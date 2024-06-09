Богата нижегородская земля разными вкусностями! Приглашаю на гастрономическую экскурсию по столице Поволжья. Вы осмотрите главные достопримечательности — от кремля до Стрелки — и побываете в уникальных ресторанах. Насладитесь свежими салатами, сытными супами и восхитительными десертами в уникальных местах и полюбуетесь видами города с разных сторон.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На прогулке по центральным улицам города вы увидите Чкаловскую лестницу, площадь Народного единства, памятник Петру I и другие достопримечательности. Постоите у здания бывшего магазина обуви, где работал зазывалой и пытался украсть галоши 10-летний Максим Горький. И посетите четыре ресторана, в каждом из которых полакомитесь отдельными блюдами:

Ресторан № 1 на Большой Покровской улице — салаты и закуски . Когда-то здесь обедал Пушкин с губернатором Бутурлиным..

. Когда-то здесь обедал Пушкин с губернатором Бутурлиным.. Ресторан № 2 на Рождественской улице — супы . В 1867 году в этом доме останавливался писатель Льюис Кэрролл.

. В 1867 году в этом доме останавливался писатель Льюис Кэрролл. Ресторан № 3 на Нижне-Волжской набережной — горячие блюда . Отсюда открывается прекрасный вид на кремль.

. Отсюда открывается прекрасный вид на кремль. Ресторан № 4 на набережной Фёдоровского — десерты и кофе. Ресторан находится на высоте, а под ним — Стрелка Оки и Волги, собор Александра Невского, белые пароходы и кричащие чайки.

Я буду вашим проводником в этом большом гастрономическом вояже. Расскажу о достопримечательностях, которые мы встретим по пути. Подскажу, какие блюда точно стоит попробовать, и с радостью отвечу на любые ваши вопросы.

Организационные детали