У Нижнего Новгорода две выигрышные стороны — старинные улицы и волжские панорамы. Сначала пройдём по Рождественской, поговорим о купцах, ярмарке и народном ополчении.
А затем пересядем на теплоход и посмотрим на Стрелку, соборы, Чкаловскую лестницу и город в лучах заходящего солнца.
А затем пересядем на теплоход и посмотрим на Стрелку, соборы, Чкаловскую лестницу и город в лучах заходящего солнца.
Описание экскурсии
Рождественская и исторический центр (1 ч). Расскажу, почему Нижний Новгород появился именно здесь, на Дятловых горах, кем был Козьма Минин и какую роль он сыграл в истории России. Поговорим о Нижегородской ярмарке, купеческих фамилиях и о том, почему Рождественскую называли Миллионной.
Вы посетите:
- Нижне-Волжскую набережную и виды на Волгу
- памятник Минину и Пожарскому — уменьшенную копию московского памятника
- площадь Народного единства, где прозвучал призыв Минина к нижегородцам
- Ивановскую башню кремля — самую большую башню в нижней части крепости
- Рождественскую улицу с купеческими особняками и здание Речного вокзала
- бывшую Миллионную улицу с доходными домами Переплётчикова, Бугрова, Рукавишникова, Пятова и других известных нижегородцев
- Миллионку, где находилась знаменитая ночлежка Бугровых
Прогулка на теплоходе (1 ч). С воды вы рассмотрите собор Александра Невского, Благовещенский монастырь, Чкаловскую лестницу, Пакгаузы и канатную дорогу. Увидите Стрелку — место слияния Оки и Волги — и панораму Нижегородской ярмарки.
Организационные детали
- Билет на теплоход оплачивается отдельно — 1000–1800 ₽ за чел. (в зависимости от дня недели и категории билета)
- Экскурсия не предполагает глубокого исторического погружения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
улица Рождествнская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 144 туристов
Дипломированный гид, увлекаюсь историей и краеведением. Занимаюсь экскурсиями более 15 лет. Буду рада познакомить вас с Нижним Новгородом и окрестностями!
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