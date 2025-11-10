За 600 лет Макарьевский монастырь видел многое: подвижников и татарских ханов, царей и разгульную ярмарку. Его грозили разрушить наводнения и пожары, а потом годы безбожия.
Теперь обитель возрождена и преисполнена благодати: дружелюбные старушки-монахини, исцеляющие волжские виды, много простора, воды и воздуха. Всё это вы увидите и прочувствуете на моей экскурсии.
Описание экскурсии
По пути в обитель
Пока будем ехать из Нижнего Новгорода, я расскажу об удивительной судьбе Макария Желтоводского — нижегородца, основателя трёх обителей, покровителя пленных, невинно осуждённых, а также торгующих и путешествующих. Вы узнаете славную историю Макарьевской Желтоводской обители с момента её основания святым Макарием, в период расцвета знаменитой Макарьевской ярмарки, затопления и запустения обители и её возрождения после лихих лет.
Жемчужина Нижегородской земли
И вот, как сказочный остров Буян, обитель вырастает перед нашими глазами. Я покажу вам главные места уникального храмового комплекса 17–19 веков:
- Троицкий собор, построенный по образу Успенского собора Московского Кремля
- Храм Преподобного Макария с росписями, которые, по уверению паломников, со временем становятся лишь ярче
- Тёплый храм Успения Божией Матери, где хранятся главные святыни монастыря — иконы с частицами мощей
- Надвратный храм Святого Михаила Архангела
- Ротонду с могилой старца Авраамия, чьими трудами монастырь был восстановлен в 17 веке
- Монастырский плодовый сад, некрополь, цветник и виноградник
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Carnival, в котором есть 6 комфортных пассажирских мест и детское фиксирующее устройство
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
- Дополнительно в монастыре оплачивается экскурсия по его территории и храмам (её проводят только монахини или послушницы). Стоимость около 500 ₽ на человека, детям бесплатно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 8007 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я гид-переводчик. С радостью проведу вас по улочкам Нижнего Новгорода, раскрою его секреты и расскажу самое интересное о местных традициях, истории и культуре. Надеюсь, после моей экскурсии вы узнаете и полюбите мой родной город так же, как люблю его я!Задать вопрос
