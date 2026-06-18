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Экскурсии к горе Тихтенген из Нальчика

Найдено 3 экскурсии в категории «Тихтенген» в Нальчике, цены от 13 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Чегем, гора Тихтенген и древние селения Кабардино-Балкарии
На машине
11 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегем, гора Тихтенген и древние селения Кабардино-Балкарии
Ощутить таинственный и мощный дух Кавказа в поездке по заповедным местам республики
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
«И конечно, поприветствуете величественного хозяина места — неприступную гору Тихтенген»
14 июл в 08:00
15 июл в 08:00
от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье: гора Тихтенген, водопад Абай-Су, ледник Шаурту
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье: гора Тихтенген, водопад Абай-Су, ледник Шаурту
Начало: Ваш адрес в Нальчике
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Чегемские водопады + парадром + АбайСу + Тихтенген
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемские водопады + парадром + АбайСу + Тихтенген
Начало: Ваш адрес
«Гора Тихтенген Вы сможете посетить гору Тихтенген с нарзанами у ее подножия, лично попробовать целебную минеральную воду, полюбоваться реликтовыми деревьями и укрепить здоровье, вдыхая невероятно чистый местный воздух»
Расписание: ежедневно
19 000 ₽20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

К
Чегемское ущелье: гора Тихтенген, водопад Абай-Су, ледник Шаурту
Спасибо большое Евгению за прекрасную экскурсию. Если вы хотите без суеты и спешки насладиться всей красотой и великолепием гор, водопадов
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и других чудес природы Кабардино-Балкарии, а также побывать в местах, куда многие экскурсоводы с группами не заезжают, выбирайте данную экскурсию без сомнений. Вы получите намного больше, чем можете себе представить. Эти места однозначно стоит посетить хотя бы раз (но уверен, после этого каждый захочет еще сюда вернуться). Евгений на всем пути рассказывал очень много интересного и познавательного, поэтому время в дороге проходило незаметно. В общем, за самыми увлекательными и невероятными экскурсиями однозначно рекомендую обращаться к Евгению.

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Н
Чегемское ущелье: гора Тихтенген, водопад Абай-Су, ледник Шаурту
Евгений, провез по тем местам, даже будучи жителем КБР, даже Я не видела, рекомендую.
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Марат
Чегем, гора Тихтенген и древние селения Кабардино-Балкарии
Экскурсия прошла по прекрасным местам Кабардино-Балкарии! Приятно был удивлен локациями на которых происходили съемки фильма Алексея Балабанова "Война". Благодаря прекрасной
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погоде и небольшому количеству людей (т. к. был понедельник) удалось осуществить одну давнюю мечту- произвести полет на параплане. В общем сам план экскурсии составлен четко и последовательно, без длительных задержек. Евгений - отличный гид и эрудированный знаток края в котором родился и живет! Экскурсии с Евгением проходят в отличной позитивной обстановке, сопровождает на всем пути-до мест локации (подъем водопадов и т. д.)! Евгения как гида однозначно рекомендую, надеюсь в будущем еще побывать на других экскурсиях!

Экскурсия прошла по прекрасным местам Кабардино-Балкарии! Приятно был удивлен локациями на которых происходили съемки фильма Алексея
Экскурсия прошла по прекрасным местам Кабардино-Балкарии! Приятно был удивлен локациями на которых происходили съемки фильма Алексея
Экскурсия прошла по прекрасным местам Кабардино-Балкарии! Приятно был удивлен локациями на которых происходили съемки фильма Алексея
Экскурсия прошла по прекрасным местам Кабардино-Балкарии! Приятно был удивлен локациями на которых происходили съемки фильма Алексея+5
Экскурсия прошла по прекрасным местам Кабардино-Балкарии! Приятно был удивлен локациями на которых происходили съемки фильма Алексея
Экскурсия прошла по прекрасным местам Кабардино-Балкарии! Приятно был удивлен локациями на которых происходили съемки фильма Алексея
Экскурсия прошла по прекрасным местам Кабардино-Балкарии! Приятно был удивлен локациями на которых происходили съемки фильма Алексея
Экскурсия прошла по прекрасным местам Кабардино-Балкарии! Приятно был удивлен локациями на которых происходили съемки фильма Алексея
Экскурсия прошла по прекрасным местам Кабардино-Балкарии! Приятно был удивлен локациями на которых происходили съемки фильма Алексея
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И
Чегем, гора Тихтенген и древние селения Кабардино-Балкарии
Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить к леднику Шаурту. На
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протяжении всего пути нас сопровождал красивейший, заснеженный пик вершины Тихтенген. Финалом стал ледник Шаурту. Здесь чувствуется настоящий дух Кавказа, и кажется, что за миллионы лет ничего не изменилось. Нам было очень комфортно и интересно в течение всей экскурсии. Однозначно рекомендуем Евгения и его маршруты. Особенно автомобильно- пешие, Евгений всегда сопровождает по пешему маршруту. Всей семьей благодарны за проведенное время.

Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить
Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить
Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить
Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить+6
Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить
Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить
Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить
Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить
Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить
Очень понравилась экскурсия: Чегемское ущелье, особенно его верховье, шикарный водопад Абай- су. С Евгением договорились сходить
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Ю
Чегем, гора Тихтенген и древние селения Кабардино-Балкарии
Хочу поблагодарить Евгения за прекрасно организованную и проведенную экскурсию по Чегемскому ущелью. Выбор был спонтанным, но всё совпало идеально. Мы
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находились в Верхней Балкарии и планировали в этот день переехать в Нальчик, а также пытались выкроить время на Чегем… И вот - удача! Евгений предлагает начало экскурсии из любой точки КБР. Пунктуально, доброжелательно, внимательно, с любовью к родной земле, как малой, так и большой родине, ее истории, природе, людях. Нам было очень комфортно и интересно ехать, слушать, делиться впечатлениями и мыслями. Природа Кавказа, конечно, впечатляющая, захватывает дух в прямом и переносном смысле). Однозначно рекомендуем Евгения и этот маршрут. Успехов ему и благодарность из Ярославля.

Хочу поблагодарить Евгения за прекрасно организованную и проведенную экскурсию по Чегемскому ущелью. Выбор был спонтанным, но
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Всего 6 отзывов в Нальчике в категории "Тихтенген"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Тихтенген»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Чегем, гора Тихтенген и древние селения Кабардино-Балкарии;
  2. Чегемское ущелье: гора Тихтенген, водопад Абай-Су, ледник Шаурту;
  3. Чегемские водопады + парадром + АбайСу + Тихтенген.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озера;
  2. Эльбрус;
  3. Чегемские водопады;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Приэльбрусье;
  7. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  8. Гижгит;
  9. Джилы-су;
  10. Черекское ущелье.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Тихтенген" можно забронировать 3 экскурсии от 13 900 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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