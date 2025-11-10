За 600 лет Макарьевский монастырь видел многое: подвижников и татарских ханов, царей и разгульную ярмарку. Его грозили разрушить наводнения и пожары, а потом годы безбожия. Теперь обитель возрождена и преисполнена благодати: дружелюбные старушки-монахини, исцеляющие волжские виды, много простора, воды и воздуха. Всё это вы увидите и прочувствуете на моей экскурсии.

Описание экскурсии

По пути в обитель

Пока будем ехать из Нижнего Новгорода, я расскажу об удивительной судьбе Макария Желтоводского — нижегородца, основателя трёх обителей, покровителя пленных, невинно осуждённых, а также торгующих и путешествующих. Вы узнаете славную историю Макарьевской Желтоводской обители с момента её основания святым Макарием, в период расцвета знаменитой Макарьевской ярмарки, затопления и запустения обители и её возрождения после лихих лет.

Жемчужина Нижегородской земли

И вот, как сказочный остров Буян, обитель вырастает перед нашими глазами. Я покажу вам главные места уникального храмового комплекса 17–19 веков:

Троицкий собор, построенный по образу Успенского собора Московского Кремля

Храм Преподобного Макария с росписями, которые, по уверению паломников, со временем становятся лишь ярче

Тёплый храм Успения Божией Матери, где хранятся главные святыни монастыря — иконы с частицами мощей

Надвратный храм Святого Михаила Архангела

Ротонду с могилой старца Авраамия, чьими трудами монастырь был восстановлен в 17 веке

Монастырский плодовый сад, некрополь, цветник и виноградник

Организационные детали