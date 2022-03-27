Описание

Экскурсионная программа: 09:00 — отъезд из Нижнего Новгорода. (пл. Ленина, памятник Ленину) Переезд в Городец -— 53 км. Ориентировочно 1 час пути. 10:00— прибытие в Городец. Обзорная экскурсия по исторической части Городца Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками. Вы увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега. Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров. Посещение Феодоровского монастыря Феодоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода. Можно зайти в Федоровский собор (по желанию). Посещение музея «Дом графини Паниной» Здесь Вы окунетесь в атмосферу старинной русской усадьбы, последней владелицей которой была графиня Софья Панина. Усадьбу можно назвать не иначе, как образцом архитектуры деревянного ампира. В доме графини вас встретят звуки мелодий старинных патефонов, граммофонов, шкатулок. О делах торговых расскажут гири, весы, безмены. Вы увидите книги из личного собрания купца Овчинникова: среди которых не только старопечатные, но и рукописные книги. Не меньше Вас поразит собрание традиционного русского костюма, богатство тканей которого не оставит Вас равнодушным: парча, шелка с золотым шитьем и жемчугами помогут представить образ зажиточной городчанки. Возможно проведение интерактивной программы в форме квеста(за доп. плату). Посещение музея деревянного зодчества «Город мастеров»b> Городецкий Город мастеров — это комплекс деревянных сооружений. Он посвященн истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района: лозоплетение, городецкая роспись, изготовление изделий на гончарном круге и других. По окончании программы в зале традиционных обрядов Вы станете участником церемонии чаепития «Иван-чая» с городецкими пряниками и сладостями (по желанию). Если будет желание, ещё предлагаем посетить музей «Терем русского самовара», который находится в усадьбе Гришаева. Коллекция самоваров насчитывает около 400 самоваров и считается самой большой в России. Отъезд домойb> Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород 16-17 часов Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.