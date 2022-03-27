Городец — туристический городок под Нижним Новгородом.
Он привлекает путешественников, которые хотят прикоснуться к святыням и узнать об истории местного искусства.
Вы погуляете по центру Городца, посетите древний Феодоровский монастырь, осмотрите коллекцию Музея самоваров и увидите воссозданные терема и избы в «Городе Мастеров».
Он привлекает путешественников, которые хотят прикоснуться к святыням и узнать об истории местного искусства.
Вы погуляете по центру Городца, посетите древний Феодоровский монастырь, осмотрите коллекцию Музея самоваров и увидите воссозданные терема и избы в «Городе Мастеров».
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (16+)
|2 000 ₽
|Льготный билет (дети, пенсионеры)
|1 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Историческая часть Городца
- Феодоровский монастырь
- Музея самоваров
- Музей деревянного зодчества «Город Мастеров»
- Музей Дом графини Паниной
Описание
Экскурсионная программа: 09:00 — отъезд из Нижнего Новгорода. (пл. Ленина, памятник Ленину) Переезд в Городец -— 53 км. Ориентировочно 1 час пути. 10:00— прибытие в Городец. Обзорная экскурсия по исторической части Городца Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками. Вы увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега. Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров. Посещение Феодоровского монастыря Феодоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода. Можно зайти в Федоровский собор (по желанию). Посещение музея «Дом графини Паниной» Здесь Вы окунетесь в атмосферу старинной русской усадьбы, последней владелицей которой была графиня Софья Панина. Усадьбу можно назвать не иначе, как образцом архитектуры деревянного ампира. В доме графини вас встретят звуки мелодий старинных патефонов, граммофонов, шкатулок. О делах торговых расскажут гири, весы, безмены. Вы увидите книги из личного собрания купца Овчинникова: среди которых не только старопечатные, но и рукописные книги. Не меньше Вас поразит собрание традиционного русского костюма, богатство тканей которого не оставит Вас равнодушным: парча, шелка с золотым шитьем и жемчугами помогут представить образ зажиточной городчанки. Возможно проведение интерактивной программы в форме квеста(за доп. плату). Посещение музея деревянного зодчества «Город мастеров»b> Городецкий Город мастеров — это комплекс деревянных сооружений. Он посвященн истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков. В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района: лозоплетение, городецкая роспись, изготовление изделий на гончарном круге и других. По окончании программы в зале традиционных обрядов Вы станете участником церемонии чаепития «Иван-чая» с городецкими пряниками и сладостями (по желанию). Если будет желание, ещё предлагаем посетить музей «Терем русского самовара», который находится в усадьбе Гришаева. Коллекция самоваров насчитывает около 400 самоваров и считается самой большой в России. Отъезд домойb> Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород 16-17 часов Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на автобусе туристического класса (иномарка) / микроавтобусе
- Сопровождение гида
- Путевая экскурсия
- Обзорная экскурсия по Городцу
- Стоимость билета в «Терем русского самовара»
- Стоимость билета в «Город Мастеров»
- Экспресс экскурсия по Городу мастеров
- Посещение Феодоровского монастыря
- Страховка от ДТП
- Что не входит
- Посещение музея "Дом Графини Паниной" с Чаепитием (по желанию — 350 руб. с человека)
- Посещение музея "Дом Графини Паниной" — 200 руб. взрослый и 100 руб. льготный.
- Питание: обед в кафе - 500 руб.
- Обед 500 рублей
- Место начала и завершения?
- пл. Ленина, Нижний Новгород
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Если вы решили оплатить экскурсию на месте, то сделать это необходимо в офисе компании не позднее 17:30 дня накануне экскурсии.
- Перед оплатой брони - покажите номер бронирования СПУТНИКА
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
27 мар 2022
Спасибо за отличную экскурсию в чудесный город Городец))) экскурсовод Маргарита - просто супер 👍 время пролетело незаметно, хотелось бы ещё куда нибудь с ней отправиться. Отдельное спасибо водителю Олегу за профессионализм и комфортное вождение)
П
Полина
25 мар 2022
Добрый день! Сегодня вместе с НижегородИнТуром посетили Городец. Отличная получилась поездка! И сделали ее люди! Огромное спасибо за организацию самой поездки-все четко,без накладок,вовремя,транспорт в отличном состоянии. И совершенно отдельная благодарность нашему гиду,Маргарите Белухиной,за профессионализм,прекрасное владение материалом,точное соблюдение маршрута поездки. Посмотрели все,что было запланировано,успели везде вовремя,узнали много интересного. ще одно большое спасибо- в адрес нашего водителя Олега. За профессионализм,спокойный и комфортный стиль вождения и за человеколюбие))). Олег терпеливо и с пониманием относился ко всем нашим особенностям и оперативно реагировал на просьбы. Спасибо за понимание! В целом,получилась замечательная поездка!
Е
Екатерина
20 мар 2022
20 марта 2022 были на экскурсии с гидом Владимиром и водителем Сергеем в городе Городец. Благодарю их за этот чудесный день. Владимир просто кладезь интересных фактов и копилочка разных интересностей. Его умение вкладывать в это юмор качество редкого и искусного гида. Сергею тоже отдельное спасибо, дорога для нас была лёгкой и незаметной.
Н
Нина
19 мар 2022
Здравствуйте! 13.03.2022 ездила от НижегородИнТур в г. Городец. Экскурсия очень понравилась, городок замечательный, особенно хочется отметить гида Маргариту Белухину, езжу много по разным городам и странам, хочу сказать, что таких профессионалов своего дела очень мало, потрясающе эрудированный человек с чувством юмора, было уделено внимание к каждому туристу, в том числе и маленьким деткам, с какой любовью и теплотой она рассказывает о нижегородских краях, о своей земле. И так же отдельное спасибо водителю Олегу.
О
Ольга
12 мар 2022
Здравствуйте! Хочу поблагодарить за прекрасную экскурсию в Городец 27.02. Отдельная благодарность гиду Маргарите. Всегда чувствуется, когда человек действительно увлечён своим делом. Огромное вам спасибо, Маргарита! С удовольствием посетим другие экскурсии именно с вами.
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