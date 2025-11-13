Одну ночь мы проведём у реки Тулома в уникальном глэмпинге посреди тундры: заселимся в купольные или зеркальные
Описание тура
Организационные детали
Тур состоится от 2 участников. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Проживание. В отелях «Резиденция Северное сияние» (1 ночь) и «Ренессанс Бутик» (2 ночи). Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное заселение. Если мест в отеле «Резиденция Северное Сияние» не будет, мы предложим вам глэмпинг в комплексе «Лапландская деревня» или «Аврора Вилладж» (при наличии мест).
Питание. Входят 3 завтрака. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.
Возраст участников. От 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Прибытие на Кольский полуостров
Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала и доставим в отель. Это тихое и уютное место на возвышенности, откуда видна река Тулома, а в сезон (с сентября по апрель) можно наблюдать за северным сиянием. Вы заселитесь в купольный или зеркальный домик с панорамным остеклением — полное единение с природой! Вечер будет свободен, чтобы вы могли его провести по своему желанию. Рекомендуем попариться в банном комплексе или открытом чане.
Если вы прибываете ранним рейсом или поездом, мы можем организовать для вас дополнительные активности: посещение этнодеревни, катание на снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках (за доплату, стоимость по запросу).
Мы не можем обещать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.
«Огни Имандры», Кировск
Освободим номера и поедем в этнодеревню «Огни Имандры»: в составе сборной группы покормим оленей и гусей, погладим хаски и кроликов, узнаем о быте саамов.
Переместимся в Кировск, где у нас запланировано настоящее приключение — тур по Хибинам на квадроциклах или снегоходах (в зависимости от сезона, нужны водительские права, одноместное размещение за доплату). На нашем пути встретятся горные хребты, леса и долины — очень живописный маршрут!
Вечером прибудем в Мурманск, заселимся в отель. С сентября по апрель можно будет отправиться на охоту за северным сиянием (за доплату).
Териберка
Териберка — заповедная земля Арктики со своей историей, самобытной культурой, уникальной кухней и необычной природой. Дорога туда не будет скучной: вы послушаете о разновидностях растений, животных в тундре и лесотундре, жителях Кольского полуострова — саамах и поморах, их легендах и поверьях.
По прибытии осмотрим песчаный и каменный пляжи, кладбище кораблей, водопад. До некоторых локаций в снежный период доберёмся на санях (за доплату). Пообедаем (мы закажем столик в ресторане) и продолжим прогулку: увидим выброшенное на берег судно, скелет из фильма «Левиафан», покатаемся на качелях и отметимся в самых фотогеничных точках. Можно выйти на корабле в Баренцево море, где есть вероятность встретить китов и дельфинов (сборная группа до 12 человек, возможна посадка по крутой лестнице или путём перехода через несколько кораблей; гарантировать наличие китов в бухте заранее невозможно в любой сезон — это живая природа). Вечером вернёмся в гостиницу.
Обратите внимание: если дорога в Териберку будет закрыта из-за непогоды Мурманскавтодором, мы отправимся в парк зимних развлечений или на айс-флоатинг. Перекрытие дороги заранее предугадать невозможно.
Мурманск
Сегодня познакомимся со столицей региона. Мурманск — достаточно молодой город, но он может похвастаться большим количеством мемориалов и почётных званий.
Мы осмотрим монумент «Алёша» — символ мужества защитников советского Заполярья. Посетим Абрам-Мыс на противоположном берегу Кольского залива, откуда отлично виден город. При желании вы сможете сходить на атомный ледокол «Ленин» (по графику работы музея) или айс-флоатинг. Будет свободное время для обеда, а затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом со 2-го по 4-й день, возможен формат гид-водитель
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
- Питание вне программы
- Посещение бани, другие активности в отеле
- Билет на ледокол «Ленин» - 100-600 ₽, бронь заранее + 400 ₽ за чел
- Сани в снежный период в Териберке - 1500-2500 ₽
- Выезд на северное сияние из Мурманска - 5500 ₽
- Вход в нацпарк «Териберка» - 440 ₽ (оплата онлайн, гид поможет при необходимости)
- Прогулка на корабле по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽
- Айс-флоатинг - 8000 ₽
- 1-местное размещение на снегоходе/квадроцикле - стоимость по запросу
- Доплата за 1-местное размещение - от 15 000 ₽, подселения нет
- Стоимость указана за одного при группе от 3 человек и более. Индивидуальный формат возможен с пересчётом стоимости