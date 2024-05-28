1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
16 часов
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно, любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина28 мая 2024Экскурсией осталась довольна. Мягкий автобус, приятный экскурсовод, рассказывала интересно, узнала что-то новое для себя. Плюс была хорошая погода. 🙂
- ООльга26 мая 2024Интересный маршрут, экскурсовод Марина Викторовна чудесный гид, очень интересно рассказывает.
- ЮЮлия26 мая 2024Все понравилось. Спасибо.
- ЮЮлия19 мая 2024Программа отличная, всё как в описании, оба места очень интересные. Гид хороший, возможно, какие-то вещи, которые она рассказывала про места
- ЕЕлена5 мая 2024Волнующий запах леса: черёмухи, сосны, разнотравья… Достаточно отстать от группы, чтобы насладиться шумом ветра, пением птиц и внутренней тишиной до мурашек… 4 мая 2024 г., природный парк Воскресенское Поветлужье, озеро #Светлояр. «Построй храм в своём сердце».
- ННаталья7 апреля 2024Константин отлично рассказывает и знает, кажется, всю историю региона. Забрал нас с вокзала вообще на рассвете, так что нам совсем
- ЮЮлия4 января 2024Прекрасная экскурсия. Очень понравился гид, узнала много интересного. Все прекрасно организовано! Само Озеро Светлояр, энергетика места впечатляет. Красиво, даже зимой. Спасибо за экскурсию.
- ММаксими9 ноября 2023К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замкаСпасибо гиду Владимиру! Очень содержательная путевая экскурсия. Грусновато на озере Светлояр с Китеж-градом (которого нет), но для разминки нормально. В
- ААлексей9 июля 2023Насыщенная экскурсия, Андрей прекрасный рассказчик и хорошо владеет информацией. Все понравилось!!!! Рекомендую.
- AAnutkask8 июля 2023Огромное спасибо организаторам экскурсии и экскурсоводу. Все было очень интересно. Перед экскурсией забрали от подъезда, в конце привезли так же к дому. Экскурсовод рассказывала интересно, по мимо фактов так же поведала несколько фактов и легенд. Нам очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Замок Шереметьева»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Замок Шереметьева" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Замок Шереметьева», 144 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август