Городец старше Нижнего Новгорода почти на 70 лет и считается одним из самых атмосферных городов на Волге. Древние валы, монастыри, купеческие особняки и тихие улицы очаровывают. Вы прогуляетесь по набережной, попробуете местные пряники, увидите музеи ремёсел и узнаете о раскопках, в которых я сам участвовал. А завершить поездку можно на канатной дороге через Волгу.

9:00 — выезд из Нижнего Новгорода. По дороге поговорим об истории региона и о том, как возник старинный город Городец

10:00 — городецкие валы. Остатки древних укреплений напоминают о бурной истории города и нашествиях ордынских войск

10:30 — набережная Волги и Город мастеров. Прогуляемся по красивой набережной и резным дворикам комплекса народных ремёсел

11:00 — музей городецкой росписи. Вы познакомитесь с одним из самых известных художественных промыслов Поволжья

11:30 — музей купечества (особняк Облаевых)

12:00 — обзорная прогулка по городу. Я покажу вам старые купеческие дома и расскажу о жизни торгового города на Волге

13:00 — пряничная артель Суворовых. Чаепитие и дегустация знаменитых городецких пряников

13:30 — музей самоваров и дом графини Паниной. Экспозиция включает сотни самоваров разных эпох

14:00 — Фёдоровский монастырь. Здесь в 1263 году скончался князь Александр Невский

14:30 — городецкая пивоварня «КитежБрау»

15:00 — выезд в Нижний Новгород

15:30 — канатная дорога. При желании завершим экскурсию поездкой по канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором

