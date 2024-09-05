Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге

Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Отправимся в дикия края, при этом сохраним комфорт — разместимся в оборудованном кемпинге на побережье Баренцева моря, каждый день сможем выбегать из бани навстречу волнам.

На огромной машине повышенной проходимости преодолеем
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километры бездорожья и посетим мысы и пляжи полуостровов Средний и Рыбачий.

Искупаемся в природной ванне, образованной водопадом, увидим выброшенный корабль, найдём артефакты в «Долине Смерти» и пройдёмся по местам исторических событий. Почувствуем себя первопроходцами и налюбуемся океаном. Есть вероятность встретить китов, косаток и тюленей. Желающие смогут порыбачить с лодки.

5
4 отзыва
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Ближайшие даты:
16
июн23
июн7
июл14
июл28
июл11
авг18
авг
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Погода непредсказуема. Рекомендуем брать одежду и на солнечную погоду, и на дождливую, и на внезапное похолодание. Для сна в палатке необходимо термобельё и шерстяные носки. Не забудьте шапку, перчатки, удобную обувь, непромокаемую и непродуваемую куртку, личную аптечку, средство от комаров, налобный фонарик.

О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору.

Проживание. В 4-местных кемпинговых палатках (два отсека по два места, кровати). Размещение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Выдаются пенки-коврики для сна. Дополнительно возможно арендовать спальники со сменными вкладышами (фирма Tramp, от 0 до −15, рассчитаны на позднюю осень). Кемпинг оборудован шатром, местом с костром, стульями, столами, мобильной баней, феном, бензогенератором. Каждый день будет горячая вода и возможность помыться.

Питание. Включено 3-разовое горячее питание. Готовит повар. Из напитков: кофе, чай, вода, лимонад, квас. О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору.

Транспорт. Из Мурманска до Титовки (кемпинга) и обратно на микроавтобусе. По маршруту на внедорожном автобусе ГАЗ 66 / КамАЗ / Урал (мягкие сиденья).

Дети. Возраст по согласованию. Рекомендуем с 12 лет. Есть скидки.

Уровень сложности. Передвигаемся преимущественно на машине. Долгих прогулок не предусмотрено. Однако живём в полевых условиях, спим в палатках. Есть баня. Технику возможно зарядить только во время переездов, рекомендуем взять power bank.

Связь и интернет. Только «Мегафон». Связь есть не всегда.

Программа тура по дням

1 день

Земли с историей и баня на берегу Баренцева моря

Утром встречаемся в Мурманске в 11:00. Рекомендуем прилететь днём ранее.

Проедем около 100 км в сторону посёлка Титовка. По дороге нас ждут виды северной тундры. Остановимся у мемориального комплекса «Долина Славы» и посетим музей, посвящённый военному времени и истории полуостровов. Гид расскажет про происходившие здесь события времён войны.

Далее пересаживаемся в машину повышенной проходимости. Нас ждут дикие места, бездорожье, бушующий рёв потоков каскадных водопадов, традиционная остановка у перевала и смотровая площадка. Насладимся панорамой бескрайней тундры с перевала Муста-Тунтури и прогуляемся к сейдам. Вы послушаете историю про саамов и колдунов. Далее спустимся к Мотовскому заливу, полюбуемся видом на полуострова Средний и Рыбачий и губу Кутовую.

Проедем ещё немного вдоль моря и скоро окажемся в кемпинге. Расселимся по палаткам, отдохнём и соберёмся вместе на ужин от повара. Желающие смогут посетить баню и искупаться в Баренцевом море.

Земли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моря
2 день

Природные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжи

Встретим доброе утро на природе. В 9:00 нам подадут завтрак.

Сегодня отправимся на юго-западную часть полуострова Средний. Через 15 км окажемся в «Долине Смерти», где прогуляемся на хребет Муста-Тунтури. Здесь пролегала линия фронта. Увидим советские и немецкие позиции, катакомбу и узнаем тайну секретного оружия. Конечная точка треккинга — смотровая на Мотовской залив и губу Малую Волоковую.

