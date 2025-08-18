Экскурсия на внедорожнике из Нальчика предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Осетии.
Участники посетят Дзивгисскую наскальную крепость, узнают о высокогорном Аланском монастыре и прогуляются по некрополю Даргавс. Кармадонское ущелье откроет свои тайны, а виды с Архонского перевала останутся в памяти надолго. Это путешествие позволит увидеть и почувствовать Кавказ во всей его красе и многообразии
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞 Уникальные природные виды
- 🏰 Исторические крепости
- ⛪ Высокогорный монастырь
- 🕍 Загадочный город мёртвых
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 📜 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Дзивгисская наскальная крепость
- Свято-успенский Аланский мужской монастырь
- Архонский перевал
- Башня Курта и Тага
- Город мёртвых Даргавс
- Кармадонское ущелье
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дзивгисскую наскальную крепость — крупнейшее фортификационное сооружение Кавказа в отвесной скале.
- Свято-успенский Аланский мужской монастырь — самый высокогорный храм России.
- Архонский перевал — захватывающие дух пейзажи с видом на ущелья и горы.
- Башню Курта и Тага, откуда берут начало многие осетинские фамилии.
- Город мёртвых Даргавс — загадочный некрополь из почти 100 склепов.
- Кармадонское ущелье — красивое, но трагичное место, связанное с историей Сергея Бодрова.
- А также: качели над пропастью, древние селения и нетронутую кавказскую природу – за доплату и по согласованию со всеми участниками группы остановка.
И узнаете:
- Как аланы обороняли свои земли и почему строили крепости прямо в скалах.
- Как трагедия 2002 года в Кармадонском ущелье повлияла на регион.
- Какие традиции захоронений были у горных народов и почему Даргавс называют городом мёртвых.
- Какие легенды, поверья и родовые предания хранят башни, долины и ущелья Осетии.
- Чем живёт республика сегодня и как сохраняет свою самобытность.
Примерный тайминг
- 6:00–7:00 — сбор участников группы.
- 9:00–9:30 — остановка на завтрак.
- 10:30–11:00 — памятник Уастырджи.
- 12:00 — Аланский монастырь.
- 13:50 — башни Курта и Тага.
- 14:20 — арт-объекты.
- 15.00 — обед в кафе.
- 15.30 — некрополь Даргавс.
- 16:20 — Кармадонские ворота.
- 16:40 — памятник Сергею Бодрову.
- 20:00–21:00 — возвращение.
Организационные детали
- Поедем на внедорожниках или минивэнах. Есть детские кресла и бустеры.
- Дорога в одну сторону занимает 4 часа. Длительность поездки — 12–14 часов.
- Дополнительные расходы: экологический сбор в Даргавсе — 150 ₽ с чел., питание — 500-600 ₽ (средний чек), качели (только при согласии всех участников) — 300 ₽ с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пос. Урвань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Хасан — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1189 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы проводим туры по Северному Кавказу с 2015 года. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Н
Наталья
18 авг 2025
Экскурсия произвела впечатление. Все в шаговой доступности. Много локаций за одну поездку.
