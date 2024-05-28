Экскурсии в замок Шереметева (Юрино)

Найдено 5 экскурсий в категории «Замок Шереметьева» в Нижнем Новгороде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000 за человека
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Шереметевский замок и озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
103 отзыва
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно, любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Шереметевский замок и озеро Светлояр
    Экскурсией осталась довольна. Мягкий автобус, приятный экскурсовод, рассказывала интересно, узнала что-то новое для себя. Плюс была хорошая погода. 🙂
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Шереметевский замок и озеро Светлояр
    Интересный маршрут, экскурсовод Марина Викторовна чудесный гид, очень интересно рассказывает.
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Шереметевский замок и озеро Светлояр
    Все понравилось. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места
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    силы, спорные, но это тоже по-своему интересно. Местный экскурсовод в замке отличный. Звезду снимаем за организацию. Всё, что касается организационной части (до встречи с гидом), оставляло желать лучшего.

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц и внутренней тишиной до мурашек… 4 мая 2024 г., природный парк Воскресенское Поветлужье, озеро #Светлояр. «Построй храм в своём сердце».
    Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птицВолнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц
  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
    Константин отлично рассказывает и знает, кажется, всю историю региона. Забрал нас с вокзала вообще на рассвете, так что нам совсем
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    не пришлось ждать, показал все локации, причем времени на каждой предоставил достаточно, и вечером доставил в город чётко к электричке. Нам всё понравилось.

  • Ю
    Юлия
    4 января 2024
    Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
    Прекрасная экскурсия. Очень понравился гид, узнала много интересного. Все прекрасно организовано! Само Озеро Светлояр, энергетика места впечатляет. Красиво, даже зимой. Спасибо за экскурсию.
  • М
    Максими
    9 ноября 2023
    К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
    Спасибо гиду Владимиру! Очень содержательная путевая экскурсия. Грусновато на озере Светлояр с Китеж-градом (которого нет), но для разминки нормально. В
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    такой длинной дороге (4 часа в одну сторону) не хватило санитарных остановок, возможно надо предусмотреть? Змаок снаружи выглядит интересно. Внутри очень запущен. Но рестовраторы стараются и грамотный, знающий гид компенсировала впечатление очень толковым рассказом. В Юрино есть где перекусить и купить сувениры. Водитель - профессионал, спасибо!

  • А
    Алексей
    9 июля 2023
    Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
    Насыщенная экскурсия, Андрей прекрасный рассказчик и хорошо владеет информацией. Все понравилось!!!! Рекомендую.
  • A
    Anutkask
    8 июля 2023
    Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
    Огромное спасибо организаторам экскурсии и экскурсоводу. Все было очень интересно. Перед экскурсией забрали от подъезда, в конце привезли так же к дому. Экскурсовод рассказывала интересно, по мимо фактов так же поведала несколько фактов и легенд. Нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Замок Шереметьева»

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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Замок Шереметьева" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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