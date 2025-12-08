Описание тура
Выбирайте удобную, тёплую одежду и обувь.
Программа тура по дням
Прибытие, прогулка по Мурманску и посещение атомного ледокола «Ленин»
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале и доставим в отель. После размещения — свободное время для отдыха после дороги.
Желающие смогут присоединиться к прогулке по городу: вас ждёт знакомство с главным портом Заполярья, панорамные виды с обзорных площадок и посещение легендарного атомного ледокола «Ленин» — первого в мире судна с ядерной установкой. Экскурсия длится около 2,5–3 часов. Затем можно заглянуть в один из местных ресторанов или баров, чтобы попробовать блюда северной кухни.
Вечером отправимся на охоту за северным сиянием.
Териберка: морское путешествие, поездка на снегоходах, каменный пляж, кладбище кораблей, хаски и олени
После завтрака поедем в Териберку — легендарное поселение на берегу Северного Ледовитого океана. По пути сделаем остановку у крупнейшего в мире ветропарка за Полярным кругом.
По прибытии отправимся в морское путешествие, чтобы, если повезёт, заметить китов. Понадобится паспорт — действует пограничный контроль.
Далее нас ждёт поездка на снегоходах к точке, известной как «Конец всех дорог». Прогуляемся по каменному пляжу «Яйца дракона», заглянем в пещеры и на смотровую площадку с видом на бескрайние воды Ледовитого океана. После обеда побываем на пляже, где расположены арт-объекты — скелет из фильма «Левиафан», трон Нептуна, старинные поморские лодки и выброшенный на берег траулер. Посетим этнопарк с хаски и северными оленями и отправимся к знаменитому кладбищу кораблей.
Желающие смогут заняться айс-флоатингом за доплату. Вечером возвращаемся в Мурманск.
Саамская деревня: милые животные, катание на упряжках; "Снежная деревня", ледяные гейзеры, горнолыжный комплекс и арт-парк "Таинственный лес"
Посетим Саамскую деревню на берегу озера Имандра. Здесь вы познакомитесь с культурой и обычаями коренных народов Крайнего Севера. На территории живут тибетский як, северный пони, осёл, хаски, олени и даже ручные зайцы. Их вы сможете покормить с рук.
Мы покатаемся на оленьих упряжках, а после пообедаем блюдами аутентичной арктической кухни: в меню — шурпа с олениной, запечённая треска с бунтуром, выпечка с северными ягодами и ароматный травяной чай. Для желающих будут предоставлены тёплые саамские костюмы. На территории обустроены безопасные ледяные горки, где смогут покататься и взрослые, и дети.
Затем поедем в Кировск — сердце Хибинских гор. Первой точкой маршрута станет «Снежная деревня» с невероятными ледяными скульптурами. Далее прокатимся на Snowbus к природным ледяным гейзерам, где кипящая вода, застывая, превращается в сказочные формы.
После обеда в ресторане оздоровительного комплекса «Тирвас» (шведский стол) посетим Музей камня — современный интерактивный центр, посвящённый геологии региона.
Затем поднимемся к горнолыжному комплексу Big Wood, где открываются впечатляющие виды на долины Хибин. Финальная часть — посещение арт-парка «Таинственный лес», посвящённого исчезнувшим цивилизациям.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Горячий чай и перекус
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Питание
- Доплата за 1-местное проживание - 7000 ₽
- Дополнительные развлечения (по желанию)