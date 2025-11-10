Приглашаю за 1 день познакомиться с Арзамасом и православной святой обителью Дивеево! Это живописные места, наполненные богатой историей, красотой и особой атмосферой. Я расскажу, как они связаны с Серафимом Саровским, как менялись с течением времени и как сегодня превратились в уникальный туристический кластер.

Арзамас. Вы побываете на Соборной площади, посетите Воскресенский собор 19 века и Николаевский женский монастырь с чудотворной иконой Богородицы «Избавление от бед страждущих». Я расскажу, как когда-то непривлекательный провинциальный Арзамас превратился в яркий малый город России с традициями гусиных боёв и специалитетом в виде особого сорта лука.

Дивеево. Мы посетим знаменитый на всю страну Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Вы сможете приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и пройти по Святой канавке, которую, по легенде, ежедневно обходит сама Богородица.

Святой источник Серафима Саровского. Вы вдохнёте особую атмосферу этого спрятанного в лесу места. По желанию окунётесь в источник в закрытой купели и наберёте святой воды.

Организационные детали