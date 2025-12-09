Мои заказы

Сормовская кондитерская фабрика – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Сормовская кондитерская фабрика» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Надёжный Нижний: экскурсия по территории кремля (в группе)
Пешая
1 час
13 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по кремлю
Исследуйте территорию Нижегородского кремля, узнавая его историю и наслаждаясь видами на Волгу и Оку. Викторина поможет закрепить знания
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
14 дек в 10:00
15 дек в 17:30
800 ₽ за человека
Герои, купцы и грандиозные проекты Нижнего Новгорода
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Герои, купцы и проекты Нижнего Новгорода
Узнайте о героях и купцах Нижнего Новгорода, исследуйте исторические места и насладитесь видами на Волгу и Оку. Идеально для любителей истории
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
На машине
3.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
Завтра в 06:00
11 дек в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по территории кремля
Пешая
1 час
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
14 дек в 09:00
15 дек в 12:30
2600 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Сормовская кондитерская фабрика»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Надёжный Нижний: экскурсия по территории кремля (в группе)
  2. Герои, купцы и грандиозные проекты Нижнего Новгорода
  3. Нижний Новгород - в самое сердце
  4. Надёжный Нижний: экскурсия по территории кремля
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в декабре 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Сормовская кондитерская фабрика" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 9500. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2025 год по теме «Сормовская кондитерская фабрика», 108 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль