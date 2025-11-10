Мои заказы

Арзамас + Дивеево: из Нижнего Новгорода на авто

Непаломническая экскурсия по «городу ста куполов» и легендарному монастырю в дружеской компании
Приглашаю за 1 день познакомиться с Арзамасом и православной святой обителью Дивеево! Это живописные места, наполненные богатой историей, красотой и особой атмосферой.

Я расскажу, как они связаны с Серафимом Саровским, как менялись с течением времени и как сегодня превратились в уникальный туристический кластер.
Описание экскурсии

Арзамас. Вы побываете на Соборной площади, посетите Воскресенский собор 19 века и Николаевский женский монастырь с чудотворной иконой Богородицы «Избавление от бед страждущих». Я расскажу, как когда-то непривлекательный провинциальный Арзамас превратился в яркий малый город России с традициями гусиных боёв и специалитетом в виде особого сорта лука.

Дивеево. Мы посетим знаменитый на всю страну Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Вы сможете приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и пройти по Святой канавке, которую, по легенде, ежедневно обходит сама Богородица.

Святой источник Серафима Саровского. Вы вдохнёте особую атмосферу этого спрятанного в лесу места. По желанию окунётесь в источник в закрытой купели и наберёте святой воды.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Suzuki Vitara
  • Пообедать можно в трапезной Дивеевского монастыря. Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Также можно взять еду с собой
  • Экскурсия не подойдёт для паломников, а также людей, глубоко интересующихся историей и православием
  • По запросу я могу организовать экскурсию для 5-7 человек. Стоимость — 20 000 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 2488 туристов
Приветствую, друзья! Меня зовут Виктория, я аккредитованный гид по Нижнему Новгороду, переводчик и преподаватель иностранных языков. В своей работе я объединяю любовь к городу, огромный интерес к его истории, опыт
читать дальше

работы с детьми и подростками, а также знание английского и испанского языков. Предлагаю вам свои авторские программы для детей, подростков и взрослых, чтобы вы могли узнать Нижний Новгород в комфортном формате. Со мной в команде работают надёжные и проверенные коллеги. Среди них только открытые, опытные и искренние люди, которые с лёгкостью находят общий язык с самыми разными путешественниками.