Возможна дополнительная экскурсия в музей со встречей со старожилом этих мест (по желанию).

Далее отправимся на песчаный пляж, где устроимся на обед и отдых. Желающие смогут искупаться в озере. Преодолеем брод, поднимемся к каскадному водопаду, образующему природную ванну. Здесь тоже можно искупаться и почувствовать себя в джакузи. Дойдём до смотровой точки с видом на залив и вернёмся в кемпинг.

Вечером соберёмся у костра, сходим в баню и встретим закат на побережье Баренцева моря.

Природные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжи
3 день

Дикие и уникальные земли и бескрайний океан

После завтрака исследуем восточную часть полуострова Средний. Всё время нас будет сопровождать море. Есть вероятность увидеть китов, тюленей и косаток.

Преодолеем брод, увидим бывший военный аэродром. Остановимся на мысу, чтобы полежать на краю пропасти и посмотреть вниз — испытаем будоражущие эмоции! Посетим древнее капище с двумя 30-метровыми каменными мегалитами. Узнаем легенды и рассмотрим уникальный природный памятник. Прогуляемся к берегу с рыжими камнями, где вода и ветер миллионы лет создавали инопланетный пейзаж на Земле. В таком невероятном месте пообедаем.

Во второй половине дня поднимемся пешком на скалы, откуда открывается потрясающая панорама. Вернёмся в кемпинг, где нас уже будет ждать ужин. Желающие посетят баню.

Дикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океан
4 день

Заповедный полуостров Рыбачий

Сегодня встанем пораньше, ведь нас ждёт насыщенный день. Отправимся на полуостров Рыбачий к трём мысам. Преодолеем несколько бродов, сыграем в волейбол на песчаном пляже, рассмотрим остров Кий, посетим дот времён войны и достигнем крайней северной точки европейской континентальной части России — мыса Немецкий. Рассмотрим кекуры, Вайдогубский маяк, колодец поморов и выброшенный рыболовный корабль. Прогуляемся по уникальному месту полуострова Рыбачий, где когда-то произошёл тектонический сдвиг. Мыс Кекурский впечатлит нас своими скалами и открывающимся видом на океан.

Далее наш путь лежит через тундру с озёрами со всех сторон, где иногда встречаются белые лебеди. Проедем сквозь заброшенный гарнизон, прыгнем в 5-метровую чашу водопада, на мысе Большой Скорбеевский устроим обед. Прогуляемся в лагуну и на вершину скал, откуда полюбуемся видом на побережье. Последняя локация на сегодня — древний лабиринт, где каждый пройдёт свой путь.

В кемпинге вновь соберёмся у костра, поужинаем и сходим в баню.

Заповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров Рыбачий
5 день

Отдых на ваш выбор и возвращение в Мурманск

Сегодня можно поспать подольше. До 12:00 каждый выберет занятие по душе: прогулку по пляжу, треккинг на гору, рыбалку с лодки, катание на сапе, фридайвинг. Если вы хотите порыбачить, необходимо заранее сообщить об этом организатору.

В Титовке пересядем в микроавтобус и пообедаем в кафе. В городе будем после 17:00.

Отдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в Мурманск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет42 000 ₽
Дети до 12 лет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Мурманска до Титовки и обратно на комфортабельном микроавтобусе
  • Переезды на внедорожном автобусе с мягкими сидениями (ГАЗ 66, КамАЗ, Урал)
  • Работа гида, водителя, работника кемпинга и повара
  • Питание
  • Аренда общегруппового снаряжения: палаток, шатра, кемпинговых стульев, столов, посуды, бензогенератора
  • Прокат личных пенок-ковриков для сна
  • Ежедневное посещение бани
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно в ваш город
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Гостиница в Мурманске до и после тура
  • Прокат спальника и вкладыша в спальник (температурный режим от 0 до - 15) - 1500 рублей за весь тур
  • Прокат сапа (по желанию)
  • Экосборы в природном парке - 1600 рублей за весь тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
Завершение: Г. Мурманск, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
5 сен 2024
Потрясающе красивые места, неплохой маршрут (но неоптимальный - можно было уменьшить ненужные переезды). Отличный гид - Никита: тут и юмор (иногда за гранью)), и полезные советы, и просто общение-посиделки. Комфортный
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лагерь с баней, вкусной и разнообразной едой, красивыми видами. И суровы север, который может как сбить с ног ветром, так и приласкать солнцем в сентябре у моря-океана. Если надо выключить голову, но совсем убегать от удобств не хочется - вам в это тур. У нас было классное время и группа=)

