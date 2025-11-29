Приглашаю пройти секретной горной тропой в верховьях Чегемского ущелья среди панорам, от которых захватывает дух! С высоты вам откроются виды на горное село, реку Чегем, высокогорное плато Чматаш и Скалистый хребет. Я проведу вас через узкие ущелья Чегемских водопадов к природному каскаду с пещерой. В финале — Чегемский душ: проход за водопадом через небольшую пещеру.
Описание экскурсии
Ключевые точки маршрута
- Малый Чегемский водопад
- Верховья Чегемского ущелья
- Горное село Чегем
- Высокогорное плато Чматаш
- Скалистый хребет и теснины Чегемских водопадов
- Водопад («Чегемский душ») с пещерой за струёй воды
Общая протяжённость пешего маршрута 8–10 км. Для прохождения достаточно базовой физической подготовки.
Программа треккинга
- Выезд из Нальчика — начало маршрута утром, переезд к Малому Чегемскому водопаду (около 1 часа на транспорт)
- Посещение Малого Чегемского водопада — фотопауза и осмотр (20–30 минут)
- Начало пешего трекинга по секретной тропе — подъём к видам верховий ущелья; по пути открываются панорамы реки, села, плато Чматаш (пеший переход 2–3 часа с короткими остановками для фотографий каждые 20–30 минут)
- Проход через теснины Чегемских водопадов среди скальных ландшафтов, остановки для фото и отдыха (около 1 часа)
- Водопад (Чегемский душ) — возможность пройти за струёй воды через небольшую пещеру (30 минут)
- Обратный путь — спуск к транспортной точке и возвращение в Нальчик (около 2 часов)
- Завершение треккинга — возможность посетить кафе с блюдами национальной кухни
Организационные детали
- В стоимость входит проезд на комфортабельном легковом автомобиле до села и обратно
- Обязательно взять с собой минимум 1 л воды
- Желательно иметь треккинговые палки. При необходимости помогу взять их в прокат
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 81 туриста
Профессиональный гид-экскурсовод. Родился и проживаю в Нальчике. Организую и провожу авторские пешие экскурсии с необычными маршрутами прогулок, походов, а также выездные экскурсии-походы, автотуры и турфесты в Кабардино-Балкарии. Как профессиональный художник выбираю и корректирую маршрут через наиболее красивые места.
