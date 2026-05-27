13:30 — музей самоваров и дом графини Паниной. Экспозиция включает сотни самоваров разных эпох
14:00 — Фёдоровский монастырь. Здесь в 1263 году скончался князь Александр Невский
14:30 — городецкая пивоварня «КитежБрау»
15:00 — выезд в Нижний Новгород
15:30 — канатная дорога. При желании завершим экскурсию поездкой по канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur
Питание и входные билеты в музеи (150–500 ₽) оплачиваются отдельно
С ноября по март экскурсия может не состояться из-за погодных условий
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 292 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.
