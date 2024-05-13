Побывать на 3 тематических экскурсиях и нескучно провести время на групповой экскурсии
Для знакомства с городом и целого дня бывает мало… А с нами будет в самый раз! Все ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода, востребованные тематики и уникальный формат — сразу три обзорных программы в одном туре.
На автобусе и пешком, с интересными рассказами гида и комфортными паузами вы откроете все грани города, от истории до мистики.
4.93
14 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Большое путешествие
Нижний Новгород богат историей, архитектурой и прекрасными видами. В этом туре мы собрали самые значимые места и спланировали сразу три экскурсии, чтобы вы смогли увидеть максимум.
Как пройдёт ваш день
Автобусно-пешеходная экскурсия «Влюбиться в Нижний» — 2,5 часа
Пешеходная экскурсия «Тайны Нижегородского кремля» — 1 час
Свободное время на Большой Покровской улице — 1 час
Пешеходная экскурсия «Мистический Нижний» — 1,5 часа
«Влюбиться в Нижний»
Побываем в местах, которым город обязан своей славой. Нижегородская ярмарка — некогда крупнейшая торговая точка Европы, где наживали и тратили миллионы. Улица Рождественская — деловой центр города 19 столетия, чей облик сохранился практически без изменений. Банки, церкви, доходные дома — воплощённый дух российского купечества и золотого века Нижнего. В завершение совершим променад по Нижневолжской набережной и восхитимся видом на Чкаловскую лестницу, гигантской «восьмёркой» поднимающуюся по крутому склону Кремлёвского холма.
«Тайны Нижегородского кремля»
Кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других… Каждая эпоха оставила здесь свой след. По кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания до наших дней. Этим мы и займёмся!
«Мистический Нижний»
Когда на город опустятся сумерки и зажгутся фонари, мы отправимся исследовать таинственные улочки и дворы Старого города, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи. Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — будет страшно интересно!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Это авто-пешеходная программа, проходит на микроавтобусе или комфортабельном туристическом автобусе
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Октябрьская, д. 1, у входа в концертный зал Юпитер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 567 туристов
Мы открылись в 2012 году как городское бюро небанальных экскурсий. С тех пор обслужили десятки тысяч гостей — индивидуальных путешественников и групп. Сегодня мы — зарегистрированный туроператор внутреннего туризма. У нас есть собственный учебный центр для подготовки гидов. Все эти годы наш подход к работе остаётся неизменным — экскурсии должны быть профессиональными и нескучными. Будем рады видеть вас в Нижнем!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
13 мая 2024
Добрый день. Экскурсия интересная. Рекомендую.
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Глеб
12 мая 2024
Нам очень понравилось, отличная экскурсия по очень небольшой цене. Гид Антон - просто великолепный человек, который живет этим городом, этой профессией, этой историей. Его невероятно приятно и интересно слушать, лучший гид за все время путешествий. Всем однозначно советую, отличный выбор для знакомства с этим прекрасным городом)
Т
Татьяна
7 мая 2024
Экскурсия состояла из двух частей: днем по городу - основные достопримечательности и вечером -"Мистический Нижний". Очень понравилось на Стрелке и в Кремле. Вечернюю экскурсию немного подпортила погода, но общее впечатление хорошее. Рекомендую)
Э
Эльмира
7 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Было весело и не нудно, экскурсовод очень интересно рассказывал, сопровождая дополнительными источниками информации. За эти деньги нам провели две экскурсии, мы гуляли с 13:00 до 20:00, с перерывом на обед.
Наталья
2 мая 2024
Первая часть экскурсии длилась почти 4 часа, посетили основные достопримечательности, много красивых мест увидели. Гид коренной житель, очень образованный и приятный мужчина, было интересно его слушать. Вторую часть экскурсии нам провела девушка -мистический нижний, узнали много забавных историй, экскурсия закончилась красивейшим закатом на обзорной площадке. Спасибо большое за отличный день.
Ирина
29 апр 2024
Очень насыщенныя экскурсия. Организация на высшем уровне. Экскурсовод просто потрясающий, много интересных фактов, которые самостоятельно не найти. Приятно было общаться.
Наталья
12 янв 2024
В первый раз в жизни была в Нижнем Новгороде. Обзорную экскурсию проводил очень профессионально Антон. Погода была холодная, экскурсию скорректировали с учётом погоды. Кто хочет нетривиальную экскурсию с множеством интересных подробностей, которых нигде не найдете, все сюда!!!!!
С
Светлана
6 янв 2024
Экскурсия понравилась очень. Экскурсовод Антон рассказывает интересно(не нудно),познавательно. Говорит постоянно,приятно слушать. Была с ребёнком 8 лет,она в восторге. погода правда была не для прогулок по улице. но мы стойко выдержали 6 часов. потому что было очень интересно и красиво.
N
NATALYA
6 ноя 2023
Экскурсия понравилась, точнее она включила в себя три экскурсии. В Нижнем до этого я была,но он открылся для меня с новой стороны! Интересно,не скучно, только тяжело на ногах весь день,к этому нужно быть готовым) гиду отдельное спасибо!
А
Алина
15 июля 2023
Экскурсия была познавательной, спасибо!
В
Виталий
9 мая 2023
Все очень понравилось!
О
Ольга
17 апр 2023
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Антон. Сразу видно, что человек влюблен в свой город, так тепло и не банально ведет свой рассказ. Помимо осмотра основных достопримечательностей Нижнего Новгорода в первой половине дня, прошлись старинными улочками, увидели несколько особняков и церквей, послушали старинные легенды на заключительной части экскурсии. Время пролетело незаметно!
М
Маргарита
27 мар 2023
Очень понравилось!
И
Ирина
27 мар 2023
Отличная экскурсионная программа, я приехала в Нижний всего на 2 дня, но на этой программе увидела все самое интересное в исторической части города!
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