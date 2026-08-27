У Нижнего Новгорода две выигрышные стороны — старинные улицы и волжские панорамы. Сначала пройдём по Рождественской, поговорим о купцах, ярмарке и народном ополчении. А затем пересядем на теплоход и посмотрим на Стрелку, соборы, Чкаловскую лестницу и город в лучах заходящего солнца.

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Описание экскурсии

Рождественская и исторический центр (1 ч). Расскажу, почему Нижний Новгород появился именно здесь, на Дятловых горах, кем был Козьма Минин и какую роль он сыграл в истории России. Поговорим о Нижегородской ярмарке, купеческих фамилиях и о том, почему Рождественскую называли Миллионной.

Вы посетите:

Нижне-Волжскую набережную и виды на Волгу

памятник Минину и Пожарскому — уменьшенную копию московского памятника

площадь Народного единства, где прозвучал призыв Минина к нижегородцам

Ивановскую башню кремля — самую большую башню в нижней части крепости

Рождественскую улицу с купеческими особняками и здание Речного вокзала

бывшую Миллионную улицу с доходными домами Переплётчикова, Бугрова, Рукавишникова, Пятова и других известных нижегородцев

Миллионку, где находилась знаменитая ночлежка Бугровых

Прогулка на теплоходе (1 ч). С воды вы рассмотрите собор Александра Невского, Благовещенский монастырь, Чкаловскую лестницу, Пакгаузы и канатную дорогу. Увидите Стрелку — место слияния Оки и Волги — и панораму Нижегородской ярмарки.

Организационные детали