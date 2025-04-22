Нижний посад — старинный район, возникший в устье реки Почайны в далёком 14 веке. Мы погуляем по его главным улицам: Рождественской и «Миллионке». Здесь столетиями жили по соседству бедные слои населения и высшее общество города. Я покажу вам как бывшие ночлежки, так и роскошные особняки. Расскажу, как развивался район и какая у него репутация сегодня.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник Петру I и чайную «Столбы»
- Ночлежку и банк Бугрова
- Памятник Минину и Пожарскому
- Торговый дом Рукавишниковых
- Блиновский пассаж
- Строгановскую церковь
Вы узнаете:
- Как Нижний Новгород рос и выходил за стены кремля
- Как появился Нижний посад
- Где находилась ночлежка Максима Горького
- Как река Почайна оказалась в коллекторе под землёй
- Как в её устье образовался торг
- Где останавливался Льюис Кэрролл
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1073 туристов
Я дипломированный и сертифицированный гид-экскурсовод. Коренная жительница Нижнего Новгорода. Очень люблю свой родной город. Могу превратить экскурсию в удивительное путешествие по историческим местам. Весело и с юмором расскажу историю Нижнего, раскрою его тайны и легенды. Простота и доходчивость экскурсии понравятся и взрослым и детям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
22 апр 2025
Очень понравилась сегодняшняя экскурсия, рекомендую от души! Повествование велось на красивом русском языке, огромное спасибо Людмиле за тот объем знаний,который она предоставила. Сколько же мы узнали и посмотрели! Город красивейший, приезжайте,наслаждайтесь! Вам, Людмила, всего наилучшего,благодарных туристов! Благодарим Вас!
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