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Нижний посад — старинный район, возникший в устье реки Почайны в далёком 14 веке. Мы погуляем по его главным улицам: Рождественской и «Миллионке». Здесь столетиями жили по соседству бедные слои населения и высшее общество города. Я покажу вам как бывшие ночлежки, так и роскошные особняки. Расскажу, как развивался район и какая у него репутация сегодня.