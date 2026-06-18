Индивидуальная
до 4 чел.
Чегем, гора Тихтенген и древние селения Кабардино-Балкарии
Ощутить таинственный и мощный дух Кавказа в поездке по заповедным местам республики
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
«И конечно, поприветствуете величественного хозяина места — неприступную гору Тихтенген»
14 июл в 08:00
15 июл в 08:00
от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье: гора Тихтенген, водопад Абай-Су, ледник Шаурту
Начало: Ваш адрес в Нальчике
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемские водопады + парадром + АбайСу + Тихтенген
Начало: Ваш адрес
«Гора Тихтенген Вы сможете посетить гору Тихтенген с нарзанами у ее подножия, лично попробовать целебную минеральную воду, полюбоваться реликтовыми деревьями и укрепить здоровье, вдыхая невероятно чистый местный воздух»
Расписание: ежедневно
19 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Спасибо большое Евгению за прекрасную экскурсию. Если вы хотите без суеты и спешки насладиться всей красотой и великолепием гор, водопадов
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Евгений, провез по тем местам, даже будучи жителем КБР, даже Я не видела, рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия прошла по прекрасным местам Кабардино-Балкарии! Приятно был удивлен локациями на которых происходили съемки фильма Алексея Балабанова "Война". Благодаря прекрасной
+5
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить к леднику Шаурту. На
+6
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Хочу поблагодарить Евгения за прекрасно организованную и проведенную экскурсию по Чегемскому ущелью. Выбор был спонтанным, но всё совпало идеально. Мы
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 6 отзывов в Нальчике в категории "Тихтенген"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Тихтенген»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Тихтенген" можно забронировать 3 экскурсии от 13 900 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Нальчике на 2026 год по теме «Тихтенген», 6 ⭐ отзывов, цены от 13900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь