Нижний — город кинематографичный. Здесь много снимают на раздольных набережных, в старых особняках и тихих двориках — ведь тут и история, и живописные панорамы, и архитектурные изыски. А ещё это город литературный: о нём много писали, и продолжают активно писать. Я познакомлю вас с Нижним через кино и книги — на неспешной прогулке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Волжская набережная — её просто нужно увидеть, она сама — целая история

Улица Пискунова и старейший парк, остатки древнего вала и почти дворец

Улица Варварская, театральное училище, крупнейшая библиотека и музей редкой книги

А также на нашем маршруте самые кинематографичные места города, и локации, связанные с литературными героями и авторами культовых произведений.

Вы узнаете:

где жил в Нижнем Александр Дюма

Кем был Чарльз Дождсон и при чём тут нижегородская стерлядь

Кому приписывают авторство салата «Ерундопель»

Организационные детали

По пути мы по желанию зайдём в кофейню, угощение не входит в стоимость.