекомендуем взять power bank.
Связь и интернет. Только «Мегафон». Связь есть не всегда.
Программа тура по дням
Земли с историей и баня на берегу Баренцева моря
Утром встречаемся в Мурманске в 11:00. Рекомендуем прилететь днём ранее.
Проедем около 100 км в сторону посёлка Титовка. По дороге нас ждут виды северной тундры. Остановимся у мемориального комплекса «Долина Славы» и посетим музей, посвящённый военному времени и истории полуостровов. Гид расскажет про происходившие здесь события времён войны.
Далее пересаживаемся в машину повышенной проходимости. Нас ждут дикие места, бездорожье, бушующий рёв потоков каскадных водопадов, традиционная остановка у перевала и смотровая площадка. Насладимся панорамой бескрайней тундры с перевала Муста-Тунтури и прогуляемся к сейдам. Вы послушаете историю про саамов и колдунов. Далее спустимся к Мотовскому заливу, полюбуемся видом на полуострова Средний и Рыбачий и губу Кутовую.
Проедем ещё немного вдоль моря и скоро окажемся в кемпинге. Расселимся по палаткам, отдохнём и соберёмся вместе на ужин от повара. Желающие смогут посетить баню и искупаться в Баренцевом море.
Природные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжи
Встретим доброе утро на природе. В 9:00 нам подадут завтрак.
Сегодня отправимся на юго-западную часть полуострова Средний. Через 15 км окажемся в «Долине Смерти», где прогуляемся на хребет Муста-Тунтури. Здесь пролегала линия фронта. Увидим советские и немецкие позиции, катакомбу и узнаем тайну секретного оружия. Конечная точка треккинга — смотровая на Мотовской залив и губу Малую Волоковую.
Возможна дополнительная экскурсия в музей со встречей со старожилом этих мест (по желанию).
Далее отправимся на песчаный пляж, где устроимся на обед и отдых. Желающие смогут искупаться в озере. Преодолеем брод, поднимемся к каскадному водопаду, образующему природную ванну. Здесь тоже можно искупаться и почувствовать себя в джакузи. Дойдём до смотровой точки с видом на залив и вернёмся в кемпинг.
Вечером соберёмся у костра, сходим в баню и встретим закат на побережье Баренцева моря.
Дикие и уникальные земли и бескрайний океан
После завтрака исследуем восточную часть полуострова Средний. Всё время нас будет сопровождать море. Есть вероятность увидеть китов, тюленей и косаток.
Преодолеем брод, увидим бывший военный аэродром. Остановимся на мысу, чтобы полежать на краю пропасти и посмотреть вниз — испытаем будоражущие эмоции! Посетим древнее капище с двумя 30-метровыми каменными мегалитами. Узнаем легенды и рассмотрим уникальный природный памятник. Прогуляемся к берегу с рыжими камнями, где вода и ветер миллионы лет создавали инопланетный пейзаж на Земле. В таком невероятном месте пообедаем.
Во второй половине дня поднимемся пешком на скалы, откуда открывается потрясающая панорама. Вернёмся в кемпинг, где нас уже будет ждать ужин. Желающие посетят баню.
Заповедный полуостров Рыбачий
Сегодня встанем пораньше, ведь нас ждёт насыщенный день. Отправимся на полуостров Рыбачий к трём мысам. Преодолеем несколько бродов, сыграем в волейбол на песчаном пляже, рассмотрим остров Кий, посетим дот времён войны и достигнем крайней северной точки европейской континентальной части России — мыса Немецкий. Рассмотрим кекуры, Вайдогубский маяк, колодец поморов и выброшенный рыболовный корабль. Прогуляемся по уникальному месту полуострова Рыбачий, где когда-то произошёл тектонический сдвиг. Мыс Кекурский впечатлит нас своими скалами и открывающимся видом на океан.
Далее наш путь лежит через тундру с озёрами со всех сторон, где иногда встречаются белые лебеди. Проедем сквозь заброшенный гарнизон, прыгнем в 5-метровую чашу водопада, на мысе Большой Скорбеевский устроим обед. Прогуляемся в лагуну и на вершину скал, откуда полюбуемся видом на побережье. Последняя локация на сегодня — древний лабиринт, где каждый пройдёт свой путь.
В кемпинге вновь соберёмся у костра, поужинаем и сходим в баню.
Отдых на ваш выбор и возвращение в Мурманск
Сегодня можно поспать подольше. До 12:00 каждый выберет занятие по душе: прогулку по пляжу, треккинг на гору, рыбалку с лодки, катание на сапе, фридайвинг. Если вы хотите порыбачить, необходимо заранее сообщить об этом организатору.
В Титовке пересядем в микроавтобус и пообедаем в кафе. В городе будем после 17:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|42 000 ₽
|Дети до 12 лет
|39 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Мурманска до Титовки и обратно на комфортабельном микроавтобусе
- Переезды на внедорожном автобусе с мягкими сидениями (ГАЗ 66, КамАЗ, Урал)
- Работа гида, водителя, работника кемпинга и повара
- Питание
- Аренда общегруппового снаряжения: палаток, шатра, кемпинговых стульев, столов, посуды, бензогенератора
- Прокат личных пенок-ковриков для сна
- Ежедневное посещение бани
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно в ваш город
- Трансфер от/до аэропорта
- Гостиница в Мурманске до и после тура
- Прокат спальника и вкладыша в спальник (температурный режим от 0 до - 15) - 1500 рублей за весь тур
- Прокат сапа (по желанию)
- Экосборы в природном парке - 1600 рублей за весь тур
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Для проживания в лагере имеются все условия для комфорта туристов. Спасибо всей команде, обеспечивающей наш прекрасный отпуск, отдельная благодарность девочкам по поваром, которые вкусно
В кемпинге продуманы