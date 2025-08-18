Мои заказы

В Осетию - на внедорожнике из Нальчика

Приглашаем на увлекательное путешествие в Осетию! Вас ждут древние крепости, захватывающие виды и тайны прошлого, которые не оставят равнодушными
Экскурсия на внедорожнике из Нальчика предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Осетии.

Участники посетят Дзивгисскую наскальную крепость, узнают о высокогорном Аланском монастыре и прогуляются по некрополю Даргавс. Кармадонское ущелье откроет свои тайны, а виды с Архонского перевала останутся в памяти надолго. Это путешествие позволит увидеть и почувствовать Кавказ во всей его красе и многообразии
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞 Уникальные природные виды
  • 🏰 Исторические крепости
  • ⛪ Высокогорный монастырь
  • 🕍 Загадочный город мёртвых
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 📜 Интересные исторические факты
Что можно увидеть

  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Свято-успенский Аланский мужской монастырь
  • Архонский перевал
  • Башня Курта и Тага
  • Город мёртвых Даргавс
  • Кармадонское ущелье

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дзивгисскую наскальную крепость — крупнейшее фортификационное сооружение Кавказа в отвесной скале.
  • Свято-успенский Аланский мужской монастырь — самый высокогорный храм России.
  • Архонский перевал — захватывающие дух пейзажи с видом на ущелья и горы.
  • Башню Курта и Тага, откуда берут начало многие осетинские фамилии.
  • Город мёртвых Даргавс — загадочный некрополь из почти 100 склепов.
  • Кармадонское ущелье — красивое, но трагичное место, связанное с историей Сергея Бодрова.
  • А также: качели над пропастью, древние селения и нетронутую кавказскую природу – за доплату и по согласованию со всеми участниками группы остановка.

И узнаете:

  • Как аланы обороняли свои земли и почему строили крепости прямо в скалах.
  • Как трагедия 2002 года в Кармадонском ущелье повлияла на регион.
  • Какие традиции захоронений были у горных народов и почему Даргавс называют городом мёртвых.
  • Какие легенды, поверья и родовые предания хранят башни, долины и ущелья Осетии.
  • Чем живёт республика сегодня и как сохраняет свою самобытность.

Примерный тайминг

  • 6:00–7:00 — сбор участников группы.
  • 9:00–9:30 — остановка на завтрак.
  • 10:30–11:00 — памятник Уастырджи.
  • 12:00 — Аланский монастырь.
  • 13:50 — башни Курта и Тага.
  • ⁠14:20 — арт-объекты.
  • 15.00 — обед в кафе.
  • 15.30 — некрополь Даргавс.
  • 16:20 — Кармадонские ворота.
  • 16:40 — памятник Сергею Бодрову.
  • 20:00–21:00 — возвращение.

Организационные детали

  • Поедем на внедорожниках или минивэнах. Есть детские кресла и бустеры.
  • Дорога в одну сторону занимает 4 часа. Длительность поездки — 12–14 часов.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор в Даргавсе — 150 ₽ с чел., питание — 500-600 ₽ (средний чек), качели (только при согласии всех участников) — 300 ₽ с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Стандартный билет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пос. Урвань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан
Хасан — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1189 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружеской
читать дальше

и комфортной атмосфере, а от поездки остались лишь положительные впечатления. С нашей помощью вы сможете подобрать идеальное место для того, чтобы провести незабываемый отдых, рассматривая достопримечательности, архитектурные памятники и необычную кавказскую природу.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
18 авг 2025
Экскурсия произвела впечатление. Все в шаговой доступности. Много локаций за одну поездку.
Экскурсия произвела впечатление. Все в шаговой доступности. Много локаций за одну поездку.

Входит в следующие категории Нальчика

