Богата нижегородская земля разными вкусностями! Приглашаю на гастрономическую экскурсию по столице Поволжья.
Вы осмотрите главные достопримечательности — от кремля до Стрелки — и побываете в уникальных ресторанах.
Насладитесь свежими салатами, сытными супами и восхитительными десертами в уникальных местах и полюбуетесь видами города с разных сторон.
Вы осмотрите главные достопримечательности — от кремля до Стрелки — и побываете в уникальных ресторанах.
Насладитесь свежими салатами, сытными супами и восхитительными десертами в уникальных местах и полюбуетесь видами города с разных сторон.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На прогулке по центральным улицам города вы увидите Чкаловскую лестницу, площадь Народного единства, памятник Петру I и другие достопримечательности. Постоите у здания бывшего магазина обуви, где работал зазывалой и пытался украсть галоши 10-летний Максим Горький. И посетите четыре ресторана, в каждом из которых полакомитесь отдельными блюдами:
- Ресторан № 1 на Большой Покровской улице — салаты и закуски. Когда-то здесь обедал Пушкин с губернатором Бутурлиным..
- Ресторан № 2 на Рождественской улице — супы. В 1867 году в этом доме останавливался писатель Льюис Кэрролл.
- Ресторан № 3 на Нижне-Волжской набережной — горячие блюда. Отсюда открывается прекрасный вид на кремль.
- Ресторан № 4 на набережной Фёдоровского — десерты и кофе. Ресторан находится на высоте, а под ним — Стрелка Оки и Волги, собор Александра Невского, белые пароходы и кричащие чайки.
Я буду вашим проводником в этом большом гастрономическом вояже. Расскажу о достопримечательностях, которые мы встретим по пути. Подскажу, какие блюда точно стоит попробовать, и с радостью отвечу на любые ваши вопросы.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: блюда и напитки в ресторанах — около 1000 руб. /чел. в одном месте
- По запросу маршрут и рестораны можно изменить в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 121 туриста
Ваш персональный гид — Андрей. Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобыЗадать вопрос
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