Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала и доставим в отель. Это тихое и уютное место на возвышенности, откуда видна река Тулома, а в сезон (с сентября по апрель) можно наблюдать за северным сиянием. Вы заселитесь в купольный или зеркальный домик с панорамным остеклением — полное единение с природой! Вечер будет свободен, чтобы вы могли его провести по своему желанию. Рекомендуем попариться в банном комплексе или открытом чане.

Если вы прибываете ранним рейсом или поездом, мы можем организовать для вас дополнительные активности: посещение этнодеревни, катание на снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках (за доплату, стоимость по запросу).

Мы не можем обещать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.