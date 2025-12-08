После завтрака поедем в Териберку — легендарное поселение на берегу Северного Ледовитого океана. По пути сделаем остановку у крупнейшего в мире ветропарка за Полярным кругом.

По прибытии отправимся в морское путешествие, чтобы, если повезёт, заметить китов. Понадобится паспорт — действует пограничный контроль.

Далее нас ждёт поездка на снегоходах к точке, известной как «Конец всех дорог». Прогуляемся по каменному пляжу «Яйца дракона», заглянем в пещеры и на смотровую площадку с видом на бескрайние воды Ледовитого океана. После обеда побываем на пляже, где расположены арт-объекты — скелет из фильма «Левиафан», трон Нептуна, старинные поморские лодки и выброшенный на берег траулер. Посетим этнопарк с хаски и северными оленями и отправимся к знаменитому кладбищу кораблей.

Желающие смогут заняться айс-флоатингом за доплату. Вечером возвращаемся в Мурманск.