Групповая
до 14 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по кремлю
Исследуйте территорию Нижегородского кремля, узнавая его историю и наслаждаясь видами на Волгу и Оку. Викторина поможет закрепить знания
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
14 дек в 10:00
15 дек в 17:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Герои, купцы и проекты Нижнего Новгорода
Узнайте о героях и купцах Нижнего Новгорода, исследуйте исторические места и насладитесь видами на Волгу и Оку. Идеально для любителей истории
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
Завтра в 06:00
11 дек в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
14 дек в 09:00
15 дек в 12:30
2600 ₽ за всё до 10 чел.
в Нижнем Новгороде в категории "Сормовская кондитерская фабрика" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 9500. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
