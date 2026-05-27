Городец на Волге, пряники и канатная дорога

Поездка из Нижнего Новгорода в старинный город ремёсел и легенд
Городец старше Нижнего Новгорода почти на 70 лет и считается одним из самых атмосферных городов на Волге. Древние валы, монастыри, купеческие особняки и тихие улицы очаровывают.

Вы прогуляетесь по набережной, попробуете местные пряники, увидите музеи ремёсел и узнаете о раскопках, в которых я сам участвовал. А завершить поездку можно на канатной дороге через Волгу.
Описание экскурсии

Примерный план поездки

9:00 — выезд из Нижнего Новгорода. По дороге поговорим об истории региона и о том, как возник старинный город Городец

10:00 — городецкие валы. Остатки древних укреплений напоминают о бурной истории города и нашествиях ордынских войск

10:30 — набережная Волги и Город мастеров. Прогуляемся по красивой набережной и резным дворикам комплекса народных ремёсел

11:00 — музей городецкой росписи. Вы познакомитесь с одним из самых известных художественных промыслов Поволжья

11:30 — музей купечества (особняк Облаевых)

12:00 — обзорная прогулка по городу. Я покажу вам старые купеческие дома и расскажу о жизни торгового города на Волге

13:00 — пряничная артель Суворовых. Чаепитие и дегустация знаменитых городецких пряников

13:30 — музей самоваров и дом графини Паниной. Экспозиция включает сотни самоваров разных эпох

14:00 — Фёдоровский монастырь. Здесь в 1263 году скончался князь Александр Невский

14:30 — городецкая пивоварня «КитежБрау»

15:00 — выезд в Нижний Новгород

15:30 — канатная дорога. При желании завершим экскурсию поездкой по канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur
  • Питание и входные билеты в музеи (150–500 ₽) оплачиваются отдельно
  • С ноября по март экскурсия может не состояться из-за погодных условий

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 292 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

