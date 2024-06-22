Приглашаем вас на экскурсию по таинственным улочкам и дворам Старого города, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи. Мы изучим Започаинье — старый купеческий город на Ильинской горе.
А также побываем на улице Кожевенной и площади Народного Единства — на городском дне Нижнего Новгорода 19 столетия. Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — всё это страшно интересно!
А также побываем на улице Кожевенной и площади Народного Единства — на городском дне Нижнего Новгорода 19 столетия. Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — всё это страшно интересно!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Започаинье:
- Таинственный и мрачный Почаинский Овраг — кто сюда попал, тот пропал
- Церковь Жён-Мироносиц (17 в), которую очень любил Иван Грозный, и неспроста
- Палаты купца Олисова и Успенская церковь — строения, которым суждено было пережить века, а всё благодаря одному волшебному предмету
- Набережная Федоровского — место силы Нижнего Новгорода
- Домик Каширина (место действия автобиографического романа Горького «Детство») — дом, где живых обитателей меньше, чем мёртвых
На Кожевенной улице
- Зачатская башня Кремля — свидетельница кровавой любовной драмы 16 века
- Памятник Петру I, которого нижегородские староверы считали воплощением Антихриста
- Ночлежный дом — последняя точка в истории многих загубленных судеб
- Полицмейстерские нумера — недвижимость, которой управляли железной (в прямом и переносном смысле) рукой
- Бугровская ночлежка — дом, откуда, по словам его владельца, «как из омута, нет путей»
- Нижегородский дементор
Вы услышите историю Нижнего, в которую многие не верят. А зря.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в вечернее время
- Поедем на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Программа подойдёт взрослым и детям старше 12 лет
- Достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Городовому
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 576 туристов
Мы открылись в 2012 году как городское бюро небанальных экскурсий. С тех пор обслужили десятки тысяч гостей — индивидуальных путешественников и групп. Сегодня мы — зарегистрированный туроператор внутреннего туризма. У нас есть собственный учебный центр для подготовки гидов. Все эти годы наш подход к работе остаётся неизменным — экскурсии должны быть профессиональными и нескучными. Будем рады видеть вас в Нижнем!Задать вопрос
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