Океан впечатлений на Кольском: выход в море и снегоходы, Хибины и Териберка (мини-группа)

Прокатиться на оленьей упряжке, посетить пляж «Яйца дракона», отправиться на поиски китов
Вас ждёт не просто тур, а настоящее арктическое приключение: мы промчим по Териберке на снегоходах, в Саамской деревне прокатимся на упряжке, запряжённой оленями, насладимся морской прогулкой, а если повезёт, то
увидим китов.

Сделаем милые кадры с хаски, покормим с рук тибетского яка и зайцев, полюбуемся ледяными фигурами и пройдёмся по загадочным тропам арт-парка «Таинственный лес».

А ещё взойдём на борт атомного ледокола «Ленин», поразимся ледяным гейзерам, побываем в Хибинских горах и сфотографируемся на фоне бескрайнего Северного Ледовитого океана.

Описание тура

Организационные детали

Выбирайте удобную, тёплую одежду и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, прогулка по Мурманску и посещение атомного ледокола «Ленин»

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале и доставим в отель. После размещения — свободное время для отдыха после дороги.
Желающие смогут присоединиться к прогулке по городу: вас ждёт знакомство с главным портом Заполярья, панорамные виды с обзорных площадок и посещение легендарного атомного ледокола «Ленин» — первого в мире судна с ядерной установкой. Экскурсия длится около 2,5–3 часов. Затем можно заглянуть в один из местных ресторанов или баров, чтобы попробовать блюда северной кухни.

Вечером отправимся на охоту за северным сиянием.

2 день

Териберка: морское путешествие, поездка на снегоходах, каменный пляж, кладбище кораблей, хаски и олени

После завтрака поедем в Териберку — легендарное поселение на берегу Северного Ледовитого океана. По пути сделаем остановку у крупнейшего в мире ветропарка за Полярным кругом.

По прибытии отправимся в морское путешествие, чтобы, если повезёт, заметить китов. Понадобится паспорт — действует пограничный контроль.

Далее нас ждёт поездка на снегоходах к точке, известной как «Конец всех дорог». Прогуляемся по каменному пляжу «Яйца дракона», заглянем в пещеры и на смотровую площадку с видом на бескрайние воды Ледовитого океана. После обеда побываем на пляже, где расположены арт-объекты — скелет из фильма «Левиафан», трон Нептуна, старинные поморские лодки и выброшенный на берег траулер. Посетим этнопарк с хаски и северными оленями и отправимся к знаменитому кладбищу кораблей.

Желающие смогут заняться айс-флоатингом за доплату. Вечером возвращаемся в Мурманск.

3 день

Саамская деревня: милые животные, катание на упряжках; "Снежная деревня", ледяные гейзеры, горнолыжный комплекс и арт-парк "Таинственный лес"

Посетим Саамскую деревню на берегу озера Имандра. Здесь вы познакомитесь с культурой и обычаями коренных народов Крайнего Севера. На территории живут тибетский як, северный пони, осёл, хаски, олени и даже ручные зайцы. Их вы сможете покормить с рук.

Мы покатаемся на оленьих упряжках, а после пообедаем блюдами аутентичной арктической кухни: в меню — шурпа с олениной, запечённая треска с бунтуром, выпечка с северными ягодами и ароматный травяной чай. Для желающих будут предоставлены тёплые саамские костюмы. На территории обустроены безопасные ледяные горки, где смогут покататься и взрослые, и дети.

Затем поедем в Кировск — сердце Хибинских гор. Первой точкой маршрута станет «Снежная деревня» с невероятными ледяными скульптурами. Далее прокатимся на Snowbus к природным ледяным гейзерам, где кипящая вода, застывая, превращается в сказочные формы.

После обеда в ресторане оздоровительного комплекса «Тирвас» (шведский стол) посетим Музей камня — современный интерактивный центр, посвящённый геологии региона.

Затем поднимемся к горнолыжному комплексу Big Wood, где открываются впечатляющие виды на долины Хибин. Финальная часть — посещение арт-парка «Таинственный лес», посвящённого исчезнувшим цивилизациям.

4 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Горячий чай и перекус
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Питание
  • Доплата за 1-местное проживание - 7000 ₽
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, ж/д вокзал или аэропорт, 9:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Мурманск, ж/д вокзал или аэропорт, 21:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 80 туристов
Приветствую! Меня зовут Сергей. Уже 4 года я организую уникальные и незабываемые путешествия. За это время я провёл более 300 туров по Мурманской области в направлениях: Териберка, Хибины, полуостров Рыбачий, Ловозёрские тундры, Терский берег и др. Работаю в команде с ответственными, доброжелательными и общительными гидами. У нас индивидуальный подход к каждому гостю. Будем рады открыть для вас Русский Север!

