Мистический Нижний

Побывать в местах, которые многое видели, но предпочитают помалкивать (в группе)
Приглашаем вас на экскурсию по таинственным улочкам и дворам Старого города, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи. Мы изучим Започаинье — старый купеческий город на Ильинской горе.

А также побываем на улице Кожевенной и площади Народного Единства — на городском дне Нижнего Новгорода 19 столетия. Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — всё это страшно интересно!
Мистический Нижний
Мистический Нижний
Мистический Нижний
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Започаинье:

  • Таинственный и мрачный Почаинский Овраг — кто сюда попал, тот пропал
  • Церковь Жён-Мироносиц (17 в), которую очень любил Иван Грозный, и неспроста
  • Палаты купца Олисова и Успенская церковь — строения, которым суждено было пережить века, а всё благодаря одному волшебному предмету
  • Набережная Федоровского — место силы Нижнего Новгорода
  • Домик Каширина (место действия автобиографического романа Горького «Детство») — дом, где живых обитателей меньше, чем мёртвых

На Кожевенной улице

  • Зачатская башня Кремля — свидетельница кровавой любовной драмы 16 века
  • Памятник Петру I, которого нижегородские староверы считали воплощением Антихриста
  • Ночлежный дом — последняя точка в истории многих загубленных судеб
  • Полицмейстерские нумера — недвижимость, которой управляли железной (в прямом и переносном смысле) рукой
  • Бугровская ночлежка — дом, откуда, по словам его владельца, «как из омута, нет путей»
  • Нижегородский дементор

Вы услышите историю Нижнего, в которую многие не верят. А зря.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в вечернее время
  • Поедем на микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Программа подойдёт взрослым и детям старше 12 лет
  • Достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Городовому
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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