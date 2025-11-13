Мои заказы

Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам

Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Отправляемся на восток Кольского полуострова, чтобы сполна прочувствовать всю мощь и красоту арктической природы.

Одну ночь мы проведём у реки Тулома в уникальном глэмпинге посреди тундры: заселимся в купольные или зеркальные
дома с панорамным остеклением и возможностью попариться в открытом чане — полная перезагрузка и единение с Русским Севером обеспечены! Будет много локаций и активностей для ярких фото: встреча с оленями и хаски в этнодеревне, катание на квадроциклах или снегоходах по Хибинам, остовы кораблей, скелет кита, качели в Териберке, панорамные виды Мурманска.

Вы сможете сделать гастрономические открытия — столики в лучших ресторанах мы закажем, а также выбрать дополнительные развлечения на свой вкус.

Ближайшие даты:
21
ноя23
дек26
дек13
янв16
янв18
янв20
янв
Время начала: 08:00, 16:00

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится от 2 участников. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Проживание. В отелях «Резиденция Северное сияние» (1 ночь) и «Ренессанс Бутик» (2 ночи). Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное заселение. Если мест в отеле «Резиденция Северное Сияние» не будет, мы предложим вам глэмпинг в комплексе «Лапландская деревня» или «Аврора Вилладж» (при наличии мест).

Питание. Входят 3 завтрака. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.

Возраст участников. От 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Кольский полуостров

Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала и доставим в отель. Это тихое и уютное место на возвышенности, откуда видна река Тулома, а в сезон (с сентября по апрель) можно наблюдать за северным сиянием. Вы заселитесь в купольный или зеркальный домик с панорамным остеклением — полное единение с природой! Вечер будет свободен, чтобы вы могли его провести по своему желанию. Рекомендуем попариться в банном комплексе или открытом чане.

Если вы прибываете ранним рейсом или поездом, мы можем организовать для вас дополнительные активности: посещение этнодеревни, катание на снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках (за доплату, стоимость по запросу).

Мы не можем обещать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.

Прибытие на Кольский полуостров
2 день

«Огни Имандры», Кировск

Освободим номера и поедем в этнодеревню «Огни Имандры»: в составе сборной группы покормим оленей и гусей, погладим хаски и кроликов, узнаем о быте саамов.

Переместимся в Кировск, где у нас запланировано настоящее приключение — тур по Хибинам на квадроциклах или снегоходах (в зависимости от сезона, нужны водительские права, одноместное размещение за доплату). На нашем пути встретятся горные хребты, леса и долины — очень живописный маршрут!

Вечером прибудем в Мурманск, заселимся в отель. С сентября по апрель можно будет отправиться на охоту за северным сиянием (за доплату).

«Огни Имандры», Кировск
3 день

Териберка

Териберка — заповедная земля Арктики со своей историей, самобытной культурой, уникальной кухней и необычной природой. Дорога туда не будет скучной: вы послушаете о разновидностях растений, животных в тундре и лесотундре, жителях Кольского полуострова — саамах и поморах, их легендах и поверьях.

По прибытии осмотрим песчаный и каменный пляжи, кладбище кораблей, водопад. До некоторых локаций в снежный период доберёмся на санях (за доплату). Пообедаем (мы закажем столик в ресторане) и продолжим прогулку: увидим выброшенное на берег судно, скелет из фильма «Левиафан», покатаемся на качелях и отметимся в самых фотогеничных точках. Можно выйти на корабле в Баренцево море, где есть вероятность встретить китов и дельфинов (сборная группа до 12 человек, возможна посадка по крутой лестнице или путём перехода через несколько кораблей; гарантировать наличие китов в бухте заранее невозможно в любой сезон — это живая природа). Вечером вернёмся в гостиницу.

Обратите внимание: если дорога в Териберку будет закрыта из-за непогоды Мурманскавтодором, мы отправимся в парк зимних развлечений или на айс-флоатинг. Перекрытие дороги заранее предугадать невозможно.

Териберка
4 день

Мурманск

Сегодня познакомимся со столицей региона. Мурманск — достаточно молодой город, но он может похвастаться большим количеством мемориалов и почётных званий.

Мы осмотрим монумент «Алёша» — символ мужества защитников советского Заполярья. Посетим Абрам-Мыс на противоположном берегу Кольского залива, откуда отлично виден город. При желании вы сможете сходить на атомный ледокол «Ленин» (по графику работы музея) или айс-флоатинг. Будет свободное время для обеда, а затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Мурманск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом со 2-го по 4-й день, возможен формат гид-водитель
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • Посещение бани, другие активности в отеле
  • Билет на ледокол «Ленин» - 100-600 ₽, бронь заранее + 400 ₽ за чел
  • Сани в снежный период в Териберке - 1500-2500 ₽
  • Выезд на северное сияние из Мурманска - 5500 ₽
  • Вход в нацпарк «Териберка» - 440 ₽ (оплата онлайн, гид поможет при необходимости)
  • Прогулка на корабле по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽
  • Айс-флоатинг - 8000 ₽
  • 1-местное размещение на снегоходе/квадроцикле - стоимость по запросу
  • Доплата за 1-местное размещение - от 15 000 ₽, подселения нет
  • Стоимость указана за одного при группе от 3 человек и более. Индивидуальный формат возможен с пересчётом стоимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете прибыть любым рейсом или поездом, но рекомендуем диапазон с 13:00 до 15:00. Заселение в глэмпинг - с 16:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, отправление после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Мурманска