К
25 авг 2024
Замечательный тур, интересный и потрясающе красивый маршрут.
Для проживания в лагере имеются все условия для комфорта туристов. Спасибо всей команде, обеспечивающей наш прекрасный отпуск, отдельная благодарность девочкам по поваром, которые вкусно
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нас кормили на протяжении всего тура, гиду Никите, который создавал приятную атмосферу в нашей компании, проводил содержательные и интересные экскурсии, играл вечерами на гитаре и даже накормил всю нашу компанию морскими ежами 😁. Мне всёочень понравилось, рекомендую 👍🏻

Замечательный тур, интересный и потрясающе красивый маршрут.Замечательный тур, интересный и потрясающе красивый маршрут.Замечательный тур, интересный и потрясающе красивый маршрут.Замечательный тур, интересный и потрясающе красивый маршрут.
А
24 авг 2024
Тур классный, интересный, я в восторге. Быт организован на ура, все удобно, практично, очень вкусная кухня, а главное маршрут - тундра влюбила в себя, Северный ледовитый океан великолепен.
В кемпинге продуманы
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все зоны, кухня, столовая, костер для вечерних посиделок, баня каждый день. В палатках кровати, не на земле спать.
Единственная моя рекомендация - было бы здорово еще добавить в один из дней выход в море на катере или кораблике на поиски китов. Понимаю, что это сразу удорожает тур, но зато добавит ярких эмоций.
Нам повезло, мы увидели китов с берега, но у нас был бинокль. Это незабываемое зрелище.
А в остальном тур организован очень хорошо, за такие деньги это просто как отель 5 звезд. Всем рекомендую.

Тур классный, интересный, я в восторге. Быт организован на ура, все удобно, практично, очень вкусная кухня,
Татьяна
28 июл 2024
Просто прекрасный тур! Отличная организация, комфортный лагерь, фантастические перемещения на КАМАЗе и ГАЗ-66! Отдельное огромное спасибо, нашему гиду Никите за настроение, песни у костра, опеку и заботу! Спасибо, девочкам, которые готовили потрясающую еду и нашему водителю Дмитрию! Уже присматриваю следующую поездку с вами. Однозначно рекомендую!
Просто прекрасный тур! Отличная организация, комфортный лагерь, фантастические перемещения на КАМАЗе и ГАЗ-66! Отдельное огромное спасибо,Просто прекрасный тур! Отличная организация, комфортный лагерь, фантастические перемещения на КАМАЗе и ГАЗ-66! Отдельное огромное спасибо,Просто прекрасный тур! Отличная организация, комфортный лагерь, фантастические перемещения на КАМАЗе и ГАЗ-66! Отдельное огромное спасибо,Просто прекрасный тур! Отличная организация, комфортный лагерь, фантастические перемещения на КАМАЗе и ГАЗ-66! Отдельное огромное спасибо,Просто прекрасный тур! Отличная организация, комфортный лагерь, фантастические перемещения на КАМАЗе и ГАЗ-66! Отдельное огромное спасибо,Просто прекрасный тур! Отличная организация, комфортный лагерь, фантастические перемещения на КАМАЗе и ГАЗ-66! Отдельное огромное спасибо,Просто прекрасный тур! Отличная организация, комфортный лагерь, фантастические перемещения на КАМАЗе и ГАЗ-66! Отдельное огромное спасибо,Просто прекрасный тур! Отличная организация, комфортный лагерь, фантастические перемещения на КАМАЗе и ГАЗ-66! Отдельное огромное спасибо,

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