М Марина Шереметевский замок и озеро Светлояр Экскурсией осталась довольна. Мягкий автобус, приятный экскурсовод, рассказывала интересно, узнала что-то новое для себя. Плюс была хорошая погода. 🙂

О Ольга Шереметевский замок и озеро Светлояр Интересный маршрут, экскурсовод Марина Викторовна чудесный гид, очень интересно рассказывает.

Ю Юлия Шереметевский замок и озеро Светлояр Все понравилось. Спасибо.

Ю Юлия Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр читать дальше силы, спорные, но это тоже по-своему интересно. Местный экскурсовод в замке отличный. Звезду снимаем за организацию. Всё, что касается организационной части (до встречи с гидом), оставляло желать лучшего. Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места

Е Елена Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц и внутренней тишиной до мурашек… 4 мая 2024 г., природный парк Воскресенское Поветлужье, озеро #Светлояр. «Построй храм в своём сердце».

Н Наталья Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку читать дальше не пришлось ждать, показал все локации, причем времени на каждой предоставил достаточно, и вечером доставил в город чётко к электричке. Нам всё понравилось. Константин отлично рассказывает и знает, кажется, всю историю региона. Забрал нас с вокзала вообще на рассвете, так что нам совсем

Ю Юлия Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр Прекрасная экскурсия. Очень понравился гид, узнала много интересного. Все прекрасно организовано! Само Озеро Светлояр, энергетика места впечатляет. Красиво, даже зимой. Спасибо за экскурсию.

М Максими К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка читать дальше такой длинной дороге (4 часа в одну сторону) не хватило санитарных остановок, возможно надо предусмотреть? Змаок снаружи выглядит интересно. Внутри очень запущен. Но рестовраторы стараются и грамотный, знающий гид компенсировала впечатление очень толковым рассказом. В Юрино есть где перекусить и купить сувениры. Водитель - профессионал, спасибо! Спасибо гиду Владимиру! Очень содержательная путевая экскурсия. Грусновато на озере Светлояр с Китеж-градом (которого нет), но для разминки нормально. В

А Алексей Семенов, Светлояр и Шереметевский замок Насыщенная экскурсия, Андрей прекрасный рассказчик и хорошо владеет информацией. Все понравилось!!!! Рекомендую.