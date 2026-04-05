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Книги и кино: в ритме Нижнего Новгорода

Познакомиться с городом, который стал героем многих фильмов и литературных произведений
Нижний — город кинематографичный.

Здесь много снимают на раздольных набережных, в старых особняках и тихих двориках — ведь тут и история, и живописные панорамы, и архитектурные изыски. А ещё это город литературный: о нём много писали, и продолжают активно писать. Я познакомлю вас с Нижним через кино и книги — на неспешной прогулке.
5
1 отзыв
Книги и кино: в ритме Нижнего Новгорода
Книги и кино: в ритме Нижнего Новгорода
Книги и кино: в ритме Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

  • Волжская набережная — её просто нужно увидеть, она сама — целая история
  • Улица Пискунова и старейший парк, остатки древнего вала и почти дворец
  • Улица Варварская, театральное училище, крупнейшая библиотека и музей редкой книги

А также на нашем маршруте самые кинематографичные места города, и локации, связанные с литературными героями и авторами культовых произведений.

Вы узнаете:

  • где жил в Нижнем Александр Дюма
  • Кем был Чарльз Дождсон и при чём тут нижегородская стерлядь
  • Кому приписывают авторство салата «Ерундопель»

Организационные детали

По пути мы по желанию зайдём в кофейню, угощение не входит в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 574 туристов
Провожу экскурсии с 2015 года. Люблю рассказывать. Делиться прочитанным. Показывать лучшее. Находить главное.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталия
Большое спасибо Арине за увлекательное путешествие и интересный рассказ. Мы узнали много нового, посмотрели на Нижний Новгород под другим углом зрения. двухчасовая экскурсия пролетела незаметно
Арина
Арина
Ответ организатора:
Наталия,благодарю Вас за отзыв!
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