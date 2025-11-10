Арзамас. Вы побываете на Соборной площади, посетите Воскресенский собор 19 века и Николаевский женский монастырь с чудотворной иконой Богородицы «Избавление от бед страждущих». Я расскажу, как когда-то непривлекательный провинциальный Арзамас превратился в яркий малый город России с традициями гусиных боёв и специалитетом в виде особого сорта лука.
Дивеево. Мы посетим знаменитый на всю страну Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Вы сможете приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и пройти по Святой канавке, которую, по легенде, ежедневно обходит сама Богородица.
Святой источник Серафима Саровского. Вы вдохнёте особую атмосферу этого спрятанного в лесу места. По желанию окунётесь в источник в закрытой купели и наберёте святой воды.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Suzuki Vitara
Пообедать можно в трапезной Дивеевского монастыря. Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Также можно взять еду с собой
Экскурсия не подойдёт для паломников, а также людей, глубоко интересующихся историей и православием
По запросу я могу организовать экскурсию для 5-7 человек. Стоимость — 20 000 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Виктория — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Приветствую, друзья! Меня зовут Виктория, я аккредитованный гид по Нижнему Новгороду, переводчик и преподаватель иностранных языков.
работы с детьми и подростками, а также знание английского и испанского языков. Предлагаю вам свои авторские программы для детей, подростков и взрослых, чтобы вы могли узнать Нижний Новгород в комфортном формате. Со мной в команде работают надёжные и проверенные коллеги. Среди них только открытые, опытные и искренние люди, которые с лёгкостью находят общий язык с самыми разными путешественниками.